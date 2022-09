La chambre funéraire de Toutankhamon pourrait mener à la momie de la reine Néfertiti, selon un égyptologue

Roi égyptien, la tombe de Toutankhamon a plus de secrets cachés que les archéologues du monde entier ne le pensaient auparavant. La tombe de Toutankhamon, qui a été déterrée en 1922 dans la Vallée des Rois en Égypte, montrerait des indices selon lesquels la reine égyptienne Néfertiti se trouve dans une chambre cachée à côté de son beau-fils.

Néfertiti, décédée au 14ème siècle avant JC et considérée comme la belle-mère de Toutankhamon, est un sujet de grande curiosité au niveau mondial. À ce jour, 16 momies royales ont été testées par des archéologues qui recherchent la reine disparue depuis 2007. La recherche se poursuit, mais il n’y a aucun signe de la belle-mère de Toutankhamon malgré le fait que ses grands-parents, ses parents et sa femme ont tous été identifiés. .

Mais maintenant, un égyptologue britannique de renommée mondiale a revendiqué la découverte de hiéroglyphes cachés (gravures sacrées) dans la tombe de Toutankhamon, ce qui donne du crédit à l’hypothèse selon laquelle la célèbre reine égyptienne Néfertiti repose dans une pièce cachée adjacente à la chambre funéraire de son beau-fils. Cependant, la théorie n’a pas encore été prouvée.

Bien que la notion soit restée non vérifiée à la suite d’analyses radar non concluantes, Nicholas Reeves, ancien conservateur du département des antiquités égyptiennes du British Museum, a fait valoir que le nouvel indice avait donné vie aux affirmations.

Reeves a déclaré au Guardian : « Je peux maintenant montrer que, sous les cartouches d’Ay, se trouvent des cartouches de Toutankhamon lui-même, prouvant que cette scène montrait à l’origine Toutankhamon en train d’enterrer son prédécesseur, Néfertiti. Vous n’auriez pas eu cette décoration dans la tombe de Toutankhamon.

Les images du visage de la momie présentent des similitudes indéniables avec les caractéristiques de Néfertiti. Reeves a ajouté que “Cette conclusion trouve une confirmation absolue dans les profils faciaux des personnages – le nez retroussé et le sous-menton potelé du [figure] actuellement étiqueté comme Ay follow… précisément le contour facial standardisé adopté pour les représentations officielles de Toutankhamon au tout début de sa royauté.

Les derniers cartouches du mur nord peint représentent Ay accomplissant le rite d’« ouverture de la bouche » de la momie afin de raviver les cinq sens du défunt tout en tenant une herminette d’apparat. L’hypothèse selon laquelle la tombe de Toutankhamon n’est que l’extérieur d’une tombe beaucoup plus grande “préparée et toujours occupée par” Néfertiti est étayée, selon lui, par de nouvelles preuves. Il y a plus dans la tombe que ce que l’on peut voir maintenant, y compris une séquence entière de salles funéraires.

Il y a exactement cent ans, Howard Carter a découvert la tombe de Toutankhamon, qui comprenait des chars, des chaises et d’autres objets scintillants dont le jeune roi aurait besoin pour l’au-delà.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici