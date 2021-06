La Chambre formera un comité restreint sur l’invasion du Capitole, selon Pelosi

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Calif., a déclaré jeudi que sa chambre établirait un comité restreint pour enquêter sur l’invasion meurtrière du Capitole américain par une foule de partisans de l’ancien président Donald Trump.

Pelosi a fait cette annonce « avec beaucoup de solennité et de tristesse » après avoir noté qu’une tentative de création d’une commission bipartite « à la manière du 11 septembre » pour étudier l’émeute du Capitole avait échoué au Sénat après que les républicains se soient opposés au plan.

L’attaque du 6 janvier « a été l’un des jours les plus sombres de l’histoire de notre pays », a déclaré Pelosi aux journalistes lors d’une conférence de presse. « Il est impératif que nous établissions la vérité de ce jour et veillons à ce qu’une attaque de ce genre ne puisse pas se produire [again], et que nous en extirpions les causes. »