La chambre offre trois niveaux supérieurs d’avantages d’adhésion – Shaw Local

Vous voulez faire passer votre adhésion à la Chambre de commerce de la région d’Oswego au niveau supérieur? Envisagez une adhésion Elite, qui offre des avantages premium qui correspondent à des niveaux d’engagement plus élevés envers la communauté des affaires de la région d’Oswego.

En récompense de leur dévouement, les membres Elite bénéficient d’une meilleure visibilité marketing, d’un accès gratuit à certains événements spéciaux et d’une sensibilisation prolifique au rôle et à la présence des membres dans la région d’Oswego.

“Ils obtiennent une liste supplémentaire sur la page d’accueil de notre site Web, sont annoncés et reconnus en tant que membre d’élite à chaque dîner annuel et dîner des nouveaux membres, ainsi qu’à la sortie de golf”, a déclaré la directrice de la chambre de commerce de la région d’Oswego, Angie Hibben. “Leur logo et leur lien sont dans chaque e-mail du lundi à tous les membres.”

La Chambre offre un système de cotisation à trois niveaux : Platine, un investissement annuel de 2 500 $ ; l’or, un investissement annuel de 1 500 $ ; et Bronze, un investissement annuel de 1 000 $. Vous pouvez choisir le niveau qui offre le plus d’avantages pour les besoins de votre entreprise.

Les membres d’élite Platinum comprennent First Midwest Bank, Old Second Bank, First National Bank et Rush Copley Medical Center et WalMart. Les membres Gold Elite sont Aquaduct Plumbing Services et Caterpillar. Les adhésions Bronze Elite sont détenues par A & G Paintless Dent Removal, Harbor Chase, UPS Store, A- All Temp Heating & Cooling, Alarm Detection Systems, Allied First Bank, BMO Harris Bank, Hometowne Insurance Services, Resurrection Church, Symphony at the Tillers , et Davey Tree et Edward Elmhurst Health.

Vous vous demandez si un abonnement Elite vous convient ? Rencontrez la Chambre pour découvrir les avantages et opportunités supplémentaires qui attendent votre entreprise.

“Des investissements plus importants dans la Chambre conduisent à un plus grand succès et à des opportunités pour tous les membres”, a déclaré Hibben.

Chambre de commerce de la région d’Oswego : 73 W Van Buren Street : Oswego, IL 60543 : 630.554.3505 http://www.oswegochamber.org/