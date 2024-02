La Chambre met en accusation le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas

Politique





Les républicains de la Chambre des représentants ont destitué mardi le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, annulant leur vote raté sur cette mesure extraordinaire il y a une semaine – et organisant une confrontation au Sénat contrôlé par les démocrates.

La Chambre a voté 214-213 pour l’adopter deux articles de mise en accusation contre le responsable du contrôle des frontières du président Biden, pour « refus délibéré et systémique de se conformer » à la loi fédérale sur l’immigration et pour avoir menti au Congrès sur la « sécurité » de la frontière.

Mayorkas, 64 ans, n’est que le deuxième responsable du Cabinet à être destitué après le secrétaire à la Guerre William Belknap, qui résigné en 1876, de la part de l’administration du président Ulysses S. Grant, quelques heures avant que la Chambre ne l’inculpe officiellement de corruption.

Belknap a ensuite été acquitté par le Sénat – un résultat également probable pour Mayorkas étant donné que des démocrates du Sénat politiquement vulnérables tels que Jon Tester du Montana ont rejeté la demande de destitution de la Chambre comme «jeux politiques.»

Mais certains républicains au Sénat – qui traduit en justice les individus s’ils sont destitués ou inculpés par la Chambre – s’engagent néanmoins à plaider en faveur de leur révocation.

“Il y en aura certainement beaucoup qui penseront que son cas mérite d’être démis de ses fonctions et voteront en conséquence”, a déclaré un collaborateur du Sénat républicain au Post. « Toutefois, étant donné que les démocrates contrôlent la Chambre, il est fondamentalement certain que le vote échouera – si [Senate Majority Leader Chuck] Schumer [D-NY] permet que cela se produise en premier lieu.

“Il n’y a jamais eu dans l’histoire américaine d’impeachment où le Sénat a refusé de voter sur la question”, a ajouté l’assistant. “Si Schumer le tuait de manière procédurale, sans vote, ce serait sans précédent.”

Dans une déclaration après le vote, la porte-parole du ministère de la Sécurité intérieure, Mia Ehrenberg, a répondu que « l’histoire se souviendra des républicains de la Chambre des représentants pour avoir piétiné la Constitution à des fins politiques plutôt que de travailler à résoudre les graves défis à notre frontière ».

Les républicains de la Chambre des représentants ont voté mardi soir la destitution du secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas. Getty Images

Le président Johnson a annulé le vote, destituant officiellement Mayorkas mardi soir. PA

Le président de la Chambre, Mike Johnson (R-La.) a déjà nommé 11 responsables de la mise en accusation du GOP pour plaider en faveur d’une condamnation lors d’un procès au Sénat : le président du comité de la sécurité intérieure de la Chambre, Mark Green (Tenn.) et les représentants Michael Guest (Miss.), Michael McCaul (Texas), August Pfluger (Texas), Clay Higgins (La.), Ben Cline (Virginie), Andy Biggs (Arizona), Andrew Garbarino (NY), Harriet Hageman (Wyo.), Laurel Lee (Fla. ) et Marjorie Taylor Greene (Géorgie), auteur de la résolution.

« Depuis près d’un an, le Comité de la sécurité intérieure de la Chambre des représentants a adopté une approche prudente et méthodique de cette enquête et les résultats sont clairs : dès son premier jour de mandat, le secrétaire Mayorkas a délibérément et systématiquement refusé de se conformer aux lois fédérales sur l’immigration, alimentant ainsi la pire catastrophe frontalière de l’histoire américaine », a déclaré Johnson dans un communiqué après le vote.

Trois républicains – les représentants Ken Buck (Colo.), Tom McClintock (Californie) et Mike Gallagher (Wisconsin) – se sont opposés à la résolution cette semaine et la semaine dernière, mais aucun autre législateur républicain ne les a rejoint lors du vote ultérieur.

La première tentative de destitution a échoué en raison de l’apparition surprise du représentant Al Green (Démocrate-Texas), qui se remettait d’une opération intestinale – mais s’est roulé sur le sol quelques minutes avant le vote en fauteuil roulant pour voter « non ».

Migrants en attente d’être traités à un poste des douanes et de protection des frontières près de la frontière à Sasabe, en Arizona, le 11 février 2024. James Keivom

Le vote final s’est soldé par un score serré de 214 contre 213. PA

Avec le retour cette semaine du chef de la majorité Steve Scalise (R-La.), qui avait été absent alors qu’il recevait des traitements par cellules souches contre un cancer du sang, les républicains de la Chambre pourraient se permettre de perdre trois membres tout en destituant Mayorkas.

« On ne peut pas faire beaucoup de choses par téléphone », Scalise a déclaré à « Fox News » mardi, évoquant une tempête de neige inattendue qui a légèrement compliqué les choses.

“Vous parlez toujours au whip, et il suit, vous savez, quels avions sont retardés et tout ça”, a déclaré Scalise, faisant référence au whip de la majorité parlementaire Tom Emmer (R-Minn.), qui aide à présenter des motions au parole pour un vote. “Mais je veux dire, vous savez, nous prévoyons d’aller de l’avant.”

Le Département de la Sécurité intérieure a publié mardi matin une note dénonçant le « coup de mise en accusation » du Parti républicain, comme l’a dit Buck, et faisant référence à d’autres remarques faites par McClintock et Gallagher dans l’opposition.

Les législateurs républicains ont affirmé que Mayorkas avait menti au Congrès sur la sécurité de la frontière. Photo de John Moore/Getty Images

Le mémo cite également des sénateurs républicains tels que Mitt Romney de l’Utah et James Lankford de l’Oklahoma qui a fait écho à ces critiques et déclaré la résolution « morte dès son arrivée » à la chambre haute.

Buck et McClintock ont ​​fait connaître leur position à leur conférence bien avant les deux votes, arguant que la conduite de Mayorkas ne s’était pas levé au niveau de «crimes et délits graves» décrit comme la base de la destitution dans la Constitution.

Gallagher aussi, dont le porte-parole a déclaré au Post avant le vote de mardi que « sa position n’a pas changé » depuis mardi dernier, soulignant la position du membre du Congrès. article d’opinion dans le Wall Street Journal défendre sa décision.

Le président de la Chambre, Mike Johnson, a déjà nommé 11 responsables de la mise en accusation du GOP pour le procès au Sénat. Photo de Kevin Dietsch/Getty Images

« Non seulement la destitution ne parviendrait pas à résoudre la crise frontalière de M. Biden, mais elle créerait également un nouveau précédent dangereux qui serait utilisé contre les futures administrations républicaines », a écrit Gallagher, avant de noter que les législateurs républicains avaient voté contre les destitutions « à parti unique » de l’ancien président. Donald Trump en 2019 et 2021.

« Le principal responsable du chaos et de la dévastation qui se sont produits à la frontière est M. Biden, et non M. Mayorkas », a-t-il déclaré. «Si M. Mayorkas était démis de ses fonctions, son remplaçant mettrait également en œuvre la politique frontalière désastreuse de M. Biden. Au contraire, la destitution de M. Mayorkas absoudrait M. Biden de toute responsabilité pour sa propre politique.

Le mémo du DHS souligne en outre les déclarations d’opposition des responsables fédéraux de l’administration de George W. Bush et l’évaluation de 25 juristes selon laquelle, du point de vue du droit constitutionnel, la destitution était « totalement injustifiée » – un argument repris par les démocrates de la Chambre.

Le projet de loi de destitution de la Chambre, H.Res.863, allègue que Mayorkas n’a pas réussi à faire appliquer la loi sur l’immigration et la nationalité de 1952 et la loi sur la clôture sécurisée de 2006, tout en mentant dans son témoignage devant le Congrès sur le fait d’avoir un « contrôle opérationnel » de la frontière.

Après avoir publié une note du 30 septembre 2021 édulcorée aux règles de détention et d’expulsion des migrants, Mayorkas a autorisé son département à instituer une politique de facto de « capture et remise à l’eau » pour des millions de personnes traversant illégalement la frontière, selon la résolution.

Cela a entraîné un retard dans plus de 3 millions de cas des demandeurs d’asile aux États-Unis, note la résolution.

Depuis que Biden a pris ses fonctions, plus de 8,5 millions de migrants ont été appréhendés par les douanes et la protection des frontières des États-Unis, dont 7 millions à la frontière sud.

1,8 million d’autres « fuyards » connus ont échappé à l’arrestation à leur arrivée dans le pays.

Le Sénat avait brièvement envisagé un paquet bipartisan pour résoudre les problèmes de contrôle des frontières – mais celui-ci a été tué sous la pression des faucons frontaliers du Parti républicain le lendemain du jour où la Chambre a bâclé son premier vote de destitution.











