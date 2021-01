Les démocrates de la Chambre ont remis l’affaire de destitution contre Donald Trump au Sénat pour le début de son procès historique, mais les sénateurs républicains ont atténué leurs critiques à l’égard de l’ancien président et évité les appels à le condamner pour le siège meurtrier du Capitole américain.

C’est un signe précoce de l’emprise durable de Trump sur le parti.

Les neuf procureurs de la Chambre ont porté la seule accusation de mise en accusation d ‘«incitation à l’insurrection» à travers le Capitole lundi soir, faisant une marche solennelle et cérémoniale vers le Sénat le long des mêmes salles que les émeutiers saccagées il y a quelques semaines à peine. Mais les dénonciations républicaines de Trump se sont refroidies depuis. l’émeute du 6 janvier. Au lieu de cela, les républicains présentent un enchevêtrement d’arguments juridiques contre la légitimité du procès et se demandent si les demandes répétées de Trump d’annuler l’élection de Joe Biden constituent vraiment une incitation à la haine.

Ce qui semblait pour certains démocrates comme une affaire ouverte et fermée qui a joué pour le monde à la télévision en direct, alors que Trump encourageait un rassemblement de foule à «se battre comme un enfer» pour sa présidence, se heurte à un Parti républicain qui se sent très différent. Non seulement il y a des problèmes juridiques, mais les sénateurs hésitent à croiser l’ancien président et ses légions de partisans – qui sont leurs électeurs. La sécurité reste serrée au Capitole.

Le sénateur John Cornyn, R-Texas, a demandé si le Congrès commençait à tenir des procès pour destitution d’anciens fonctionnaires, quelle est la prochaine étape: «Pourrions-nous revenir en arrière et juger le président Obama?»

En outre, a-t-il suggéré, Trump a déjà été tenu responsable. «L’une des façons dont vous êtes puni dans notre système est de perdre une élection.»

Le procès « doit avoir lieu »

Les arguments dans le procès au Sénat commenceront la semaine du 8 février, et l’affaire contre Trump, le premier ancien président à faire face à un procès en destitution, mettra à l’épreuve un parti politique qui se prépare toujours pour l’ère post-Trump. Les sénateurs républicains équilibrent les demandes des donateurs aux poches profondes qui se distancient de Trump et des électeurs qui lui demandent loyauté. Un républicain, le sénateur Rob Portman de l’Ohio, a annoncé lundi qu’il ne chercherait pas à être réélu en 2022, invoquant l’atmosphère politique polarisée.

Pour les démocrates, le ton, la teneur et la durée du procès à venir, si tôt dans la présidence de Biden, posent leur propre défi, les obligeant à trouver un équilibre entre leur vœu de tenir Trump responsable et leur empressement à respecter les priorités de la nouvelle administration après leur balayage. de contrôle de la Chambre, du Sénat et de la Maison Blanche.

Biden lui-même a déclaré à CNN lundi soir que le procès de destitution «doit avoir lieu». Tout en reconnaissant l’effet que cela pourrait avoir sur son programme, il a déclaré qu’il y aurait «un effet pire si cela ne se produisait pas».

Biden a déclaré qu’il ne pensait pas qu’un nombre suffisant de sénateurs républicains voteraient pour la destitution pour condamner, bien qu’il ait également déclaré que le résultat aurait bien pu être différent s’il restait six mois à Trump dans son mandat.

Dans une scène du lundi soir rappelant il y a à peine un an – Trump est maintenant le premier président mis en accusation à deux reprises – le procureur principal de la Chambre, cette fois le représentant Jamie Raskin du Maryland, s’est présenté devant le Sénat pour lire la résolution de la Chambre accusant «des crimes graves et les délits. »

Auparavant, le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré que le fait de ne pas mener le procès équivaudrait à une «carte de sortie de prison» pour les autres accusés d’actes répréhensibles sur le chemin de la porte.

Les républicains semblent plus désireux de se disputer sur le processus du procès que sur le fond de l’affaire, a-t-il déclaré, peut-être pour éviter de porter un jugement sur le «rôle de Trump dans la fomentation de l’attaque ignoble» contre le Capitole.

Schumer a déclaré qu’il n’y avait qu’une seule question « les sénateurs des deux partis devront répondre devant Dieu et leur propre conscience: l’ancien président Trump est-il coupable d’incitation à une insurrection contre les États-Unis? »

‘Un moment critique’

Lundi, il a été appris que le juge en chef John Roberts ne devrait pas présider le procès, comme il l’a fait lors de la première destitution de Trump, ce qui pourrait affecter la gravité de la procédure. On dit que le changement est conforme au protocole car Trump n’est plus au pouvoir.

Au lieu de cela, le sénateur Patrick Leahy, D-Vt., Qui occupe le rôle essentiellement cérémoniel de président pro tempore du Sénat, devrait présider.

Les dirigeants des deux parties ont convenu d’un court délai dans la procédure qui sert leurs intérêts politiques et pratiques, même si les troupes de la Garde nationale restent au Capitole au milieu des menaces à la sécurité des législateurs avant le procès.

La date de début donne à la nouvelle équipe juridique de Trump le temps de préparer son dossier, tout en s’éloignant de plus d’un mois des passions de l’émeute sanglante. Pour le Sénat dirigé par les démocrates, les semaines intermédiaires offrent des heures de grande écoute pour confirmer certains des principaux candidats nommés par Biden au Cabinet.

Le sénateur Chris Coons, D-Del., S’est demandé comment ses collègues qui étaient au Capitole ce jour-là pouvaient voir l’insurrection comme autre chose qu’une «violation stupéfiante» de l’histoire nationale des transferts pacifiques de pouvoir.

« C’est un moment critique de l’histoire américaine », a déclaré Coons dimanche dans une interview.

Trump se dirige-t-il vers un deuxième acquittement?

Un vote anticipé pour rejeter le procès ne réussirait probablement pas, étant donné que les démocrates contrôlent désormais le Sénat. La Chambre a approuvé l’accusation contre Trump le 13 janvier, avec 10 républicains rejoignant les démocrates.

Pourtant, l’opposition républicaine croissante à la procédure indique que de nombreux sénateurs du GOP finiront par voter pour acquitter Trump. Les démocrates auraient besoin du soutien de 17 républicains – une barre haute – pour le condamner.

Un par un, les sénateurs républicains expliquent leurs objections au procès sans précédent et se moquent de l’idée d’essayer de condamner Trump maintenant qu’il n’est plus en fonction.

Rand Paul, du Kentucky, a déclaré que sans le juge en chef présider la procédure, c’est une «imposture». Joni Ernst de l’Iowa a déclaré que si Trump «faisait preuve d’un mauvais leadership», ce sont ceux qui ont agressé le Capitole qui «en portent la responsabilité». Le nouveau sénateur Tommy Tuberville de l’Alabama a déclaré que Trump était l’une des raisons pour lesquelles il était au Sénat, alors « je suis fier de faire tout ce que je peux pour lui.

Le sénateur Tom Cotton, R-Ark., Fait partie de ceux qui disent que le Sénat n’a pas le pouvoir constitutionnel de condamner un ancien président.

Les démocrates rejettent cet argument, soulignant la destitution en 1876 d’un secrétaire à la guerre qui avait déjà démissionné et les opinions de nombreux juristes. Les démocrates disent également qu’il est nécessaire de comptabiliser la première invasion du Capitole depuis la guerre de 1812, perpétrée par des émeutiers poussés par un président alors que les votes du collège électoral étaient comptés.

Quelques sénateurs du GOP sont d’accord avec les démocrates, mais pas près du nombre qui sera nécessaire pour condamner Trump.

Mitt Romney, de l’Utah, a déclaré qu’il croyait que « ce qui est allégué et ce que nous avons vu, qui est une incitation à l’insurrection, est une infraction impénétrable. … Sinon, qu’est-ce que c’est? Romney était le seul sénateur républicain à voter pour la condamnation lorsque le Sénat a acquitté Trump lors de son premier procès en destitution.