La Chambre met en accusation Mayorkas ; Les démocrates renversent le siège de George Santos : NPR

Les meilleures histoires du jour

La Chambre a voté selon les lignes de parti hier soir pour destituer le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas. Il est le premier secrétaire de cabinet à être destitué depuis près de 150 ans. Mayorkas est accusé d’un « refus délibéré et systémique de se conformer à la loi » dans l’application des politiques frontalières.

Les démocrates affirment que les républicains ont un désaccord politique avec la Maison Blanche. et la destitution est politiquement motivée, dit Ximena Bustillo de NPR En premier aujourd’hui. Elle ajoute que les républicains n’ont aucun moyen de modifier les lois sans une majorité au Sénat ou sans le contrôle de la Maison Blanche. se sont plutôt concentrés sur les enquêtes et la surveillance comme moyen de donner suite à leurs promesses de tenir l’administration Biden responsable.

Pendant ce temps, l’ancien représentant démocrate Tom Suozzi retourne au Congrès. Hier soir, il a remporté les élections spéciales de New York pour remplacer l’ancien représentant républicain George Santos. Santos a été expulsé de la Chambre l’année dernière après avoir été inculpé de 13 chefs d’accusation, dont fraude électronique et blanchiment d’argent. La victoire de Suozzi réduit encore davantage la faible majorité des Républicains à la Chambre. Voici cinq points à retenir du vote d’hier soir.

Après que des millions de personnes ont voté aux élections présidentielles et législatives indonésiennes, les sondages à la sortie des urnes suggèrent que le ministre de la Défense du pays, Prabowo Subianto, est en tête de la présidentielle, devant les gouverneurs Anies Baswedan et Ganjar Pranowo. Bien que Subianto bénéficie du soutien du président actuel, il a également un historique de violations des droits de l’homme. Il a été libéré du service militaire pour son rôle dans l’enlèvement et le meurtre de militants politiques et a été accusé d’avoir acheté des votes et d’avoir intimidé des critiques.

L’ampleur de l’élection a fait qu’elle a été étroitement surveillée dans le monde entier, selon Anthony Kuhn de NPR. L’Indonésie est la troisième plus grande démocratie du monde et la plus grande économie d’Asie du Sud-Est. Après 32 ans de dictature, le pays connaît une démocratie naissante depuis environ 25 ans. “Quand les gens regardent pour voir où la démocratie avance ou reculel’Indonésie est un cas important”, rapporte Kuhn.

Les Centers for Disease Control and Prevention peuvent être reconsidérer ses directives d’isolement du COVID-19, selon un rapport de Le Washington Post citant des responsables anonymes du CDC. Il est actuellement conseillé aux personnes dont le test est positif de rester chez elles pendant au moins cinq jours. Certains États, comme la Californie et l’Oregon, ont mis en œuvre des lignes directrices qui permettent aux personnes d’aller au travail ou à l’école si leur test est positif mais qu’elles présentent des symptômes légers ou inexistants. Le CDC n’a pas confirmé de changement dans les directives.

Le jour de votre rencontre avec votre partenaire s’est-il déroulé comme un film romantique ? Pour la Saint-Valentin, NPR a rassemblé certaines des histoires d’amour les plus uniques des lecteurs de NPR.

Daisy et Brian Giunta s’affrontent à chaque anniversaire pour voir qui peut offrez-vous le pire cadeau. Leurs cadeaux « les plus détestés » apportent de la joie à leurs adolescents et à leurs amis.

pour voir qui peut offrez-vous le pire cadeau. Leurs cadeaux « les plus détestés » apportent de la joie à leurs adolescents et à leurs amis. Le mari de Leslie Green, Joe, est décédé en 2020 d’un cancer du pancréas – mais ce n’est pas la fin de leur histoire. Avant de mourir, il écrit et pré-adressé 17 ans de cartes de Saint Valentin et 11 ans de cartes d’anniversaire pour elle.

Avant de mourir, il écrit et pré-adressé 17 ans de cartes de Saint Valentin et 11 ans de cartes d’anniversaire pour elle. Karen Morris a assisté à contrecœur à une fête pour hommes homosexuels célibataires comme ailière pour son amie. Là, elle j’ai rencontré la seule autre femme lors de l’événement, qui deviendra plus tard sa femme.

Conseils de vie



Cela peut être difficile pour ceux qui n’ont pas encore de Saint-Valentin. La technologie, les différences générationnelles et le burn-out ont modifié les habitudes en matière de rencontres. Deux coachs de rencontres décomposent les tendances pour vous aider à naviguer sur la scène des rencontres.

Le speed dating fait son grand retour. Concentrez-vous sur ceux qui piquent votre curiosité et accordez aux gens le bénéfice du doute lors de ces événements.

Concentrez-vous sur ceux qui piquent votre curiosité et accordez aux gens le bénéfice du doute lors de ces événements. L’IA peut vous aider à remplir votre profil d’application de rencontres et choisissez vos plus belles photos. Mais ne les utilisez pas pour modifier vos images.

et choisissez vos plus belles photos. Mais ne les utilisez pas pour modifier vos images. De plus en plus de couples « vivent séparés ensemble » plutôt que d’emménager. La communication est essentielle pour trouver ce qui fonctionne pour vous.

3 choses à savoir avant de partir



Un autre Rue de Sesame Muppet est devenu viral. Grover, il s’est lui-même décrit comme “un petit monstre mignon et poilu”, a tweeté à propos de son travail de reportage. Il fut bientôt bombardé de blagues sur les licenciements dans le journalisme. Kansas City pourrait voir au moins un million de fans célébrer aujourd’hui ses victoires consécutives au Super Bowl. Restez informé du défilé avec Le blog en direct de KCUR. Nisreen Shehade travaillait dans un cabinet de dentiste avant le début de la guerre à Gaza. Après que sa maison a été détruite et qu’elle a perdu son emploi, la boulangère autodidacte documente désormais sur les réseaux sociaux comment elle survit à Gaza par la cuisson.

