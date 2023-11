La Chambre vote la censure de Rashida Tlaib pour sa rhétorique entre Israël et le Hamas

WASHINGTON (AP) — La Chambre a voté mardi soir pour censurer le représentant démocrate. Rashida Tlaib du Michigan – la seule Américaine palestinienne au Congrès – une réprimande extraordinaire de sa rhétorique sur la Guerre Israël-Hamas.

Le score de 234-188 est intervenu après qu’un nombre suffisant de démocrates se soient joints aux républicains pour censurer Tlaib, une sanction un cran en dessous de son expulsion de la Chambre. La députée qui a exercé trois mandats a longtemps été la cible de critiques pour ses opinions sur le conflit qui dure depuis des décennies au Moyen-Orient.

Le débat sur la résolution de censure, mardi après-midi, a été émouvant et intense. Le représentant républicain Rich McCormick de Géorgie a poussé cette mesure de censure en réponse à ce qu’il a appelé la promotion par Tlaib d’une rhétorique antisémite. Il a déclaré qu’elle avait « proféré des mensonges incroyables sur notre plus grand allié, Israël, et sur l’attaque du 7 octobre ».

Avec d’autres démocrates à ses côtés, Tlaib a défendu sa position, affirmant qu’elle « ne sera pas réduite au silence et je ne vous laisserai pas déformer mes propos ».

Tlaib a ajouté que ses critiques à l’égard de l’État juif ont toujours été dirigées contre son gouvernement et ses dirigeants sous le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

« Il est important de séparer les gens et le gouvernement », a-t-elle déclaré. « L’idée selon laquelle critiquer le gouvernement israélien est antisémite crée un précédent très dangereux. Et cela a été utilisé pour faire taire diverses voix qui défendent les droits humains à travers notre pays.

Ces critiques ont atteint de nouveaux sommets après l’attaque du 7 octobre par le groupe terroriste Hamas a fait des centaines de morts et des dizaines de blessés parmi les Israéliens. Tlaib, qui a de la famille en Cisjordanie, a fait l’objet de vives réprimandes après avoir échoué à condamner immédiatement le Hamas après l’attaque.

Les démocrates ont soutenu Tlaib et ont contribué à faire échouer une première résolution de censure contre elle la semaine dernière. Mais depuis lors, nombre de ses collègues, y compris d’éminents membres juifs, sont devenus plus contradictoires quant à son discours sur la guerre, notamment à cause d’un slogan qu’elle a fréquemment utilisé et qui est largement considéré comme appelant à l’éradication d’Israël.

La mesure a progressé plus tôt mardi et a été présentée en toute hâte pour un vote final.

Le représentant Brad Schneider, D-Ill., le seul démocrate à voter avec les républicains mardi pour faire avancer la résolution de censure, a déclaré qu’il pensait qu’il était important de débattre du slogan « du fleuve à la mer ».

« Il ne s’agit rien d’autre qu’un appel à la destruction d’Israël et au meurtre des Juifs », a déclaré le démocrate juif. «Je défendrai toujours le droit à la liberté d’expression. Tlaib a le droit de dire ce qu’elle veut.

Il a ajouté : « Mais cela ne peut rester sans réponse. » Il n’était pas clair si Schneider soutiendrait la résolution lors de son adoption finale.

Même si la censure d’un législateur n’a aucun effet pratique, elle équivaut à un reproche sévère de la part de ses collègues, puisque les législateurs censurés sont invités à se lever dans le puits de la Chambre pendant que la résolution de censure à leur encontre est lue à haute voix.

Avec ce vote, Tlaib deviendra la deuxième femme musulmane américaine au Congrès à être officiellement réprimandée cette année pour ses critiques à l’égard de l’État juif. La représentante Ilhan Omar, R-Minn., a été démis de ses fonctions en février de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants pour des commentaires similaires qu’elle avait faits à propos d’Israël.

Cette campagne de censure a donné lieu à un vote dramatique à la Chambre, dans un contexte de tensions politiques liées à la guerre meurtrière entre Israël et le Hamas. Alors que la majorité des deux partis se sont historiquement fermement rangés du côté d’Israël, des divisions sont apparues au sein du Parti démocrate quant à la réponse américaine.

Certains à gauche ont critiqué la position du président Joe Biden et l’ont exhorté à imposer des conditions au soutien américain à Israël, alors que sa campagne militaire agressive fait augmenter le nombre de morts palestiniens.

Alors que le vote contre Tlaib aura lieu dans le contexte extraordinaire de la guerre, la pression pour la censurer fait partie d’une tendance croissante à la Chambre.

La censure avait longtemps été considéré comme une punition de dernier recours, juste un échelon en dessous de l’expulsion et qui ne sera déclenché que pour les actes répréhensibles les plus flagrants. Mais les résolutions de censure deviennent rapidement monnaie courante à la Chambre, souvent utilisées de manière étonnamment partisane.

De nombreux démocrates et certains républicains opposés à la censure de Tlaib ont évoqué la liberté d’expression et mis en garde contre le précédent que cela créerait.

“Cette résolution non seulement dégrade notre Constitution, mais elle dévalorise le sens de la discipline au sein de cet organe pour les personnes qui commettent des actes répréhensibles comme la corruption, la fraude, les agressions violentes, etc.”, a déclaré le représentant Jamie Raskin, D-Md., qui a défendu Tlaib contre la résolution présentée mardi soir.

Une deuxième résolution de la représentante Marjorie Taylor Greene, R-Ga., visant à censurer Tlaib, devait également faire l’objet d’un vote procédural mardi soir. Mais cette mesure a été suspendue après que la résolution de censure de McCormick ait été soumise au vote final.

La correspondante du Congrès de l’AP, Lisa Mascaro, a contribué à ce rapport.