La Chambre républicaine avance rapidement vers la destitution de Mayorkas

WASHINGTON (AP) — Préparant le terrain pour la destitution du secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, un comité de la Chambre a entendu jeudi des parents dont le témoignage en larmes cherchait à lier la politique frontalière du gouvernement à la mort de leurs filles et un professeur de droit mettant en garde contre cet effort.

Le président de la commission, Mark Green, se dirige vers un vote sur la destitution de Mayorkas d’ici la fin du mois, prévoyant une action de la Chambre plénière dès février – ce qui serait une première pour un responsable du Cabinet depuis près de 150 ans.

Green, un républicain du Tennessee, a ouvert la deuxième audience de mise en accusation en déclarant qu’« aucun Américain n’est en sécurité » dans le cadre de la gestion par Mayorkas de la frontière américano-mexicaine, avec un nombre record de passages illégaux. Il a fait valoir que « la faute grave du secrétaire et le non-respect de son serment d’office » constituent un motif de mise en accusation.

Mais le principal démocrate du panel, Bennie Thompson du Mississippi, qui a insisté à plusieurs reprises sur le fait que les divergences politiques avec le président Joe Biden ne constituaient pas un motif de destitution, a été soutenu par l’un des témoins, la professeure de droit de l’Université de Princeton, Deborah Pearlstein.

“Les différences politiques, aussi profondes soient-elles, ne constituent pas exactement la raison d’être de la destitution”, a déclaré Pearlstein.

MONTRE: Le représentant Cuellar sur le différend frontalier entre le Texas et les autorités fédérales après la mort de migrants

Elle a fait valoir qu’aucune branche du gouvernement américain n’a plus de pouvoir que le Congrès pour définir la politique et qu’avec des années d’inaction en matière de législation frontalière, ces pouvoirs sont « restés inutilisés ».

Les républicains de la Chambre des représentants sont impatients de destituer Mayorkas depuis qu’ils ont pris le contrôle majoritaire l’année dernière, d’autant plus que leurs efforts pour destituer Biden à cause des relations commerciales de son fils Hunter Biden sont au point mort.

L’accélération de l’action au cours de la nouvelle année intervient alors que l’accent est mis sur la sécurité des frontières au cœur des discussions en cours de campagne. Donald Trump, favori pour l’investiture républicaine à la présidentielle, s’est engagé à lancer la « plus grande opération d’expulsion » de l’histoire des États-Unis s’il retournait à la Maison Blanche.

Biden a déclaré cette semaine aux dirigeants du Congrès lors d’une réunion à la Maison Blanche qu’il souhaitait un projet de loi sur la « grande sécurité des frontières » alors qu’il tente de pousser le Congrès à conclure son travail sur son programme de sécurité nationale de 110 milliards de dollars pour l’Ukraine, Israël et d’autres besoins, y compris les États-Unis. -Frontière mexicaine.

Les dirigeants, y compris le président Mike Johnson, se sont montrés prudemment optimistes, alors que les dirigeants du Sénat envisagent un vote potentiel sur ce paquet la semaine prochaine.

Mais quelques heures après la réunion de la Maison Blanche, Trump a fait part de son scepticisme à l’égard de tout accord frontalier, “à moins que nous n’obtenions tout” pour fermer les passages des migrants, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

Mayorkas a été profondément impliqué dans les négociations du Sénat sur le paquet de sécurité aux frontières, qui pourrait potentiellement restreindre l’entrée aux États-Unis et expulser plus rapidement les personnes se trouvant dans le pays sans papiers légaux. Il n’a pas encore comparu devant la commission pour la procédure de destitution.

Frustré que Mayorkas ne comparaisse pas jeudi, Green a déclaré que le secrétaire « faisait obstacle » au panel.

Mais le ministère de la Sécurité intérieure a déclaré que Mayorkas avait déclaré au comité qu’il n’était pas disponible jeudi mais qu’il serait prêt à comparaître à d’autres dates. Le département a noté qu’il avait comparu devant le Congrès plus que tout autre membre du cabinet de l’administration Biden, notamment 27 fois en 35 mois.

“Ce n’est que le dernier exemple en date du processus simulé du Comité Républicain”, a déclaré la porte-parole du département, Mia Ehrenberg. “Il est tout à fait clair qu’ils ne sont pas intéressés à entendre le secrétaire Mayorkas, car cela ne cadre pas avec leur précipitation de mauvaise foi, prédéterminée et anticonstitutionnelle, pour le destituer.”

L’un des témoins, Josephine Dunn, a déclaré que sa fille, Ashley, était décédée d’une surdose de fentanyl et a déclaré qu’elle avait voyagé depuis l’Arizona pour comparaître à l’audience afin d’avoir l’occasion d’interroger Mayorkas.

“M. Mayorkas est en partie responsable de la mort de ma fille”, a-t-elle déclaré, qualifiant le fentanyl d'”arme de destruction massive”. “J’espère que quoi qu’il fasse soit plus important que ça.”

Une autre parent, Tammy Nobles, avait déjà témoigné devant le Congrès.

Le représentant Michael McCaul, républicain du Texas, président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, a partagé les expériences de sa propre famille avec les vies de ses amis perdues à cause de la drogue et a déclaré qu’il rapporterait les histoires des mères lors de ses prochaines réunions avec des responsables américains et américains. Mexique.

“C’est l’aspect personnel du chaos”, a-t-il déclaré. “Il faut que ça s’arrête.”

Plusieurs démocrates ont fait part de leurs propres préoccupations concernant la situation à la frontière sud, en particulier alors que les cartels de la drogue stimulent le flux de fentanyl, même s’ils n’ont pas blâmé Mayorkas pour l’ampleur du problème.

“Rassemblons-nous”, a imploré le représentant Lou Correa, démocrate de Californie, à ses collègues, soulignant les batailles de financement fédéral à venir ce printemps. “Augmenter les ressources vers la frontière.”

La représentante Delia Ramirez, D-Ill., a parlé de la douleur des migrants fuyant leur pays d’origine et a exhorté les républicains à proposer des solutions. “Travailler avec nous pour adopter une législation”, a-t-elle déclaré.

La mise en accusation d’un secrétaire du Cabinet ne s’est produite qu’une seule fois dans l’histoire du pays, lorsque la Chambre a destitué le secrétaire à la Défense William Belknap en 1876 pour des pots-de-vin dans des contrats gouvernementaux.

Il n’est pas certain que les Républicains, qui ne disposent que d’une très faible majorité à la Chambre, poursuivront la procédure de destitution s’ils ne bénéficient pas d’un soutien suffisant dans leurs rangs. Jusqu’à présent, une poignée de Républicains ont exprimé des réserves, mais certains qui avaient initialement voté pour laisser la question de côté ont indiqué qu’ils étaient plus disposés à aller de l’avant.

Si Mayorkas devait être destitué, les accusations seraient ensuite portées devant le Sénat, où il faut une majorité qualifiée pour condamner. Lors de la mise en accusation de Belknap, il a été acquitté.