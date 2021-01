Du verre brisé de l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Congrès par une foule pro-Trump est vu sur les portes menant à la rotonde du Capitole. | J. Scott Applewhite / AP

Pence a déjà déclaré qu’il n’invoquerait pas le 25e amendement pour supprimer Trump – mais le vote de mardi a recueilli un soutien bipartisan.

Un vote de la Chambre mardi a révélé un fort soutien à la destitution du président Donald Trump à la suite de la violente attaque du 6 janvier contre le Capitole.

Les législateurs de la Chambre ont voté mardi 223-205 pour approuver une résolution du représentant Jamie Raskin (D-MD) qui exhorte le vice-président Mike Pence à utiliser le processus décrit dans le 25e amendement pour forcer Trump à démissionner. Un républicain – le représentant Adam Kinzinger (R-IL) – a voté en faveur de la résolution aux côtés des démocrates.

Bien que la résolution ne soit pas contraignante – et Pence a déjà dit qu’il n’invoquerait pas le 25e amendement – le vote a capturé le soutien de la Chambre en faveur de la destitution de Trump. Plusieurs républicains, dont les représentants.Liz Cheney (R-WY), John Katko (R-NY) et Kinzinger (R-IL) avaient également annoncé plus tôt dans la journée qu’ils prévoyaient de soutenir la destitution de Trump, qui obtiendra un vote mercredi.

Notamment, les républicains de la Chambre ne prévoient pas de battre le vote de destitution, ont rapporté CNN et Politico. En d’autres termes, alors que la plupart des membres du GOP de la Chambre devraient voter contre la destitution du président, les chefs de parti n’essaieront pas de convaincre le petit groupe de législateurs qui envisagent de faire défection de faire autrement.

Les appels à la démission ou à la destitution de Trump se sont multipliés depuis le 6 janvier, lorsque le président a exhorté ses partisans à marcher vers le Capitole et à exprimer leurs préoccupations concernant la certification des résultats des élections. Le 25e amendement – qui permet au vice-président et à une majorité du Cabinet de déclarer un président «incapable de s’acquitter des pouvoirs et devoirs de sa fonction» et de les forcer démissionner – a été considéré comme le moyen le plus rapide de supprimer Trump, bien que Pence ait déjà déclaré qu’il n’emprunterait pas cette voie.

Mercredi, la Chambre pèsera un article de mise en accusation, accusant Trump d’incitation à l’insurrection. Compte tenu de l’écrasante majorité des démocrates qui sont à bord, Trump est sur le point de devenir le premier président américain de l’histoire à être destitué deux fois.

Les prochaines étapes des démocrates de la Chambre en matière de destitution, brièvement expliquées

La résolution du 25e amendement de mardi est le premier des deux votes que la Chambre prendra pour tenter de destituer Trump de ses fonctions.

La Chambre présentera un article de mise en accusation mercredi matin, organisant un vote à ce sujet pour plus tard dans la journée. Les démocrates avaient 217 coparrainants pour la résolution mardi après-midi, par le représentant David Cicilline, l’un des auteurs.

La Chambre votera sur l’unique article de destitution, accusant Trump d ‘«incitation à l’insurrection» pour son rôle dans l’encouragement d’une foule de ses partisans qui ont ensuite pris d’assaut le Capitole. Trump s’est entretenu avec une foule lors d’un «Save America Rally» avant l’émeute, au cours duquel il a répété à plusieurs reprises que l’élection avait été «volée» et leur a demandé de marcher vers le Capitole «pour voir si nous avons ou non de grands et courageux dirigeants ou si ou pas, nous avons des dirigeants qui devraient avoir honte d’eux-mêmes tout au long de l’histoire, pour l’éternité. »

Dans leur article de destitution, les démocrates mentionnent également le récent appel téléphonique de Trump avec le secrétaire d’État de Géorgie, Brad Raffensperger, dans lequel il a encouragé Raffensperger à «trouver» plus de 11 000 voix pour annuler l’élection. Il fait également référence à la rhétorique de Trump selon laquelle les élections de novembre sont «frauduleuses», un mensonge qu’il répète depuis sa perte.

Mais la plus grande chose sur laquelle les démocrates se concentrent est la façon dont les mensonges persistants de Trump ont entraîné la violence et la mort à Washington, marquant la première violation de Capitol Hill depuis l’invasion britannique de 1812 – et la première fois par des citoyens américains.

Si la Chambre adopte l’article de mise en accusation, Pelosi le transmettra alors au Sénat. D’ici là, les démocrates pourraient envisager un long procès à quelques jours du mandat de Trump. Certains, y compris le sénateur Joe Manchin (D-WV), craignent que cela ne nuise à la capacité de Biden à faire approuver ses candidats au Cabinet et à adopter des éléments critiques de son programme.

«Nous devons mettre notre gouvernement en place rapidement – c’est la chose la plus importante que nous devrions faire», a déclaré Manchin au Post la semaine dernière. «Nous n’avons plus besoin de théâtre politique.»

Un procès en destitution pourrait coïncider avec les débuts de l’administration de Biden

Selon une note du chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, le Sénat ne se réunira pas pour des affaires régulières avant le 19 janvier, à moins que les législateurs n’acceptent de le faire plus tôt par consentement unanime. Compte tenu de la probable opposition républicaine à un début plus précoce, le Sénat ne sera probablement pas en session complète avant une autre semaine.

Ce moment signifie que le début d’un procès de destitution coïnciderait avec celui de l’administration Biden, qui commence officiellement après que Biden et la vice-présidente élue Kamala Harris ont prêté serment le 20 janvier. Pour commencer un procès plus tôt, le nouveau chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer a exhorté McConnell à convoquer à nouveau la chambre haute en utilisant les pouvoirs d’urgence établis en vertu d’une loi de 2004.

Selon la loi, la majorité sénatoriale et les leaders minoritaires sont en mesure de convoquer à nouveau le Sénat en cas d’urgence – en contournant essentiellement le consentement unanime pour le faire – si les deux législateurs y consentent. S’exprimant mardi, Schumer a déclaré: « C’est un moment d’urgence. »

«L’essentiel est que le chef McConnell a la capacité de nous rappeler en session. Et nous pouvons alors passer à la condamnation de Donald Trump dans le procès de destitution et le juger », a-t-il ajouté. «C’est ce que nous espérons que McConnell fera.»

McConnell n’a pas encore commenté s’il accepterait cet arrangement, mais il est peu probable qu’il le fera. En conséquence, à partir de fin janvier, le Sénat est sur le point de jongler à la fois avec un procès de destitution, son propre programme législatif et les confirmations des candidats du cabinet Biden.

Le whip de la majorité à la Chambre, Jim Clyburn, avait précédemment suggéré que la Chambre pourrait retarder l’envoi des articles de mise en accusation afin de retarder un procès potentiel, mais certains démocrates – y compris le chef de la majorité Steny Hoyer – soutiennent que le plus tôt est mieux. Selon les règles, une fois que la Chambre envoie des articles de mise en accusation au Sénat, la Chambre haute doit commencer le procès peu de temps après.

Ce à quoi cela ressemblera exactement dans la pratique n’est pas encore clair: Biden a suggéré que le Sénat pourrait partager son temps en s’attaquant à la législation et aux nominations le matin et en menant le procès de destitution plus tard dans la journée. «Pouvons-nous passer une demi-journée à traiter de la mise en accusation, et une demi-journée à faire nommer mon peuple et à le confirmer au Sénat et à passer à l’action? Biden a semblé suggérer lundi.

Le temps au Sénat a également été partagé entre la destitution et d’autres affaires législatives lors du procès de Trump en 2020, a rapporté Politico. Dans une interview accordée à Buffalo News, Schumer a indiqué que la Chambre haute était susceptible d’adopter cette approche.

«Nous allons devoir faire plusieurs choses à la fois, mais nous devons également faire avancer l’ordre du jour. Oui, nous devons faire les deux », dit-il.