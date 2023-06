La Chambre se penche sur la controverse sur le terrain de golf de Kelowna Springs

La Chambre de commerce de Kelowna veut que le conseil municipal repense ce qu’il appelle la future désignation d’utilisation des terres de « déclassement » du terrain de golf de Kelowna Spring.

Dans une lettre au conseil, la Chambre a déclaré qu’elle avait « plusieurs problèmes fondés sur des principes ».

Il y a une audience publique le 20 juin pour que le conseil entende des opinions sur la question de savoir si la propriété devrait être conservée pour une utilisation industrielle possible ou changée en zonage récréatif privé.

Le terrain de golf, qui a été vendu plus tôt cette année, est actuellement zoné parcs P3 et espace ouvert, mais dans le plan communautaire officiel (OCP) de 2040, approuvé par le conseil l’année dernière, il était destiné à une utilisation industrielle potentielle future.

« Nous sommes opposés à la fois au réexamen potentiel de la désignation d’utilisation des terres adoptée dans l’OCP et au processus utilisé pour accélérer ce résultat potentiel », lit-on dans la lettre de la Chambre.

La Chambre a déclaré avoir soulevé la question de la nécessité d’une propriété désignée pour l’industrie légère lors de la phase de consultation communautaire de l’OCP.

Il a également souligné la présentation de l’étude sur les biens commerciaux au conseil lors de sa réunion régulière du 5 juin.

« Les conclusions de cette étude comprenaient le message répété que Kelowna a la possibilité de devenir la principale plaque tournante intérieure pour le transport de marchandises… et d’éviter « la crise du manque de terrains industriels qui sévit actuellement à Vancouver », indique également la lettre.

La Chambre a ajouté que le conseil envoie un message incertain à la communauté des investisseurs et du développement, et qu’un plan à long terme pour la propriété de Kelowna Springs est mis en péril.

« Les avantages financiers par le biais des frais et des taxes qui découleraient du réaménagement pour les citoyens de Kelowna ne seraient surpassés que par la stimulation de l’économie locale grâce à la création de 500 à 600 emplois bien rémunérés (1 200 à long terme). »

L’audience publique du 20 juin débute à 16 h à l’hôtel de ville.

Ville de KelownaPromoteursDéveloppementGolfPlan communautaire officielRezonage