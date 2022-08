La Chambre se prépare pour un vote de réconciliation sans secours SALT

Après s’être battu pour abroger la limite de 10 000 $ sur la déduction fédérale pour les impôts étatiques et locaux, connue sous le nom de SALT, un groupe de démocrates de la Chambre a déclaré qu’il voterait toujours pour le programme de dépenses du parti sans réforme SALT.

Représentants Josh Gottheimer, DN.J. ; Mikie Sherrill, DN.J. ; et Tom Suozzi, DN.Y., membres du Caucus SEL qui ont juré de s’opposer à un projet de loi sans allègement SALT, ont exprimé leur soutien à la loi sur la réduction de l’inflation après son adoption au Sénat.

Adopté dans le cadre de la refonte fiscale des républicains en 2017, le plafond SALT a été un point sensible pour les États coûteux comme New York et le New Jersey, car les résidents ne peuvent pas déduire plus de 10 000 $ d’impôts étatiques et locaux sur leurs déclarations fédérales.

En savoir plus sur les finances personnelles :

Le projet de loi de réconciliation comprend environ 80 milliards de dollars pour l’IRS

La loi sur la réduction de l’inflation vise à réduire les coûts de l’insuline pour les utilisateurs de Medicare

L’IRS n’augmentera “absolument” pas l’examen minutieux des audits sur les personnes à revenu moyen

Avec une faible majorité démocrate, la réforme SALT a été un point de friction lors des négociations Build Back Better, et la Chambre a adopté une augmentation du plafond SALT de 80 000 $ jusqu’en 2030 dans son programme de dépenses. Cependant, le plan a été bloqué au Sénat après le refus du sénateur Joe Manchin, DW.Va.