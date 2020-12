Les soldats de l’armée récupèrent leurs sacs de voyage à Fort Drum, New York, après leur retour chez eux en décembre après un déploiement de neuf mois en Afghanistan. | John Moore / Getty Images

La loi sur l’autorisation de la défense nationale avait été adoptée par les deux chambres du Congrès avec une majorité à l’épreuve du veto.

La Chambre a voté lundi pour annuler le veto du président Donald Trump sur un projet de loi de défense de 740 milliards de dollars qui avait été précédemment adopté dans les deux chambres du Congrès avec des majorités à l’épreuve du veto.

Bien que certains républicains se soient rangés du côté du président, le vote 322-87 a marqué une rare réprimande bipartite du programme de Trump lors de ses derniers jours au pouvoir. La Chambre avait besoin de 288 voix pour annuler le veto. Le Sénat devrait voter mardi sur le projet de loi, où une majorité des deux tiers devra également soutenir l’annulation du veto afin d’obtenir des augmentations de salaire pour les troupes et de garantir la poursuite des régimes d’entraînement.

Trump avait opposé son veto au projet de loi, connu sous le nom de National Defense Authorization Act (NDAA), au motif qu’il n’abrogeait pas l’article 230, une loi qui protège les entreprises Internet privées de toute responsabilité pour ce que les utilisateurs publient sur leurs sites Web et leur permet de supprimer ou restreindre le contenu à leur discrétion. Dans un message public adressé au Congrès la semaine dernière, il a déclaré que la loi «facilite la propagation de la désinformation étrangère en ligne, ce qui constitue une menace sérieuse pour notre sécurité nationale et notre intégrité électorale».

Mais le ciblage de l’article 230 par Trump semble être de nature personnelle: il s’est récemment disputé avec Twitter au sujet de sa décision de mettre en garde et de restreindre l’engagement avec ses faux tweets sur la fraude électorale généralisée. La société a également suggéré que Trump pourrait être banni de la plate-forme une fois qu’il ne serait plus en fonction.

Trump a également contesté les dispositions du projet de loi qui obligent l’armée à renommer les installations nommées d’après des chiffres de l’histoire confédérée, à limiter le montant des fonds de défense qui pourraient être utilisés pour construire son mur frontalier américano-mexicain et à imposer une surveillance supplémentaire sur le retrait de troupes d’Afghanistan, d’Allemagne et de Corée du Sud.

«Malheureusement», a écrit Trump, «la loi n’inclut pas les mesures critiques de sécurité nationale, inclut des dispositions qui ne respectent pas nos anciens combattants et l’histoire de notre armée, et contredit les efforts de mon administration pour placer l’Amérique au premier rang dans nos actions de sécurité nationale et de politique étrangère. C’est un «cadeau» pour la Chine et la Russie. »

La NDAA, qui fixe les priorités de défense de la nation et distribue des ressources aux troupes américaines, est adoptée chaque année depuis 59 ans sans faute. La Chambre avait déjà adopté le projet de loi 335-78 et le Sénat l’avait adopté 84-13, tous deux dépassant le seuil des deux tiers nécessaire pour annuler un veto.

Le veto de Trump sur le projet de loi – l’un des neuf au cours de sa présidence – a opposé les membres de son propre parti les uns aux autres. Avant lundi, le Congrès n’avait réussi à annuler aucun de ses vetos.

Le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, qui avait précédemment voté pour le projet de loi, et les membres du caucus conservateur de la liberté de la Chambre avaient annoncé leur intention de rejeter le droit de veto avant le vote de lundi. Mais d’autres, y compris le républicain Mac Thornberry, le principal républicain du comité des services armés de la Chambre, ont indiqué qu’ils passeraient outre le veto. Bien qu’il n’ait pas mentionné Trump directement, Thornberry a déclaré à ses collègues du GOP dans une note obtenue par Politico qu’ils devraient ignorer «les distorsions ou les fausses déclarations» du projet de loi, et a distribué des fiches d’information sur les dispositions du projet de loi avec lesquelles le président était en désaccord.

« Votre décision devrait être basée sur le serment que nous avons tous prêté, qui était à la Constitution plutôt qu’à toute personne ou organisation », aurait-il dit.