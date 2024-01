La Chambre pourrait destituer le secrétaire Mayorkas, la deuxième fois pour un membre du Cabinet

WASHINGTON — Les républicains de la Chambre vont de l’avant avec leur projet de destituer le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, avec un vote en commission prévu mardi matin et le président Mike Johnson promettant un vote complet de la Chambre peu de temps après.

Si la Chambre met effectivement en accusation Mayorkas, ce qui nécessiterait simplement un vote majoritaire, la question serait renvoyée au Sénat pour entamer un procès. Ce ne serait que la deuxième mise en accusation d’un secrétaire du Cabinet et la première depuis 1876.

Bien que 148 ans se soient écoulés depuis la dernière mise en accusation réussie d’un membre du Cabinet, plusieurs tentatives ont échoué au cours de cette période. L’ouverture d’une enquête de mise en accusation contre un membre du Cabinet du parti adverse est devenue particulièrement courante au cours des deux dernières décennies.

La seule destitution réussie du Cabinet jusqu’à présent

Sur 2 mars 1876, Le représentant Hiester Clymer, D-Pa., s’est levé pour prendre la parole à la Chambre. Clymer, qui a présidé la commission des dépenses du ministère de la Guerre, a déclaré que son panel avait découvert « une corruption officielle et des crimes tels qu’il n’y a pas d’équivalent dans notre propre histoire, ou, autant que je sache, dans celle de tout autre pays ».

L’homme en faute, a déclaré Clymer, était William Belknap, qui était secrétaire à la guerre dans l’administration du président Ulysses S. Grant. C’était l’âge d’or, et Belknap était connu pour «fêtes extravagantes à Washington», ce qui a soulevé des questions, étant donné qu’il touchait un salaire du gouvernement.

La source de la richesse de Belknap était un stratagème de pots-de-vin orchestré par sa première femme, dans le cadre duquel elle a aidé l’homme d’affaires Caleb Marsh à obtenir un rendez-vous dans un poste de traite en Oklahoma. L’homme qui occupait ce poste, John Evans, a conclu un accord avec Marsh : Evans conserverait son emploi lucratif, mais il fournirait 12 000 $ par an en paiements, répartis également entre Marsh et les Belknap.

Le comité de Clymer avait Marsh enregistré expliquant la situation. Après avoir versé des preuves au dossier, Clymer a proposé un vote sur la destitution. Mais il y avait un piège. Quelques heures plus tôt, Belknap s’était précipité à la Maison Blanche et avait supplié Grant d’accepter sa démission, ce que le président avait fait.

Après un débat en salle sur la question de savoir si la Chambre pouvait destituer un fonctionnaire qui avait démissionné, la Chambre a fini par le faire en votant à l’unanimité pour destituer Belknap. « LE SECRÉTAIRE DÉGRAGÉ », lit-on dans le New York Times gros titre Le jour suivant.

Le Procès au Sénat a débuté en avril et a comporté les témoignages de 40 témoins. Même si une majorité de sénateurs ont voté contre Belknap sur les cinq articles, le Sénat n’a pas atteint le seuil des deux tiers nécessaire pour obtenir une condamnation sur aucun d’entre eux.

Un geste de plus en plus populaire

Il y a eu une poignée de tentatives infructueuses de destitution des secrétaires de cabinet au cours de la première moitié du XXe siècle, notamment en 1922, lorsqu’une résolution visant à destituer le procureur général Harry M. Daugherty a été renvoyée au Comité judiciaire. Daugherty a été accusée de ne pas poursuivre personnes impliquées dans le scandale du Teapot Dome et pour se conduire de manière « arbitraire, oppressive, injuste et illégale ». Le comité a examiné les accusations mais a déclaré que, d’après les « preuves obtenues, il ne semble pas y avoir de motif » de destituer Daugherty.

Nouvelle tentative de destitution d’un secrétaire du Cabinet arrivé en 1932, lorsque le représentant Wright Patman, démocrate du Texas, a décidé de destituer le secrétaire au Trésor Andrew Mellon pour avoir conservé sa propriété de navires de transport alors qu’il exerçait une fonction publique. Avec la pression croissante, Mellon s’est retrouvé démissionnaire et accepter une nouvelle nomination du président Herbert Hoover au poste d’ambassadeur en Grande-Bretagne. La commission judiciaire a décidé de cesser son enquête de mise en accusation.

Frances Perkins, secrétaire au Travail sous le président Franklin Roosevelt, fait face à une mise en accusation en 1939 pour « avoir échoué, négligé et refusé d’appliquer les lois sur l’immigration des États-Unis » en n’expulsant pas l’accusé communiste Harry Bridges. Perkins a volontairement témoigné au Comité judiciaire, et l’enquête s’est terminée discrètement. Le représentant John Martin, démocrate du Colorado, était frustré que l’innocence de Perkins n’ait pas été mieux rendue publique. Il s’est rendu à la Chambre se plaindre qu’« après des mois de diffusion à l’échelle nationale d’accusations injustes et infondées contre un agent public, le résultat final n’est annoncé sans aucun retentissement de trompette et est à peine porté à la connaissance du public ».

Plus récemment, au XXIe siècle, plusieurs procureurs généraux ont fait face à des tentatives de destitution qui n’ont pas abouti. Alberto Gonzales, procureur général du président George W. Bush, a fait l’objet d’un examen minutieux en raison des licenciements massifs de procureurs fédéraux. Le représentant Jay Inslee, D-Wash., a présenté une résolution ordonnant au comité judiciaire d’enquêter s’il y avait des motifs suffisants pour destituer. Gonzales a démissionné avant que des mesures concernant la résolution ne soient prises.

En 2013, un groupe de Républicains a présenté articles de mise en accusation contre Eric Holder, procureur général du président Barack Obama, pour ne pas avoir appliqué les lois et refusé de se conformer à une assignation à comparaître du Congrès. La résolution a été renvoyée à la commission judiciaire mais n’a donné lieu à aucune audience. William Barr, procureur général du président Donald Trump, a également été confronté à une tentative de destitution infructueuse.

Plus récemment, les républicains ont jeté leur dévolu au-delà de Mayorkas, en menaçant de destituer le secrétaire à la Défense Lloyd Austin après qu’il n’a pas informé la Maison Blanche de son hospitalisation, ainsi que le procureur général Merrick Garland.