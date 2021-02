Les démocrates cherchant à destituer l’ancien président américain Donald Trump lui ont demandé de témoigner à son procès au Sénat et l’ont menacé s’il refusait, après que ses avocats aient contesté les accusations et le procès lui-même comme illégitime.

Dans une lettre envoyée jeudi aux avocats de Trump, Bruce Castor et David Schoen, le principal responsable de la mise en accusation de la Chambre, le représentant Jamie Raskin (D-Maryland), a déclaré avoir nié «Allégations factuelles» et «A tenté de mettre en cause des faits critiques malgré la preuve claire et accablante de votre infraction constitutionnelle.»

🚨 LES MANAGERS DE MAISON DEMANDENT À TRUMP DE TESTIFIER 🚨 pic.twitter.com/uj6k2iVtuY – Mike DeBonis (@mikedebonis) 4 février 2021

Raskin a demandé que Trump se rende disponible pour un témoignage et un contre-interrogatoire à tout moment entre le 8 février et le 11 février, et soumette une réponse avant 17 heures vendredi. S’il refuse, les responsables de la mise en accusation se réservent le droit de faire valoir que « Le refus de témoigner étaye une forte inférence défavorable concernant votre action (et votre inaction) le 6 janvier. »

Dans leur réponse aux accusations de destitution de la Chambre, les avocats de Trump ont fait valoir mardi que le processus est conçu pour destituer un président en exercice et qu’il est donc sans intérêt pour celui qui n’est plus en fonction, mais aussi que les accusations elles-mêmes sont factuellement erronées et inappropriées, car Trump était engagé dans la liberté d’expression protégée par le 1er amendement à la Constitution américaine.

Les démocrates ont accusé Trump de « Incitation à l’insurrection »au cours de l’émeute du 6 janvier au Capitole des États-Unis, et chercher à le condamner afin qu’il puisse être empêché d’occuper une fonction publique à l’avenir, en vertu des dispositions du 14e amendement qui ont été utilisées pour punir les confédérés après la guerre civile.

Les avocats de Trump ont fait valoir que cela équivalait à un projet de loi explicitement interdit dans la Constitution, et qu’une telle sanction était conditionnelle à la révocation de ses fonctions – ce qui est sans objet, car il a démissionné pacifiquement le 20 janvier.

La lettre de Raskin reconnaissait même que Trump n’était pas un président en exercice, affirmant que le «Inquiétudes concernant la distraction de leurs fonctions officielles» qui pourraient être cités dans des circonstances normales sont « Évidemment inapplicable ici. »

Dix républicains de la Chambre ont voté avec les démocrates pour destituer Trump le 13 janvier, après plusieurs heures de débat et aucune enquête ni audition. Les accusations n’ont été transmises au Sénat que plusieurs jours après la prestation de serment de Joe Biden.

Un vote forcé par le sénateur Rand Paul (R-Kentucky) le mois dernier a montré que seuls cinq républicains pensaient que le processus était constitutionnel et que les démocrates auraient besoin de 17 d’entre eux pour obtenir une condamnation.

