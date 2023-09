La Chambre honore son ambassadeur et son entreprise de l’année – Valley Times-News

La Chambre honore l’ambassadeur, entreprise de l’année Publié à 9h00 le samedi 23 septembre 2023

La Chambre de commerce de la région de la Grande Vallée a honoré plusieurs entreprises communautaires et leur a décerné des prix lors de son 60e dîner annuel des membres jeudi.

Depuis 1963, la Chambre de Commerce œuvre à promouvoir et soutenir les intérêts des entreprises locales. Le dîner des membres de cette année marquait le 60e anniversaire de la soirée de reconnaissance.

Au cours du dîner, la directrice du GVACC, Carrie Wood, a remis des prix à plusieurs entreprises ainsi qu’aux ambassadeurs juniors de la Chambre de commerce.

« Au nom du conseil d’administration et du personnel de la chambre, je tiens à vous remercier pour votre dévouement et pour avoir servi cette année en tant qu’ambassadeur », a déclaré Wood.

Cette année, le prix de l’Ambassadeur de l’année a été décerné à Ashley Beck de l’EAMC-Lanier. Sarah Crutchfield, propriétaire de Langdale Comfort Co., a reçu le Community Mover and Shaker Award pour 2023-2024.

« Je pense que ce prix est très important pour nous et pour ce que cette personne fait pour notre communauté », a déclaré Wood.

Le prix de l’entreprise de l’année était une égalité entre Farmers and Merchants Bank et JC Colley Trucking. L’entreprise émergente de l’année était celle des courtepointes et broderies à boutons bleus de LaFayette. La petite entreprise de l’année était Dori Harmon Insurance.

Le prix du commerce de détail de l’année a été décerné à Gimme Some Sugar Coffee. Krave Korner de LaFayette a été le restaurant de l’année. Kia Georgia, à West Point, a été élue entreprise industrielle de l’année.

Wood a également honoré le conseil d’administration sortant, Andrew Shultz et Merilyn Vines, tout comme le nouveau conseil d’administration a été honoré.

« Nous apprécions chacun d’entre vous pour ce que vous faites pour notre communauté », a déclaré Wood. « Merci pour votre soutien ces 60 dernières années. »

La chambre a accueilli 15 nouveaux membres dans l’organisation cette année.

Le Rockingfest on the Square est devenu un événement populaire dans la communauté organisé par la chambre. Cette année, en plus du plus grand cheval à bascule du monde, les invités verront également le plus grand toboggan du monde.

« Cet événement s’est avéré être l’événement le plus important dans notre région, et il prend de l’ampleur chaque année », a déclaré Adrian Holloway, infirmier de l’hôpital de Chattahoochee.

Un autre ajout à cette année sera le marché des jeunes entrepreneurs du Rockingfest. Les enfants âgés de 16 ans et moins peuvent présenter leurs meilleures idées d’entreprise et explorer le monde de l’entrepreneuriat.

Pour la quatrième année, la Chambre a décerné à une étudiante, Treanna Bridges de la Valley High School, une bourse d’ambassadeur junior.

Fishing Unversity est également venue dans le comté cette année pour filmer un épisode de son émission sur le lac West Point. Au cours de leur visite, ils ont visité Valley High School pour discuter avec les étudiants des opportunités de carrière après le lycée.

Le GVACC a également filmé une publicité sur la région de la Grande Vallée à diffuser pendant les pauses de l’épisode.