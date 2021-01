La Chambre enverra un article de destitution contre Trump au Sénat

La Chambre enverra lundi l’article de destitution contre l’ancien président Donald Trump au Sénat, débutant officiellement le procès. La Chambre a rapidement destitué Trump le 13 janvier pour avoir incité à une insurrection au Capitole américain la semaine précédente. En ce qui concerne le procès, les sénateurs voteront pour décider de condamner ou d’acquitter Trump. Le procès est sans précédent à presque tous les égards. Aucun président n’a été destitué deux fois et aucun président n’a été jugé par le Sénat après avoir quitté ses fonctions – une question qui divise les érudits constitutionnels sur ce qui est légalement autorisé. Le procès débutera la semaine du 8 février.

Biden devrait rétablir les restrictions de voyage COVID-19

Le président Joe Biden devrait rétablir lundi les restrictions de voyage pour lutter contre les infections au COVID-19, un responsable de la Maison Blanche qui n’était pas autorisé à parler avant l’annonce officielle confirmée aux États-Unis AUJOURD’HUI. Les restrictions, qui étaient en place pendant la majeure partie de 2020, s’appliquent aux citoyens non américains qui ont séjourné au Brésil, en Irlande, au Royaume-Uni et dans une grande partie de l’Europe. Le président de l’époque, Donald Trump, a annulé les restrictions quelques jours avant la fin de son mandat. La semaine dernière, Biden a publié un décret ordonnant aux agences fédérales d’exiger des voyageurs aériens internationaux la mise en quarantaine à leur arrivée aux États-Unis. L’ordonnance exige également que tous les passagers à destination des États-Unis âgés de 2 ans et plus obtiennent des résultats négatifs au test COVID-19 dans les trois jours suivant leur voyage.

Biden inversera-t-il les règles militaires sur les troupes transgenres?

L’administration Biden a l’intention dans quelques jours de renverser la politique du Pentagone ordonnée par l’ancien président Donald Trump qui limite le service et le traitement des troupes transgenres, selon un responsable de l’équipe de transition de Biden. Reuters et le Wall Street Journal rapportent que le renversement pourrait se produire dès lundi. Trump a annoncé l’interdiction du service des troupes transgenres en 2017, une décision qui a surpris les responsables militaires. La politique de Trump interdit effectivement aux personnes transgenres de rejoindre l’armée et limite leur traitement. Les principales associations médicales et psychologiques affirment qu’il n’y a aucune raison scientifique d’interdire aux troupes transgenres de servir.

Audition d’un émeutier accusé de menaces contre Ocasio-Cortez, officier du Capitole

Une audience de détention est prévue lundi pour un homme du Texas qui aurait participé à l’attaque du 6 janvier au Capitole américain et posté des menaces de mort contre la représentante Alexandra Ocasio-Cortez et un officier de police du Capitole. Garret Miller fait face à cinq accusations criminelles, notamment pour intrusion et menaces de mort, selon le ministère de la Justice. Miller a tweeté « assassiner AOC » quelques heures après avoir posté des photos de lui-même prenant d’assaut le Capitole. Il aurait menacé le policier qui avait tiré sur un autre émeutier décédé, affirmant sur Instagram qu’il allait «se serrer le cou avec une belle corde». Miller a été arrêté mercredi et a fait sa première comparution devant le tribunal vendredi.

Près de la moitié des États-Unis, de la Californie au Kansas en passant par New York, se préparent à la neige et à la pluie

Préparez-vous au temps hivernal: deux systèmes de tempête continueront leur chemin à travers le pays lundi. Selon le National Weather Service, ils devraient déverser de la neige et de la pluie sur près de la moitié du pays tout au long de la semaine et la semaine prochaine. On s’attend à ce que de fortes chutes de neige tombent au Kansas lundi, traversant le Nebraska, le Missouri, l’Iowa et l’Illinois jusqu’à mardi. Cette tempête, qui se développe dans les montagnes Rocheuses, se déplacera plus tard dans certaines parties de la Pennsylvanie, de New York, du Massachusetts et du Rhode Island. Une autre tempête, traversant le nord de la Californie dimanche soir et se déplaçant vers le sud, devrait apporter des précipitations dans d’autres parties de l’État. La neige avait déjà commencé à s’accumuler dans les chaînes de montagnes de Californie dimanche, apportant même de la poussière sur la plage de Malibu et de la grêle à Long Beach.