La Chambre et le Sénat adoptent un projet de loi de 53 milliards de dollars pour stimuler la fabrication de processeurs aux États-Unis

La Chambre des représentants a adopté jeudi la CHIPS Act, un projet de loi qui fournirait 52,7 milliards de dollars pendant cinq ans pour essayer d’aider des entreprises comme Intel et GlobalFoundries à concurrencer les fabricants de processeurs asiatiques. Avec l’approbation du Sénat un jour plus tôt, le projet de loi se dirige maintenant vers le président Joe Biden, un fervent partisan, pour le signer.

Le projet de loi est conçu pour aider les entreprises technologiques aux États-Unis à réduire les énormes dépenses de fabrication de puces afin d’assurer l’approvisionnement des cerveaux électroniques qui sont essentiels aux voitures, ordinateurs, systèmes d’armes, lave-vaisselle, jouets et à peu près tout autre produit aujourd’hui qui utilise électricité.

La Chambre a approuvé la CHIPS et la loi scientifique de 2022 avec un vote de 243 contre 187, en grande partie avec le soutien démocrate mais aussi avec quelques républicains à bord. C’était le même schéma qu’avec le vote 64-33 du Sénat.

Le sénateur Chuck Shumer, un démocrate de New York et principal partisan de la législation, a appelé le projet de loi “l’un des plus gros investissements dans la science, la technologie et la fabrication dans des décennies.” Cela créera des emplois bien rémunérés, aidera à désengorger les chaînes d’approvisionnement, améliorera la sécurité des États-Unis et réduira les coûts pour les consommateurs souffrant de l’inflation, a-t-il tweeté.

Les puces sont aujourd’hui une base essentielle pour des industries entières, et les deux dernières années de pénurie de puces et de problèmes de chaîne d’approvisionnement ont paralysé les ventes d’automobiles, de consoles de jeux et d’autres produits. La loi CHIPS ne résoudrait pas immédiatement ce problème, mais pourrait améliorer la résilience dans les années à venir.

Le directeur général d’Intel, Pat Gelsinger, a salué les votes de la Chambre et du Sénat jeudi. “Cet investissement façonnera l’avenir du leadership américain dans la fabrication et l’innovation de semi-conducteurs. Nous sommes ravis d’aller de l’avant à toute vitesse pour commencer à construire #IntelOhio”, Gelsinger a tweeté, faisant référence à un nouveau site de fabrication de puces Intel. Intel a annulé une cérémonie d’inauguration plus tôt en juillet dans le cadre de ses efforts pour pousser le Congrès à adopter la loi CHIPS.

La Chine, principal rival géopolitique de l’Amérique et déjà leader mondial de la fabrication, a dépensé des sommes considérables dans un programme visant à créer sa propre industrie native des semi-conducteurs. Et beaucoup craignent que le premier fabricant de puces au monde, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), ait son siège social sur une île que la Chine revendique comme son propre territoire, une préoccupation qui s’est accrue après l’invasion de l’Ukraine par la Russie malgré les objections internationales.

Le représentant Tim Ryan, un démocrate de l’Ohio, faisait partie de ceux qui a demandé l’adoption du projet de loi à l’étage de la Chambre, soulevant le spectre d’une Chine encore plus dominante sans financement. “La Chine nous surpasse en fabrication – semi-conducteurs, équipements de communication, véhicules électriques, batteries”, a-t-il déclaré. “Vous regardez tous ces bateaux en Californie. Ils ne viennent pas du Kansas. Ils viennent de Chine. Si nous ne réinvestissons pas et ne ramenons pas ces chaînes d’approvisionnement ici, nous allons continuer à perdre.”

L’industrie des puces est née aux États-Unis, mais la consolidation a évincé des dizaines d’entreprises de haute technologie, plus récemment AMD et IBM. Cela a laissé Intel comme le plus grand fabricant de puces américain, mais au cours de la dernière décennie, il a eu du mal à faire progresser sa technologie de fabrication pour suivre le rythme de la loi de Moore.

Cela a ouvert la voie à la montée en puissance de TSMC à Taïwan et de Samsung en Corée du Sud, qui fabriquent tous deux des processeurs pour d’autres sociétés comme Apple, Qualcomm, AMD, Nvidia et MediaTek via une entreprise de fonderie. Environ 12 % des puces sont fabriquées aux États-Unis aujourd’hui, contre 37 % en 1990, selon un Rapport 2021 de l’Association de l’industrie des semi-conducteurs.

La loi CHIPS financerait plusieurs fournisseurs d’équipements et de matériaux de fabrication de puces, mais les principaux bénéficiaires sont sans doute ceux qui fabriquent réellement les processeurs en gravant des circuits électroniques microscopiques sur des tranches de silicium.

Une nouvelle pointe usine de fabrication de puces, ou fab, coûte environ 10 milliards de dollars. Intel a déclaré que la loi CHIPS réduirait environ 3 milliards de dollars de ce prix. Il investit massivement dans de nouvelles usines aux États-Unis, notamment avec 20 milliards de dollars dépensés pour un nouveau « mégafab » dans l’Ohio qui pourrait éventuellement atteindre 100 milliards de dollars.

Dépenser 52,7 milliards de dollars devrait aider la fabrication de processeurs aux États-Unis, mais ne supposez pas que cela signifiera une déconnexion complète de l’Asie. Le Boston Consulting Group s’attend à ce qu’il en coûte 350 à 420 milliards de dollars pour créer une chaîne d’approvisionnement autosuffisante en semi-conducteurs aux Etats-Unis. Et ce coût va à l’encontre de l’impulsion capitaliste à récompenser les fournisseurs les moins chers.

Mais l’idée derrière la loi CHIPS est une plus grande indépendance vis-à-vis de la fabrication asiatique, pas une indépendance complète. Et TSMC et Samsung, qui construisent tous deux de nouvelles usines aux États-Unis, pourraient également en bénéficier.

Pour aider à garantir l’adoption de la loi CHIPS après des semaines de machinations politiques, les sponsors ont remodelé le projet de loi en finançant la National Science Foundation, l’Institut national des normes et de la technologie et le Département du commerce pour la recherche fondamentale et appliquée. En incluant ce travail, le projet de loi affecterait 280 milliards de dollars.

La l’industrie des puces est ravie des progrès mais tourna son attention vers la Chambre.

“Il est crucial que la Chambre se joigne au Sénat pour adopter le crédit d’impôt à l’investissement et le financement des programmes de la loi CHIPS afin de renforcer la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs basée aux États-Unis et de suivre le rythme des incitations industrielles offertes par d’autres régions”, a déclaré Ajit. Manocha, directeur général du groupe commercial Semi, dans un communiqué.