La Chambre GOP se divise alors que le parti se prépare à une réunion clé dans la course à la présidence

Les critiques conservateurs de McCarthy envisagent un avenir sans lui, maintenant que leur allié de longue date, le Rep. Jim Jordan (R-Ohio) se présente comme président dans une course à deux contre le leader de la majorité Steve Scalise (R-La.). Même certains partisans de longue date de McCarthy ont déjà approuvé un éventuel successeur.

Pourtant, il existe une éventualité du House GOP qui n’est pas satisfait de l’un ou l’autre choix. Et certains d’entre eux utilisent l’attaque en Israël pour affirmer que McCarthy devrait reprendre le pouvoir. D’autres se demandent si le face-à-face prévu cette semaine – s’il ne parvient pas à trouver un candidat consensuel pouvant atteindre 218 voix – créera une ouverture pour d’autres qu’ils trouvent plus acceptables. Une possibilité évoquée serait de nommer le Président par intérim Patrick McHenry (RN.C.) dans l’emploi de façon permanente.

représentant Mike Lawler (R.Y.), un partisan de McCarthy, a déclaré lundi aux journalistes qu’il souhaitait voir l’ancien président reprendre le marteau : « Je crois qu’il est la bonne personne pour diriger. »

Le concours des orateurs du GOP débutera officiellement lundi soir, alors que la conférence House GOP se rassemble pour la première de plusieurs réunions à huis clos pour élire son prochain chef.

Scalise et Jordan, président du pouvoir judiciaire de la Chambre, présenteront leurs arguments à leurs collègues républicains au cours des deux prochains jours. Au cours des derniers jours, les deux hommes se sont précipités pour rencontrer et présenter diverses factions républicaines concernant leurs candidatures. L’ensemble de la conférence du GOP devrait voter au scrutin secret mercredi, avec un vote à l’échelle de la Chambre prévu peu après, même si beaucoup admettent que les délibérations internes pourraient s’éterniser beaucoup plus longtemps.

Mais avec seulement une majorité de quatre sièges, la question reste ouverte de savoir si Scalise ou Jordan pourront obtenir le soutien de la conférence et, plus important encore, obtenir les 218 voix nécessaires.

Le vote de la conférence GOP ne nécessite actuellement qu’une majorité simple. Mais un groupe de républicains de la Chambre des représentants fait pression pour modifier les règles au moins temporairement afin d’exiger que le président-candidat désigné obtienne le soutien nécessaire de 218 voix avant de se présenter à la Chambre.

Les alliés de Scalise, cependant, considèrent cet effort comme une tentative de saper le républicain de Louisiane, plusieurs promettant de s’y opposer. Mais d’autres Républicains soutiennent qu’il s’agit d’une tentative d’éviter un embarras public comme celui qu’ils ont subi en janvier, lorsque les Républicains ont dû passer par 14 tours de votes avant que McCarthy ne l’emporte.

Certains se préparent déjà à plusieurs tours, tout de même.

McCarthy, quant à lui, indique clairement qu’il ne partira pas tranquillement. Le républicain californien a donné lundi une conférence de presse d’environ 30 minutes au Capitole, au cours de laquelle il a souligné l’incapacité de la Chambre à prendre des mesures législatives – notamment en réponse aux attaques en Israël.

« Malheureusement, la Chambre ne peut rien faire sans un président », a déclaré McCarthy.

D’autres Républicains ont exprimé des inquiétudes similaires quant à l’apparence d’une Chambre affaiblie, notamment en matière de politique étrangère.

« Ce que je ne veux pas voir, c’est que l’impasse à la Chambre ou le manque de leadership à la Maison Blanche aboutissent à un conflit plus vaste » au Moyen-Orient, a déclaré le représentant américain. Zach Nunn (R-Iowa.).

Il a souligné que le GOP devait agir pour approuver immédiatement un nouveau président : « C’est essentiel. »

Il y a un autre joker dans la course : une faction du Parti républicain de la Chambre s’engage à ne soutenir aucun candidat sans que des réformes soient apportées à la motion d’annulation. Ils insistent sur le fait qu’ils doivent empêcher un autre scénario dans lequel un seul membre pourrait déclencher une tentative de renverser l’orateur – comme le disait le représentant. Matt Gaetz (Républicain de Floride) l’a fait lorsqu’il a contribué à renverser McCarthy contre la volonté d’une forte majorité des républicains de la Chambre.

Certains républicains qui avaient exigé un changement de règle en janvier semblent cependant désormais disposés à abandonner le combat. Mais seulement s’ils parviennent à obtenir le candidat à la présidence qu’ils souhaitent, un pivot qui n’a pas échappé aux partisans de McCarthy.

« Je soutiendrai également un changement important à la motion visant à quitter le fauteuil », a déclaré le représentant. Dan Bishop (RN.C.) a dit quand annonçant son soutien de Jordanie. « Bien sûr, tout cela représente pour moi un changement radical et un pari important sur le personnage essentiel de Jim Jordan. C’est un pari que je prendrai toute la journée.

Anthony Adragna a contribué à ce rapport.