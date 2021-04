Une fois qu’elle entrera en vigueur le 30 juin, la loi donnera au gouvernement la possibilité d’imposer des couvre-feux le soir aux États, de déclarer des restrictions sur les rassemblements, de réduire les foules lors d’événements et de limiter les heures d’ouverture des magasins, ainsi que de fermer les écoles et de forcer les étudiants à apprendre. à distance. Ces mesures seraient utilisées si une zone dépassait un taux d’incidence sur sept jours de 100 nouvelles infections pour 100 000 habitants pendant trois jours consécutifs.

La loi nécessite toujours l’approbation du président Frank-Walter Steinmeier, qu’il devrait donner plus tard jeudi, rendant la législation officielle et permettant sa publication au Journal officiel.

L’équipe de Merkel a défendu la loi et a félicité le Parlement de l’avoir soutenue, tandis que son chef de cabinet, Helge Braun, a déclaré qu’un frein d’urgence fédéral était « besoin urgent » comme «Le niveau actuel des infections est bien trop élevé dans la plupart des régions.»

Bien que le législateur ait donné son soutien à la loi, il se heurte toujours à une certaine opposition de la part des responsables régionaux dans des régions qui hésitent à renoncer à leur droit d’agir sans l’intervention du gouvernement fédéral.

Cette position a été exposée par Manuela Schwesig, premier ministre de l’état du nord de Mecklenburg-Vorpommern. Schwesig a critiqué la proposition, arguant qu’elle « Ne fera pas baisser les chiffres d’infection » ou freiner la troisième vague qui a balayé le pays.

Depuis le début de la pandémie, l’Allemagne a enregistré plus de 3,18 millions de cas de Covid et plus de 80 600 décès, avec une augmentation de 29 518 cas rien que jeudi. Les médecins du pays ont averti que ce nombre augmentera et que les unités de soins intensifs pourraient être débordées à moins que de nouvelles restrictions Covid ne soient introduites.

