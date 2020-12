Jusqu’à récemment, le stockage et l’expédition à température contrôlée des produits pharmaceutiques, connus sous le nom de «chaîne du froid», étaient un secteur relativement endormi de l’industrie des soins de santé. La technologie permettant de préserver les cellules et les tissus d’origine animale en les transportant dans des conditions froides est disponible depuis les années 1950, et certaines percées dans la recherche sur le cancer au cours de la dernière décennie ont accru la demande de transport par chaîne du froid.

Les sociétés de capital-investissement et les investisseurs individuels fortunés se sont également emparés de petites entreprises comme PCI Pharma, dont les opérations de stockage à froid joueront un rôle crucial dans la livraison des vaccins Covid au public.

Les investisseurs s’appropriaient déjà des parts de fabricants de vaccins comme Moderna et Pfizer, dont le vaccin, développé avec BioNTech, a été introduit aux États-Unis lundi et nécessite une température de stockage exceptionnellement basse de moins 70 Celsius.

Alors que les pays se préparent à distribuer des centaines de millions de vaccins Covid-19 – dont certains nécessitent un stockage aussi froid que le pôle Sud en hiver – les opérations hautement spécialisées de sociétés telles que PCI Pharma Services, spécialisée dans l’emballage et l’expédition de médicaments dans le monde entier, sont très demandés. Et Wall Street, qui n’aime rien de mieux qu’un échange chaud avec un potentiel de gros profits, se précipite pour saisir une part de l’action.

Mais le virus et les vaccins prêts à le combattre ont attiré une nouvelle attention sur les systèmes de distribution de la chaîne du froid.

En octobre, Blackstone, le géant du capital-investissement, a investi 275 millions de dollars dans Cryoport, spécialisé dans l’expédition de matériel médical sensible à des températures glaciales. Les investisseurs ont également été optimistes sur Ember, la société de chauffage de boissons qui a développé une boîte d’expédition médicale réfrigérée avec GPS intégré et compte déjà deux Jonas Brothers et l’attaquant des Brooklyn Nets, Kevin Durant, comme actionnaires.

Les actions de Cryoport ont augmenté de plus de 180% cette année. Déjà, la société a transporté des matériaux sensibles à la température impliqués dans 26 vaccins et traitements Covid et a un partenariat à long terme avec McKesson, un distributeur de fournitures médicales qui a été sollicité par le gouvernement américain pour gérer la distribution nationale de vaccins.

Ram M. Jagannath, directeur général principal de Blackstone, a déclaré que le marché des thérapies cellulaires et géniques sur lequel la société opère est susceptible de croître à un taux annualisé de 50% au cours des cinq prochaines années. «La pandémie actuelle n’a fait qu’accroître l’intérêt et l’investissement dans ces thérapies potentiellement vitales», a déclaré M. Jagannath. «Nous y avons investi sur le long terme.»