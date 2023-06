La Chambre rejette les efforts visant à censurer et à infliger une amende au démocrate Adam Schiff pour les enquêtes Trump-Russie

WASHINGTON (AP) – La Chambre a rejeté un effort visant à censurer le représentant californien Adam Schiff, votant pour rejeter une tentative républicaine d’amender le démocrate pour ses commentaires sur l’ancien président Donald Trump et ses enquêtes sur ses liens avec la Russie.

Schiff, l’ancien président démocrate de la commission du renseignement de la Chambre et le procureur principal du premier procès en destitution de Trump, est depuis longtemps une cible politique républicaine de premier plan. Peu de temps après avoir repris la majorité cette année, les républicains l’ont empêché de siéger au panel du renseignement.

Mais Schiff a été aidé mercredi par plus de 20 républicains qui ont voté avec les démocrates pour arrêter la résolution de censure ou ont voté « présent », refusant aux républicains les votes nécessaires.

La résolution de censure de la représentante républicaine Anna Paulina Luna de Floride, qui a été élue l’année dernière, dit que Schiff a occupé des postes de pouvoir pendant la présidence de Trump et « a abusé de cette confiance en disant qu’il y avait des preuves de collusion entre la campagne de Trump et la Russie ». Schiff a été l’un des critiques les plus virulents de l’ancien président alors que le ministère de la Justice et la Chambre dirigée par les républicains ont lancé des enquêtes sur les liens de Trump avec la Russie en 2017.

« En racontant à plusieurs reprises ces mensonges, le représentant Schiff a délibérément trompé son comité, le Congrès et le peuple américain », indique la résolution.

L’avocat spécial Robert Mueller, qui a dirigé l’enquête de deux ans du ministère de la Justice, a déterminé que la Russie était intervenue au nom de la campagne et que la campagne de Trump avait bien accueilli l’aide. Mais l’équipe de Mueller n’a pas constaté que la campagne avait conspiré pour influencer les élections, et le ministère de la Justice n’a recommandé aucune accusation.

L’enquête du Congrès, lancée par les républicains alors majoritaires, a également conclu que la Russie était intervenue dans l’élection mais qu’il n’y avait aucune preuve d’un complot. Schiff était le meilleur démocrate du panel à l’époque.

Si la Chambre avait voté pour le censurer, Schiff se serait tenu devant la chambre pendant la lecture du texte de la résolution. La résolution aurait également cherché à lui infliger une amende de 16 millions de dollars – ce que Luna a déclaré être la moitié du coût de l’enquête Mueller – s’il avait été déterminé par le comité d’éthique que Schiff « a menti, fait de fausses déclarations et abusé d’informations sensibles ».

Schiff, qui est candidat au Sénat américain dans son État libéral de Californie, était provocateur.

« Nous ne reculerons jamais », a-t-il déclaré mercredi dans une lettre à ses collègues.

Mardi, Schiff a déclaré aux journalistes que la résolution de censure était de la « viande rouge » que le président Kevin McCarthy jette à sa conférence au milieu de querelles sur les dépenses gouvernementales. Les républicains essaient de montrer leur fidélité à Trump, a déclaré Schiff.

« Leur problème avec moi, c’est qu’ils pensent que je suis efficace », a déclaré Schiff. « Ils ne s’en prennent pas aux gens dont ils n’ont pas peur. »

___

L’écrivain d’Associated Press, Kevin Freking, a contribué à ce rapport.

Mary Clare Jalonick, Associated Press