La Chambre Sycamore accueille One Gym parmi ses membres – Shaw Local

SYCAMORE – La Chambre de Commerce de Sycamore a récemment accueilli One Gym parmi ses membres.

Le personnel de la Chambre, les membres du conseil d’administration et les membres de la communauté ont célébré l’adhésion de One Gym à la Chambre en inaugurant le ruban le 2 juin, selon un communiqué de presse.

One Gym, 343 E. State St., Sycamore, est une salle de sport axée sur le groupe qui propose des entraînements pour tous les niveaux de forme physique, des cours quotidiens spécifiques et met les membres au défi avec du cardio et des poids.

Pour plus d’informations, visitez onegymil.com/.