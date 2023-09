La Chambre régionale de St. Charles fait la promotion d’un site Web de magasinage local

ST. COMTÉ DE CHARLES — La Chambre régionale de St. Charles s’efforce d’attirer les clients locaux vers les entreprises locales, en les aidant à vendre leurs produits en ligne – une démarche qui pourrait en même temps renforcer la notoriété de la chambre.

Le site web est un partenariat avec Member Marketplace Inc., basé dans l’Iowa, et sa plateforme numérique « Shop Where I Live ». La chambre encourage les entreprises locales à s’inscrire et à vendre leurs produits – et à contribuer ainsi au développement du centre d’achats en ligne centralisé de la région de St. Charles.

« Nous pouvons impliquer les entreprises qui n’ont pas de magasin physique ou d’espace de vente au détail », a déclaré Scott Tate, président et chef de la direction de la Chambre régionale de St. Charles. «C’est une façon pour nous de promouvoir les entreprises locales et de les soutenir.»

La chambre régionale finance le site mais n’en tire aucun profit, a déclaré Wendy Rackovan, porte-parole de la chambre. Les commerçants paient des frais de traitement.

Jusqu’à présent, la plupart des quelques boutiques présentes sur le marché en ligne vendent des vêtements et des accessoires. Mais, a déclaré Tate, les entreprises de services, comme les magasins d’automobiles, pourraient proposer des choses comme des vidanges d’huile ou les restaurants pourraient vendre des cartes-cadeaux.

« Cela permet aux gens de faire leurs achats localement et de regarder différentes vitrines de magasins en même temps. Cela permet de rationaliser les achats locaux avec une seule caisse », a déclaré Tate. « C’est une question de commodité. Les gens aiment ça.













« Shop Where I Live » engage également les entreprises locales autour de St. Charles, a déclaré Tate. Depuis leur lancement, les organisateurs de la chambre ont vu des entreprises qu’ils ne connaissaient pas auparavant s’inscrire sur le site Web. Toute entreprise située dans le comté de St. Charles ou une entreprise membre de la chambre régionale peut participer au site.

Historiquement, les entreprises en ligne n’ont pas ressenti le besoin de rejoindre leurs chambres de commerce locales, a expliqué Tate, mais « Shop Where I Live » offre « un avantage tangible aux entreprises qui disposent de sites de commerce électronique » en s’impliquant.

C’est l’une des raisons pour lesquelles Desirae Pecoraro, propriétaire d’une entreprise de vêtements pour bébés Agneau potelé et originaire du lac Saint-Louis, a décidé de vendre par l’intermédiaire de la chambre. Âgée d’environ un an, Chubby Lamb ne vend que sur son site en ligne et dans les magasins locaux, car Pecoraro travaille depuis sa maison.















« Je pense que c’est une bonne chose de construire et de renforcer la communauté locale et de contribuer à stimuler l’économie locale », a-t-elle déclaré. « [The site] représente la créativité et le travail des propriétaires d’entreprise et des petits magasins.

Breanna Angell, propriétaire de Heathered Rose Boutique basée à O’Fallon, a déclaré qu’elle avait constaté une nette augmentation des ventes locales depuis son adhésion à la chambre en avril.

Angell, une exploitante unique, a déclaré que faire partie de « Shop Where I Live » n’a aucun inconvénient : c’est gratuit pour les propriétaires d’entreprise, c’est facile à mettre en place et c’est de la publicité gratuite pour son entreprise.

« En tant que one-man show, j’apprécie vraiment que cela n’ajoute rien à mon assiette », a-t-elle déclaré. « Les entreprises locales constituent une communauté et nous avons besoin [people to shop locally] plus que jamais, surtout compte tenu de la situation économique actuelle.

Tate a déclaré que la chambre avait entendu parler du programme lors d’une conférence en juillet dernier lorsqu’elle avait constaté le succès du modèle dans d’autres communautés.

Cherie Edilson, cofondatrice et PDG de Member Marketplace Inc., a déclaré que la startup dispose de sites Web pour environ 30 marchés différents, souvent par l’intermédiaire de chambres de commerce, de villes, d’associations de quartier et de districts marchands.

« Les chambres de commerce utilisent souvent le site Web comme outil de visibilité, soit pour recruter de nouvelles entreprises, soit pour donner de la visibilité à la chambre », a déclaré Edilson.

Edilson a déclaré que de nombreuses communautés disposent d’annuaires locaux en ligne pour les entreprises environnantes, mais que « les gens ne font pas souvent leurs achats à partir d’un annuaire ».

Elle a également déclaré qu’ils n’avaient pas beaucoup de concurrents en matière de marchés en ligne pour les entreprises locales. Mais il est parfois difficile d’amener les communautés à s’impliquer, a-t-elle expliqué, car l’aspect en ligne peut dissuader certains résidents plus âgés.

Et il a fallu plus de temps que prévu pour que le site « Shop Where I Live » de St. Charles démarre. Tate a déclaré que les propriétaires d’entreprise sont occupés par les tâches quotidiennes liées à la gestion d’une entreprise, donc ajouter un autre élément à leur liste de tâches n’est pas une priorité élevée.

Plus tôt ce mois-ci, la Chambre régionale de St. Charles a repris les efforts de recrutement de Member Marketplace Inc. dans l’espoir qu’une invitation du bureau plus local et officiel encouragera les entreprises à démarrer le processus d’inscription et de vente sur le site.

« Il existe un grand potentiel de croissance puisque St. Charles cible les entreprises pour qu’elles s’inscrivent », a déclaré Tate. « Les gens aiment soutenir les petites entreprises locales, soutenir les entreprises de la communauté. »