La Chambre organise le vote final pour un projet de loi de dépenses de 1,7 billion de dollars

WASHINGTON (AP) – Un projet de loi de dépenses de 1,7 billion de dollars finançant les agences fédérales jusqu’en septembre et fournissant plus d’aide à une Ukraine dévastée devrait dégager la Chambre vendredi alors que les législateurs se précipitent pour terminer leur travail pour l’année et éviter une fermeture partielle du gouvernement.

L’adoption du projet de loi représente un acte de clôture pour le deuxième mandat de la représentante Nancy Pelosi en tant que présidente de la Chambre, et pour la majorité démocrate, elle a ramené au pouvoir lors des élections de 2018. Les républicains prendront le contrôle de la Chambre l’année prochaine et le représentant Kevin McCarthy fait campagne pour la remplacer. Il lance un appel au soutien des conservateurs convaincus de son caucus qui ont largement saccagé la taille du projet de loi et bon nombre des priorités qu’il contient.

Le Sénat a adopté jeudi la mesure lourde de défense avec un soutien bipartisan important, mais le vote sera sûrement plus divisé à la Chambre. Quelque 30 législateurs du GOP ont promis de bloquer toute priorité législative émanant des sénateurs républicains qui ont voté pour le projet de loi et les dirigeants ont appelé à un non.

Le projet de loi compte 4 155 pages, sans compter les amendements ajoutés par le Sénat. Il contient une augmentation d’environ 6% des dépenses pour les initiatives nationales, à 772,5 milliards de dollars. Les dépenses consacrées aux programmes de défense augmenteront d’environ 10 % pour atteindre 858 milliards de dollars.

Le passage attendu intervient quelques heures seulement avant l’expiration du financement des agences fédérales. Les législateurs ont adopté deux mesures de dépenses provisoires pour maintenir le gouvernement en activité jusqu’à présent pour cet exercice et une troisième devrait également être adoptée vendredi pour garantir que les services se poursuivent jusqu’à ce que le président Joe Biden puisse signer la mesure d’une année complète, appelée omnibus, dans la loi. .

Le projet de loi massif englobe 12 projets de loi de crédits, une aide à l’Ukraine et des secours en cas de catastrophe pour les communautés qui se remettent des ouragans, des inondations et des incendies de forêt. Il contient également des dizaines de changements de politique que les législateurs se sont efforcés d’inclure dans le projet de loi majeur final examiné par le Congrès actuel.

Les législateurs ont fourni environ 45 milliards de dollars à l’Ukraine et aux alliés de l’OTAN, plus que même Biden ne l’avait demandé, reconnaissant que les futurs cycles de financement ne sont pas garantis avec une nouvelle maison dirigée par le GOP.

Dans un discours dramatique lors d’une réunion conjointe du Congrès mercredi soir, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré aux législateurs que l’aide n’était pas de la charité, mais un investissement dans la sécurité et la démocratie mondiales.

Bien que l’aide à l’Ukraine ait largement bénéficié d’un soutien bipartite, certains républicains de la Chambre ont critiqué l’effort, arguant que l’argent est mieux dépensé pour les priorités aux États-Unis.

« Comment pouvons-nous envoyer 47 milliards de dollars supplémentaires à l’Ukraine pour la sécurité alors que des terroristes, de la drogue et des criminels inondent notre frontière sud ? a tweeté le représentant Matt Rosendale, R-Mont.

“100 milliards de dollars pour l’Ukraine. Mettons cela en perspective », a tweeté le représentant Thomas Massie, R-Ky., Y compris les rondes d’aide passées dans son décompte. «C’est plus de 200 millions de dollars cette année de chaque district du Congrès. Qu’est-ce que votre membre du Congrès aurait pu faire pour votre district avec 200 millions de dollars ? »

McCarthy a prévenu que les républicains n’écriraient pas de « chèque en blanc » pour l’Ukraine lors du prochain Congrès. Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré après le vote de jeudi qu’il avait du mal à comprendre les préoccupations.

“Je suis juste embêté par certains de ces républicains de droite qui ne veulent pas aider l’Ukraine”, a déclaré Schumer. « Ça a toujours été, plus on était à droite, plus on était anti-soviétique, mais tout d’un coup, ils sont pro. J’espère que ce n’est pas un résidu de Trump.

Le Sénat a adopté le paquet de financement jeudi par un vote de 68 voix contre 29, mais il faut du temps au bureau du greffier du Sénat pour examiner le projet de loi et inclure les amendements qui ont été ajoutés ce jour-là. En conséquence, le projet de loi pourrait finir par passer devant une Chambre à moitié vide. Plus de 220 législateurs ont la possibilité de voter par procuration, et beaucoup se sont précipités pour sortir de la ville avant de risquer des vols annulés et de passer Noël à Washington.

Les républicains ont juré que l’abolition de la pratique du vote à distance serait parmi leurs premiers actes dans la majorité l’année prochaine.

Le projet de loi de financement contient également environ 40 milliards de dollars de dépenses d’urgence aux États-Unis, principalement pour aider les communautés à travers le pays à se remettre de la sécheresse, des ouragans et d’autres catastrophes naturelles.

Et cela comprend des dizaines de changements de politique largement sans rapport avec les dépenses que les législateurs ont travaillé avec acharnement dans les coulisses pour inclure, sinon ils recommenceront à zéro l’année prochaine dans un Congrès divisé où les républicains reviendront à la majorité à la Chambre.

L’un des exemples les plus notables est une révision historique de la loi électorale fédérale qui vise à empêcher tout futur président ou candidat à la présidentielle de tenter d’annuler une élection.

La refonte bipartite de la loi sur le décompte électoral est une réponse directe aux efforts de l’ancien président Donald Trump pour convaincre les législateurs républicains et le vice-président de l’époque Mike Pence de s’opposer à la certification de la victoire de Biden le 6 janvier 2021.

Kevin Freking, Associated Press