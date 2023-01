La Chambre s’ajourne alors que la présidence échappe à McCarthy même après le sixième vote

La Chambre est restée paralysée mercredi, après que le chef républicain Kevin McCarthy ait échoué pour la sixième fois à capturer le marteau du président alors que ses détracteurs restaient fermes dans leur opposition à sa candidature. Après l’ajournement de la Chambre pendant quelques heures, McCarthy et ses alliés ont entamé des négociations avec les résistants républicains sans une voie claire pour mettre fin à l’impasse, puis ont repoussé un septième vote sur la direction de la Chambre jusqu’à jeudi.

La Chambre a tenu un total de trois votes non concluants lors de l’élection de la présidence mercredi, reflétant les trois votes tenus la veille. Sur les six scrutins, aucun candidat à la présidence n’a réussi à obtenir les 218 voix nécessaires pour une victoire. L’impasse a marqué la première fois en un siècle qu’un président de la Chambre n’a pas été choisi lors du vote initial. Après le sixième vote mercredi soir, la Chambre a décidé d’ajourner jusqu’à au moins 20 heures HE, donnant aux républicains plus de temps pour trouver une solution, puis a repoussé à nouveau la date limite, votant pour ajourner jusqu’à midi le lendemain.

“Cela a l’air désordonné”, a déclaré le membre du Congrès Mike Gallagher, un républicain du Wisconsin, dans un discours nommant McCarthy comme conférencier mercredi, “mais la démocratie est désordonnée”.

Un journaliste du Congrès a écrit qu’il avait l’impression jour de la marmotte sur Capitol Hill, faisant référence au film classique où le protagoniste est obligé de revivre le même jour encore et encore, tandis que le président a qualifié l’impasse de “embarrassante”.

Au sixième tour de scrutin, McCarthy n’a obtenu que 201 voix et les 212 démocrates ont voté pour le chef de la minorité, Hakeem Jeffries de New York. Vingt conservateurs opposés à la candidature de McCarthy se sont ralliés au membre du Congrès Byron Donalds de Floride, tandis que la députée Victoria Spartz de l’Indiana, qui avait soutenu le chef républicain plus tôt tours de scrutin, a voté “présent”.

Expliquant son vote, Spartz a déclaré que les républicains devraient “arrêter de faire perdre du temps à tout le monde” et ne se réunir à nouveau que lorsqu’ils auront suffisamment de voix pour élire un président.

Malgré des séries de négociations et un appel à l’unité de Donald Trump, les perspectives de McCarthy semblaient plus sombres après sa sixième tentative infructueuse de devenir président. Dans des remarques nommant Donalds comme orateur lors du cinquième vote, la députée conservatrice d’extrême droite Lauren Boebert a suggéré que Trump fasse marche arrière et dise à McCarthy : “Il est temps de se retirer”.

Mais, quelques heures plus tard, les partisans de McCarthy étaient plus optimistes alors que les républicains remportaient de justesse un vote pour ajourner la Chambre jusqu’à jeudi, suggérant aux journalistes de Capitol Hill qu’un accord pour élire McCarthy pourrait encore être à portée de main.

Toutes les affaires de la Chambre, y compris la prestation de serment des nouveaux membres, se sont arrêtées jusqu’à ce que la présidence soit déterminée.

L’impasse persistante a imprégné même les votes de routine, comme le vote sur l’ajournement de la Chambre jusqu’à jeudi, d’un drame inhabituel. Il y a eu des cris, des disputes et de la confusion sur le sol de la Chambre mercredi soir, alors que les démocrates ont voté pour bloquer la décision républicaine d’ajourner, dans le but de forcer McCarthy à faire face à un quatrième vote infructueux en une seule journée. Les démocrates ont perdu cet effort par seulement une poignée de voix, un signe possible de plus de luttes à venir alors qu’un parti républicain divisé prend sa faible majorité à la Chambre des représentants, après une série de victoires plus faible que prévu aux élections de mi-mandat.

La tension dans la chambre de la Chambre a semblé monter d’un cran mercredi alors que les votes s’étiraient. Nommant McCarthy pour le sixième tour de scrutin, la députée Kat Cammack a affirmé sans preuve que les démocrates avaient bu de l’alcool lors de l’élection de la présidence, provoquant des huées de l’autre côté de l’allée. Lorsque le membre du Congrès républicain Scott Perry s’est levé pour nommer les Donalds, les démocrates l’a raillé sur son implication présumée dans les efforts visant à annuler l’élection présidentielle de 2020.

Joe Biden a exprimé sa consternation face à l’impasse républicaine, déclarant aux journalistes que l’impasse pourrait nuire à la réputation internationale de l’Amérique.

“Je pense juste que c’est un peu gênant que cela prenne si longtemps”, a déclaré Biden avant de partir pour un voyage au Kentucky. «Ce n’est pas beau, ce n’est pas une bonne chose. Ce sont les États-Unis d’Amérique, et j’espère qu’ils se ressaisiront.

De nombreux démocrates de la Chambre se sont délectés du dysfonctionnement. Plusieurs députés démocrates tweeté des photos d’eux-mêmes en train de savourer du pop-corn alors que le combat au sol se déroulait mardi. Le membre du Congrès Jimmy Gomez, un démocrate de Californie qui a amené son enfant de quatre mois au Capitole pour une cérémonie de prestation de serment qui n’a toujours pas eu lieu, tweeté une photo de son fils : « Deux biberons et plusieurs changements de couches sur le sol du vestiaire démocrate. Ce vote des conférenciers prend une éternité ! »

Dans son discours au sol, Gallagher a reconnu le chaos qui a consumé l’élection jusqu’à présent et a déploré la faible majorité du parti. Essayant de donner une tournure positive à la situation, il a célébré la tension intra-parti à la suite d’un débat vigoureux.

Le représentant Kevin McCarthy met sa main sur son visage alors qu’il est assis parmi ses collègues de la Chambre alors qu’un quatrième tour de scrutin pour le président commence le deuxième jour du Congrès. Photographie : Evelyn Hockstein/Reuters

“Le peuple américain nous a donné une opportunité”, a-t-il déclaré. “Ils nous demandent de faire un travail, et personne n’a établi un plan – un programme politique proactif pour la direction que nous voulons prendre ce pays – plus en détail que Kevin McCarthy.”

Avant que la chambre ne se réunisse mercredi, Trump a offert à McCarthy son approbation sans réserve, malgré une position plus équivoque sur le leadership de McCarthy la nuit précédente.

“VOTER POUR KEVIN, CONCLURE L’AFFAIRE, REMPORTER LA VICTOIRE”, a déclaré Trump dans un message sur la plate-forme de médias sociaux Truth Social, avertissant que ne pas le faire entraînerait une “DÉFAITE GÉANTE ET EMBARRASSANTE”. Mais sa déclaration n’a guère fait changer d’avis les conservateurs retranchés contre McCarthy, dont certains sont les alliés les plus fidèles de l’ancien président à Capitol Hill.

D’autres éminents loyalistes de Trump, dont la députée géorgienne Marjorie Taylor Greene et le membre du Congrès de l’Ohio Jim Jordan, ont rejoint l’ancien président et se sont ralliés à McCarthy et ont appelé leurs collègues conservateurs à les rejoindre.

Le chaos continu est survenu après que les trois premiers votes tenus mardi n’aient pas réussi à produire un vainqueur. Au cours de ces trois scrutins, les rangs des détracteurs républicains de McCarthy n’ont fait que croître, atteignant un total de 20 au moment où la chambre s’est ajournée mardi soir.

C’est une crise du Congrès et c’est une crise aux mains du dysfonctionnement républicain Pete Aguilar

Après avoir exigé un certain nombre de modifications des règles de la chambre, un législateur anti-McCarthy a suggéré que la gestion de la politique par le chef était à blâmer pour sa mauvaise réputation parmi certains membres de la conférence. Scott Perry, président du House Freedom Caucus, a spécifiquement cité l’adoption du projet de loi omnibus sur le financement du gouvernement le mois dernier, même si McCarthy s’est farouchement opposé à la législation.

McCarthy “vend faussement les médias qu’il nous a concédés dans les règles – pas UN bit ne fera RIEN pour arrêter ce qui vient de se passer dans l’énorme facture de 1,7 milliard de dollars et 4 000 pages de vol des contribuables d’il y a 12 jours”, a déclaré Perry sur Twitter. “Nous continuerons à chercher un candidat qui mettra fin à cette horrible pratique.”

Soulignant l’acrimonie entre les camps républicains rivaux, Gaetz a envoyé une lettre aux gardiens de l’immeuble mardi soir suggérant que McCarthy occupait indûment le hall du haut-parleur.

“Quel est le fondement de la loi, de la règle de la Chambre ou du précédent permettant à quelqu’un qui s’est classé deuxième lors de trois élections successives de président d’occuper le bureau du président de la Chambre ?” Gaetz a écrit. “Combien de temps va-t-il y rester avant d’être considéré comme un squatter?”

Alors que la conférence républicaine tournait au chaos, les démocrates de la Chambre se sont ralliés à leur nouveau chef. Jeffries, qui est devenu mardi le premier Noir américain à diriger le caucus de l’un ou l’autre des principaux partis, a déclaré que l’échec des républicains à élire un président était un “triste jour” pour l’institution et la démocratie.

“C’est une crise du Congrès et c’est une crise aux mains du dysfonctionnement républicain”, a déclaré le membre du Congrès californien Pete Aguilar, président du House Democratic Caucus, lors d’une conférence de presse mercredi matin. Aguilar a déclaré que les démocrates étaient unis derrière Jeffries, que les membres du parti ont catégoriquement désigné comme leur choix pour l’orateur.

En raison des défections conservatrices, Jeffries a remporté le plus de voix au total à chacun des six premiers scrutins, mais il n’a pas atteint les 218 nécessaires pour être élu président.

Lois Beckett a contribué au reportage