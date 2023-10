Les républicains de la Chambre des représentants agissent rapidement pour adopter des mesures de crédits sous la direction du nouveau président Mike Johnson (R-La.) alors qu’ils cherchent à éviter un arrêt et à imposer des réductions plus importantes des dépenses gouvernementales.

L’adoption des projets de loi entraînerait des négociations avec le Sénat, majoritairement démocrate, qui fait face à ses propres défis pour proposer 12 mesures de crédits.

La Chambre a rapidement approuvé son premier projet de loi de financement il y a quelques semaines, après la réouverture de la chambre sous Johnson, qui a remporté le marteau il y a moins d’une semaine. Le vaste plan énergétique partisan n’est que l’un des huit projets de loi que les républicains espèrent faire adopter par la Chambre d’ici le 17 novembre, date à laquelle le financement gouvernemental expirera.

Une mesure provisoire sera probablement nécessaire pour éviter un arrêt.

Voici cinq choses à surveiller alors que le House GOP cherche à aller de l’avant.

Que feront les conservateurs budgétaires les plus radicaux ?

Les conservateurs budgétaires purs et durs ont indiqué qu’ils accorderaient une certaine grâce à Johnson alors qu’il s’adapte à son nouveau rôle et s’efforce de faire passer les projets de loi de dépenses du parti.

Mais on ne sait pas exactement combien de temps durera sa période de grâce, et une série de présidents du Parti républicain au cours de la dernière décennie ont été trompés par des conservateurs mécontents de la stratégie de dépenses de la conférence.

Le parti espérait auparavant adopter ses 12 projets de loi annuels de financement du gouvernement au cours de l’été, mais ces efforts ont échoué car le président de l’époque, Kevin McCarthy (Républicain de Californie) a eu du mal à unifier le parti derrière ces projets de loi au milieu des appels à des coupes plus importantes de la part des conservateurs.

Johnson a présenté un « groupe de travail » à ses collègues avant de prendre le marteau du Président visant à répondre aux préoccupations des membres concernant le projet de loi de financement agricole du parti pour l’exercice 2024.

Le projet de loi n’a pas été adopté plus tôt cette année en raison de l’opposition des républicains modérés à propos d’un libellé ciblant l’accès à une pilule abortive.

Quelle sera l’ampleur des réductions ?

Il y a beaucoup d’incertitude au sein du parti républicain quant à ce à quoi ressemblera le niveau global des projets de loi de financement du parti.

Les négociateurs du Parti républicain avaient déjà rédigé les projets de loi à des niveaux de financement inférieurs aux plafonds budgétaires convenus dans le cadre de la loi sur la responsabilité fiscale (FRA) négociée entre McCarthy et l’administration Biden plus tôt cette année. Cette législation a augmenté la limite d’emprunt du pays, mais de nombreux conservateurs de la Chambre ont exprimé leur colère face au projet de loi final.

Les conservateurs s’étaient auparavant ralliés à un niveau global de 1 471 milliards de dollars pour les projets de loi de financement annuels du parti, mais un compromis au sein du parti a ensuite été atteint en septembre pour 1 526 milliards de dollars alors que les tensions couvaient.

Les Républicains avaient vanté l’accord à l’époque, affirmant que la proposition ouvrirait la voie à environ 60 milliards de dollars de réductions supplémentaires dans les factures de financement. Mais des questions subsistent quant à la situation de cet engagement après la destitution de McCarthy.

L’Ukraine, Israël et la frontière

Le Congrès envisage un financement supplémentaire pour l’Ukraine et Israël dans les semaines à venir, alors que les législateurs des deux partis ont insisté pour qu’ils soutiennent une aide d’urgence.

Certains législateurs des deux partis souhaitent que l’aide aux deux pays fasse partie d’un seul paquet, tandis que les opposants à l’aide à l’Ukraine insistent sur le fait qu’elles doivent être séparées.

Les républicains insistent également sur le fait que la législation comprend des mesures visant à renforcer la sécurité à la frontière sud.

Le parti républicain de la Chambre des représentants a présenté lundi un projet de loi qui financerait plus de 14 milliards de dollars d’aide à Israël, tout en réduisant le financement de l’IRS.

Cependant, cette législation pourrait en fait être considérée comme aggravant le déficit, puisque le Congressional Budget Office a estimé que des réductions similaires proposées réduiraient les recettes fiscales générées par l’IRS.

Maya MacGuineas, présidente du Comité pour un budget fédéral responsable, a déclaré lundi à The Hill qu’elle soutenait les efforts visant à compenser les dépenses. Mais elle a déclaré que « le financement de l’IRS permettrait d’économiser de l’argent, donc, en fin de compte, cela alourdirait davantage la dette ».

Dans une publication sur les réseaux sociaux plus tôt lundi, le représentant Thomas Massie (R-Ky.) a déclaré qu’il était opposé à l’aide à l’Ukraine et à Israël, même si elles étaient compensées.

“Si le Congrès envoie 14,5 milliards de dollars à Israël, nous retirerons en moyenne environ 100 dollars à chaque travailleur aux États-Unis”, a déclaré Massie. écrit le X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter. « Cela sera obtenu grâce à l’inflation et aux impôts. Je suis contre. »

Prochain arrêt

Le Congrès a actuellement jusqu’au 17 novembre pour adopter une loi visant à maintenir le financement du gouvernement, sous peine de fermeture.

Les députés des deux côtés s’attendent à ce que le Congrès adopte un projet de loi de financement à court terme pour maintenir le financement du gouvernement aux niveaux approuvés pour la dernière fois par les législateurs fin 2022 afin de gagner du temps pour les négociations sur les dépenses.

Mais on ne sait pas exactement à quoi ressemblera cette mesure, car certains républicains font pression pour des réductions immédiates et des changements aux frontières dans le cadre d’un projet de loi de financement provisoire.

La pénalité de 1 pour cent

Le projet de loi sur le plafond de la dette adopté plus tôt cette année prévoyait une incitation pour que le Congrès fasse son travail. Il indique que si le Congrès franchit l’année prochaine sans adopter ses 12 projets de loi de financement pour l’exercice 2024, une réduction généralisée de 1 % des programmes de défense et non défensifs sera imposée.

Mais les réductions ne devraient pas entrer en vigueur avant avril. Certains Républicains souhaitent que le prochain projet de loi provisoire s’étende jusqu’en avril afin de mettre davantage de pression sur les législateurs.

Le représentant Jim Jordan (Républicain de l’Ohio) a fait valoir la semaine dernière que les Républicains auraient plus de « levier » avec un projet de loi provisoire jusqu’en avril.

“Je préférerais une position longue, pour utiliser comme levier la réduction potentielle de déclenchement qui se produira le 30 avril, le 1 pour cent”, a déclaré Jordan à The Hill. «Cela nous incite à faire notre travail.»

Johnson a également signalé une certaine ouverture à l’idée la semaine dernière, mais est allé plus loin en suggérant que les républicains pourraient faire pression pour des changements qui permettraient aux coupes d’entrer en vigueur en janvier plutôt dans le cadre d’une mesure provisoire.

“Il se peut que certaines conditions soient posées à ce sujet [stopgap measure]peut-être que ces dépenses de 1 pour cent ont été réduites à tous les niveaux au lieu de devenir effectives en avril », a déclaré Johnson.

« Peut-être que nous ferions cela le 15 janvier pour inciter le Sénat à faire son travail, mais je ne veux pas entrer trop dans les détails parce que les gens se perdent en quelque sorte dans tout cela, mais je Je vous dirai que nous travaillons sérieusement pour y parvenir.