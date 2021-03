Des gens tiennent des pancartes lors d’un rassemblement en faveur de la décision de la Cour suprême en faveur du programme d’action différée pour les arrivées d’enfants (DACA), à San Diego, Californie, le 18 juin 2020. | Sandy Huffaker / AFP via Getty Images

Deux projets de loi offriraient une voie d’accès à la citoyenneté pour les RÊVES, les travailleurs agricoles et les immigrants avec un statut de protection temporaire.

La Chambre devrait voter la semaine prochaine sur deux projets de loi qui feraient progresser une partie du programme d’immigration du président Joe Biden, offrant une voie d’accès à la citoyenneté aux «DREAMers» sans papiers qui sont venus aux États-Unis en tant qu’enfants, travailleurs agricoles et immigrants avec une protection humanitaire temporaire.

Le chef de la majorité à la Chambre, Steny Hoyer, a déclaré aux défenseurs des immigrants lors d’un événement à la mairie lundi qu’il présenterait la loi sur le rêve et la promesse et la loi sur la modernisation de la main-d’œuvre agricole – toutes deux adoptées à la Chambre en 2019, mais n’ont jamais été reprises au Sénat dirigé par les républicains – à la parole pour un vote dès le 15 mars.

Les projets de loi s’adressent étroitement aux populations immigrées perçues comme sympathiques par les membres des deux partis. Ils représentent la meilleure chance pour les démocrates de faire adopter une réforme de l’immigration à ce stade, avec un projet de loi complet sur la réforme de l’immigration soutenu par Biden, peu susceptible d’attirer les votes républicains nécessaires pour procéder au Sénat pour l’instant. Ils peuvent également contourner le processus parfois long de balisage des comités et se rendre directement au sol pour un vote parce qu’ils ont déjà adopté la Chambre, contrairement au projet de loi Biden.

Le Dream and Promise Act est une version plus large du principal projet de loi démocratique sur l’immigration, le DREAM Act. Alors que ce projet de loi couvrait principalement les RÊVES, il ne concernait pas les immigrants couverts par le statut de protection temporaire (TPS) ou le départ forcé différé (DED) – types de protection humanitaire qui permettent aux citoyens de pays souffrant de catastrophes naturelles, de conflits armés ou d’autres circonstances extraordinaires de vivre et travailler aux États-Unis sans craindre d’être expulsé.

La loi sur la modernisation de la main-d’œuvre agricole, qui était le produit de mois de négociations bipartites et a recueilli le soutien de 23 républicains en 2019, pourrait légaliser jusqu’à environ 325000 immigrants travaillant actuellement dans l’agriculture qui n’ont pas de statut juridique. Les républicains sont généralement réticents à soutenir toute sorte de légalisation des immigrants sans papiers – les groupes de restriction de l’immigration ont fustigé le projet de loi comme un moyen de garantir « main-d’œuvre étrangère bon marché»Aux dépens des travailleurs américains – mais les législateurs représentent des districts où l’agriculture est une industrie majeure.

«La Chambre démocrate adoptera ces projets de loi importants et s’appuiera sur leurs progrès en prenant de nouvelles mesures pour honorer l’héritage d’immigrants de notre pays et assurer le leadership de l’Amérique dans le monde», a déclaré la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, dans un communiqué la semaine dernière.

La loi sur le rêve et la promesse

La loi sur les rêves et les promesses offre une voie d’accès à la citoyenneté pour environ 2,5 millions de DREAMers et autres immigrants bénéficiant d’une protection humanitaire temporaire. Le DREAM Act original était plus restreint, couvrant environ 1,5 million de personnes. Beaucoup d’entre eux vivent aux États-Unis depuis des années, voire des décennies, mais l’ancien président Donald Trump a cherché à démanteler les programmes qui leur offraient une protection contre la déportation.

Les chemins varient selon les groupes. Les DREAMers – des immigrants sans papiers amenés aux États-Unis alors qu’ils étaient enfants – seraient confrontés à un chemin plus long vers une éventuelle citoyenneté. Plus de 825000 DREAMers ont déjà été autorisés à vivre et à travailler aux États-Unis dans le cadre du programme d’action différée pour les arrivées d’enfants (DACA) de l’ère Obama, que Trump a tenté en vain de défaire. Mais une coalition d’États rouges, dirigée par le Texas, conteste toujours la légalité du programme devant un tribunal fédéral; on s’attend à ce que le juge dans cette affaire se prononce d’un jour à l’autre, laissant les bénéficiaires dans une situation précaire.

Les bénéficiaires humanitaires feraient face à un itinéraire plus court. Parmi eux se trouvent des Libériens qui ont cherché refuge aux États-Unis après la guerre civile dans leur pays d’origine entre 1989 et 2003 environ en raison d’un départ forcé différé. Environ 400000 citoyens d’El Salvador, du Honduras et d’Haïti ont également pu vivre et travailler aux États-Unis avec TPS, mais Trump a tenté de mettre fin à leur statut, parmi les ressortissants d’autres pays, à partir de novembre 2017 contre l’avis du haut département d’État. fonctionnaires. Il a fait valoir que les conditions dans ces pays se sont suffisamment améliorées pour que leurs citoyens puissent désormais rentrer en toute sécurité. Mais bon nombre d’entre eux résident aux États-Unis depuis des décennies et ont établi des racines, ce qui leur a rendu difficile le retour dans des pays qu’ils n’appellent plus chez eux.

Ces bénéficiaires seraient autorisés à demander des cartes vertes immédiatement s’ils ont résidé aux États-Unis pendant au moins trois ans et étaient éligibles au TPS le 17 septembre 2017, ou avaient différé le statut de départ forcé à compter du 20 janvier 2021. Après cinq ans de détenir une carte verte, ils pourraient demander la citoyenneté.

Les DREAMers, en revanche, devraient demander la «résidence permanente conditionnelle», qui ne serait accordée que sous certaines conditions:

Ils auraient dû arriver aux États-Unis avant d’avoir 18 ans et être aux États-Unis depuis au moins quatre ans.

Ils auraient besoin d’un dossier relativement propre – une condamnation pour crime ou trois délits distincts impliquant une peine d’emprisonnement totale de 90 jours seraient disqualifiants.

Ils auraient besoin d’un diplôme d’études secondaires ou GED, ou être inscrits à un programme pour obtenir l’un ou l’autre.

Ils auraient besoin de passer une vérification des antécédents et d’autres conditions d’éligibilité.

Cette désignation de «statut conditionnel» durerait 10 ans avant de pouvoir demander la citoyenneté, mais ils seraient autorisés à travailler entre-temps. Il y aurait d’autres moyens pour les DREAMers de pouvoir demander une carte verte à tout moment, y compris servir dans l’armée pendant deux ans, travailler pendant trois ans ou obtenir un diplôme d’un établissement d’enseignement supérieur (ou avoir au moins deux ans par un baccalauréat ou un programme technique).

Biden a annoncé plus tôt cette semaine qu’il étendrait les protections du TPS aux Vénézuéliens vivant actuellement aux États-Unis et ayant fui la dictature de Nicolás Maduro. Mais ils ne seraient pas éligibles à la voie de la citoyenneté prévue dans la Loi sur le rêve et la promesse.

La Loi sur la modernisation de la main-d’œuvre agricole

La loi sur la modernisation de la main-d’œuvre agricole est le plus grand effort de légalisation soutenu par les républicains dans la mémoire récente, passant la Chambre 260-165 en 2019. Le représentant Bob Goodlatte (R-VA) avait introduit une autre version de la réforme des visas des travailleurs agricoles temporaires en 2018, mais la plupart Les démocrates considéraient ce projet de loi comme un non-démarreur.

Le projet de loi donnerait aux travailleurs agricoles qui ont travaillé dans l’agriculture pendant au moins 180 jours au cours des deux dernières années la possibilité de demander le statut de «travailleur agricole agréé», qui peut être renouvelé par tranches de six mois ou de cinq ans s’ils continuent à travailler. dans l’agriculture pendant au moins 100 jours par an. Il offre également aux travailleurs agricoles de longue date la voie vers une carte verte, ce qui nécessite au moins quatre années supplémentaires d’expérience dans l’industrie et une amende de 1 000 $.

Le projet de loi simplifie le processus de demande du programme de visa temporaire H-2A pour les travailleurs agricoles saisonniers, qui a admis plus de 196 000 personnes en 2018. Il permet également d’octroyer jusqu’à 40 000 cartes vertes chaque année, soit par le parrainage d’un employeur, soit si les travailleurs conservent le statut H-2A pendant 10 ans.

En outre, le projet de loi créerait un nouveau programme plafonné à 20000 visas pour les industries agricoles toute l’année, qui étaient auparavant interdites de participer au programme H-2A et faisaient face à des pénuries de main-d’œuvre, y compris les éleveurs laitiers et les producteurs d’autres produits animaux.

Le projet de loi renforce l’application de la loi, obligeant les employeurs agricoles à participer au programme fédéral E-Verify, sans exemptions pour les petits agriculteurs. Il gèlerait le salaire minimum fixé par le gouvernement pendant un an et plafonnerait les augmentations à 3,25% pour les neuf prochaines années – ce qui pourrait attirer l’opposition des groupes ouvriers.

L’industrie agricole américaine a compté sur la main-d’œuvre immigrée pendant des décennies, depuis le programme Bracero dans les années 1940 qui a permis à des millions de Mexicains de venir aux États-Unis en tant que travailleurs agricoles. Un autre afflux important de travailleurs non autorisés est survenu au cours des années 1990, avant un ralentissement qui a commencé vers 2008, laissant les employeurs agricoles incapables de remplacer une main-d’œuvre vieillissante.

Le Congrès s’est demandé comment répondre aux pénuries de main-d’œuvre dans l’agriculture et réduire la dépendance de l’industrie à l’égard des travailleurs sans papiers depuis. Cette mission a pris une nouvelle urgence sous Trump, à la suite des raids d’immigration de son administration visant le secteur agricole. Lors d’un raid en août 2019, 680 travailleurs ont été arrêtés dans deux usines de volaille du Mississippi.

La tentative de Biden de réforme globale de l’immigration est en suspens pour le moment

La Chambre a choisi de voter immédiatement sur ces deux projets de loi au coup par coup au lieu de la loi américaine sur la citoyenneté de 2021, soutenue par Biden, un programme complet de réforme de l’immigration dont la pièce maîtresse est un chemin de huit ans vers la citoyenneté pour les quelque 10,5 millions d’immigrants sans papiers vivant dans le pays. . Le projet de loi s’attaque également aux causes sous-jacentes de la migration, augmente le nombre de visas et de cartes vertes disponibles, investit dans la technologie et les infrastructures aux points d’entrée le long de la frontière, supprime les obstacles à l’asile et renforce les protections pour les travailleurs immigrés.

Il est peu probable que la législation, qui est une sorte d’énoncé de mission du Parti démocrate sur l’immigration, attirera les 10 voix républicaines nécessaires pour procéder au Sénat – à moins que les démocrates n’éliminent ou ne modifient l’obstruction systématique d’une manière qui leur permettrait de passer le cap. projet de loi sans vote républicain.

Certains républicains ont déjà averti que le projet de loi «reviendrait aux politiques de gauche radicale qui encourageront l’immigration illégale et favoriseront un afflux sans fin de ressortissants étrangers aux États-Unis».

Mais les démocrates ont jusqu’à présent hésité à dire qu’ils étaient prêts à négocier avec les républicains sur le renforcement de la sécurité aux frontières au-delà de la modernisation des ports d’entrée ou de la réduction des dispositions de légalisation du projet de loi. Néanmoins, ils ont suggéré qu’après avoir consulté des membres clés, le projet de loi pourrait être débattu et amendé dans le cadre du processus de balisage du comité en avril.

«Nous n’allons pas perdre de temps», a déclaré jeudi la représentante Zoe Lofgren, présidente du sous-comité de l’immigration et de la citoyenneté de la Chambre des communes. «Nous commencerons à planifier de faire passer le projet de loi Biden et un certain nombre d’autres projets de loi à travers le Comité judiciaire en avril, puis à la parole. Nous savons que nous ne pouvons pas attendre.

Dans l’intervalle, les défenseurs des immigrants se sont montrés prêts à se concentrer sur des projets de loi plus modestes dans le but d’apporter une aide immédiate à leurs communautés, assiégées depuis quatre ans.

«Après plusieurs décennies à essayer de faire passer un projet de loi complet à la ligne d’arrivée, nous sommes prêts à demander à chacun de se servir de tous les outils à sa disposition pour légaliser autant de personnes que possible», a déclaré Lorella Praeli, présidente de Community Change Action, dans un appel de presse en janvier.