La Chambre réfléchit à la décision historique d’expulser George Santos

Le représentant en difficulté George Santos (RN.Y.) devrait être expulsé de la Chambre dès mercredi, devenant peut-être le premier membre du Congrès depuis plus de 20 ans à être démis de ses fonctions dans le cadre d’une motion présentée par les républicains de sa propre délégation. Mais contrairement aux cinq membres de l’histoire des États-Unis qui ont été expulsés par une écrasante majorité de la Chambre, Santos serait le premier à être immédiatement évincé sans avoir été reconnu coupable d’un crime. L’établissement d’un tel précédent a incité les membres des deux partis à peser sérieusement les conséquences de l’expulsion de Santos, qui a plaidé non coupable de 23 accusations fédérales à New York, notamment fraude, blanchiment d’argent, falsification de dossiers et vol d’identité aggravé.

La Chambre a fait face à plusieurs années turbulentes marquées par une détérioration de la civilité et du décorum entre les partis, ce qui a conduit à des décisions irréfléchies consistant à condamner immédiatement les législateurs ou à appeler à leur éviction. De nombreux législateurs craignent que la destitution de Santos ignore la présomption d’innocence et créerait un précédent selon lequel l’expulsion serait une option standard de réprimande à une époque où les représailles sont devenues la norme à la Chambre.

“Quiconque est éveillé, qui lit le journal et regarde Twitter comprend toutes les raisons pour lesquelles il devrait être [ousted]”, a déclaré le représentant Anthony D’Esposito (RN.Y.), qui a officiellement présenté jeudi sa résolution sous privilège pour forcer un examen rapide de la destitution de Santos par la Chambre.

Mais il reste difficile de savoir si Santos sera évincé avec succès étant donné que l’expulsion nécessite l’approbation des deux tiers des législateurs de la Chambre votant – ou de 282 des 423 membres actuels de la chambre, si tous sont présents. Les démocrates ont appelé à plusieurs reprises à l’éviction de Santos, et moins de 10 parmi les 212 membres du parti à la Chambre hésitent encore à voter en faveur de sa destitution, selon une personne proche du dossier, qui s’est exprimée sous couvert d’anonymat pour discuter du décompte interne des whips du parti. . Les républicains, cependant, ne s’attendent pas à ce qu’un grand nombre de membres de leur conférence votent en faveur, même si plus d’une douzaine d’entre eux ont déjà appelé à sa démission.

La nouvelle campagne visant à évincer Santos, qui se présente à la réélection, est menée par ses collègues républicains de première année de New York, D’Esposito, Nick LaLota, Marcus J. Molinaro, Michael Lawler et Brandon Williams, qui représentent tous également des districts swing de l’État. et faire face à des réélections difficiles. Tous soutiennent qu’il existe suffisamment de preuves pour évincer Santos avant une condamnation formelle, citant son ancienne trésorière de campagne plaidant coupable et admettant devant le tribunal qu’elle avait conspiré avec Santos pour commettre une fraude électronique et un vol d’identité, faire de fausses déclarations et d’autres accusations.

«C’est une base suffisante pour une expulsion. Vous ne pouvez pas venir ici en mentant à tous vos électeurs et à tous vos contributeurs. C’est une norme minimale qui devrait suffire, je pense, pour que les deux tiers de la Chambre soient expulsés », a déclaré LaLota jeudi après l’introduction de la résolution.

Ils disent également que Santos avait déjà admis avoir embelli sa biographie lors de sa campagne de 2022 et qu’il continue de mentir. La semaine dernière, Santos a déclaré le New York Times que sa nièce avait été faussement kidnappée par des espions communistes chinois, ce que la police de New York a immédiatement démenti.

Le talentueux M. Santos : la toile de tromperie d’un membre du Congrès

“Vous n’avez pas affaire à quelqu’un qui est un être humain rationnel”, a déclaré Lawler jeudi.

En réponse à ses collègues, Santos a déclaré que si la motion était adoptée, elle devrait constituer « une indication claire que ce pays est désormais à l’abandon ».

« Tout le monde est innocent jusqu’à preuve du contraire. Il incombe au gouvernement de prouver votre culpabilité », a-t-il ajouté sur la plateforme de médias sociaux Spaces. « Malheureusement, certains de mes collègues veulent être juge, juré et bourreau et me refusent le droit à une procédure régulière. »

La difficulté de dépasser le seuil de la majorité des deux tiers n’a donné lieu qu’à cinq expulsions de la chambre. Trois furent démis de leurs fonctions au début de la guerre civile en 1861 pour leur déloyauté envers l’Union. Le représentant Michael J. Myers (démocrate de Pennsylvanie) a été expulsé en 1980 après avoir été reconnu coupable d’avoir accepté un pot-de-vin de 50 000 $ de la part d’agents infiltrés du FBI, et 22 ans plus tard, le représentant James Traficant (démocrate de l’Ohio) a été évincé après avoir été reconnu coupable en 1980. tribunal fédéral sur 10 accusations impliquant des pots-de-vin, des cadeaux et d’autres faveurs.

Les républicains de la Chambre des représentants ont des opinions divergentes sur la question de savoir si Santos devrait être expulsé. Certains ont appelé à la démission de Santos. Certaines précautions créent un précédent sans procédure régulière. Une poignée de républicains ont exprimé de profonds regrets pour la façon dont ils ont passé la première moitié de l’année à voter pour censurer ou expulser les démocrates des commissions en guise de représailles lorsqu’une majorité démocrate a fait de même à leurs collègues.

D’autres disent que c’est la dernière chose dont la conférence républicaine a besoin après que huit collègues ont voté pour évincer le représentant Kevin McCarthy (Républicain de Californie) de son poste de président, déclenchant trois semaines sans précédent au cours desquelles toutes leurs tensions intrapersonnelles ont été révélées lors d’une lutte meurtrière pour le poste de président. De plus, certains craignent qu’avec le retrait de Santos, leur majorité déjà étroite ne chute à une marge d’erreur de trois voix.

Le représentant Ralph Norman (RS.C.) a déclaré qu’il espérait que la Chambre ne voterait pas sur la résolution visant à expulser Santos, affirmant que les législateurs ont « suffisamment de problèmes » sur lesquels ils devraient se concentrer et que New York devrait décider de son sort l’année prochaine. Il était indécis sur la manière dont il voterait mercredi.

Pendant ce temps, au Sénat, les législateurs ont appelé le sénateur Bob Menendez (DN.J.) à démissionner en raison d’un acte d’accusation fédéral alléguant que lui et sa femme avaient accepté des pots-de-vin en échange du maintien de leur influence politique. À la tête d’une majorité démocrate fragile, le chef de la majorité sénatoriale Charles E. Schumer (DN.Y.) a déclaré que Menendez « a droit à une procédure régulière et à un procès équitable » et a salué sa décision de démissionner de son poste de président de la commission des relations étrangères. Les sénateurs n’ont pas discuté de l’expulsion de Menendez, appelant plutôt à sa démission avant une condamnation, car ils estiment que les preuves contre lui sont suffisantes pour avoir perdu la confiance de ses électeurs.

Santos n’est pas le seul législateur de la Chambre des représentants qui pourrait être réprimandé cette semaine, même si son cas est le plus grave. La représentante Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) a présenté jeudi matin une résolution de censure contre la représentante Rashida Tlaib (D-Mich.) « pour activité antisémite, sympathie avec des organisations terroristes et conduite d’une insurrection au complexe du Capitole américain » en référence à une manifestation menée par les Juifs exigeant un cessez-le-feu immédiat entre Israël et Gaza. Tlaib, qui était l’un des dix députés à s’opposer à la résolution de mercredi condamnant le Hamas et exprimant son soutien à Israël, appelé la résolution de Greene « dérangé » et « profondément islamophobe ».

Quelques heures plus tard, la représentante Becca Balint (Démocrate-Vt.) a présenté sa propre résolution contre Greene, affirmant qu’elle devrait être censurée pour avoir attisé « les flammes du racisme, de l’antisémitisme, des discours de haine contre la communauté LGBTQ, de l’islamaphobie, de la haine asiatique, de la xénophobie et de l’islamophobie ». d’autres formes de haine.

Le trio de résolutions présenté jeudi est intervenu un jour après que la représentante Lisa C. McClain (R-Mich.) a présenté une résolution visant à censurer et à retirer le représentant Jamaal Bowman (DN.Y.) de ses commissions après avoir interrompu les travaux de la Chambre en tirant une alarme incendie dans un immeuble de bureaux de la Chambre pour tenter de retarder l’examen d’une proposition de dernière minute dirigée par le GOP visant à financer le gouvernement en septembre. Il a plaidé coupable jeudi à l’accusation de délit.

Contrairement aux résolutions de Greene et Balint, McClain n’a pas placé la sienne sous privilège, ce qui signifie qu’elle passera par le processus du comité plutôt que de forcer la Chambre à l’examiner dans les 48 heures suivant son introduction lorsque la chambre est en session. Avant un vote de censure, Greene et Tlaib auront la possibilité de déposer – ou de supprimer – les résolutions contre eux avant leur adoption. Santos n’a jusqu’à présent pas eu la même opportunité.

“Je ne pense pas qu’une motion à déposer, s’il y en a une, réussira”, a prédit LaLota jeudi.

En seulement deux ans, plusieurs députés ont été censurés ou démis de leurs commissions par le parti adverse. Dans une démarche sans précédent sous la présidence de l’époque, Nancy Pelosi (Démocrate de Californie), les démocrates de la Chambre ont retiré Greene et le représentant Paul A. Gosar (R-Arizona) de leurs commissions. Gosar a également été censuré pour avoir partagé une vidéo d’anime modifiée le montrant en train de tuer la représentante Alexandria Ocasio-Cortez (DN.Y.) et de brandir deux épées sur le président Biden.

Dans ce que beaucoup considéraient comme des représailles, McCarthy, alors président, a soutenu le retrait des représentants démocrates Ilhan Omar (Minn.), Adam B. Schiff (Californie) et Eric Swalwell (Californie) de leurs fonctions au comité et a censuré Schiff pour des allégations pressantes. que la campagne présidentielle de Donald Trump en 2016 était de connivence avec la Russie.

Mais le penchant de Santos pour les mensonges – qui inclut, sans s’y limiter, le fait de prétendre être le petit-fils de survivants de l’Holocauste et d’avoir travaillé dans des entreprises qui ne l’ont jamais employé – est différent. Cela a abouti à des appels bipartites à sa démission et à une tentative des démocrates de l’expulser plus tôt cette année. McCarthy, alors président de la Chambre, et tous les républicains ont renvoyé l’affaire devant le comité d’éthique, plusieurs républicains de New York s’engageant à ce que si le comité ne publiait pas de rapport dans deux mois, ils décideraient de l’expulser. McCarthy, qui supervisait déjà une majorité très mince, avait déclaré à l’époque que Santos serait démis du Congrès si le comité constatait qu’il enfreignait la loi.

La gravité des accusations – les 10 dernières étant tombées début octobre alors que les Républicains de la Chambre débattaient de l’élection d’un président – ​​a motivé les cinq étudiants républicains de première année de New York à introduire l’expulsion résolution à examiner par les commissions compétentes.