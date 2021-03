WASHINGTON – Armés de l’espoir pour la première fois depuis des années que la législation sur l’immigration puisse être adoptée par le Congrès, les démocrates de Capitol Hill avancent cette semaine sur des projets de loi qui pourraient aider à créer une voie vers la citoyenneté pour des millions de personnes vivant aux États-Unis sans statut juridique .

La Chambre commencera à agir à la fois sur la loi américaine sur le rêve et la promesse et la loi sur la modernisation de la main-d’œuvre agricole, le chef de la majorité à la Chambre, Steny Hoyer’sbureau a déclaré jeudi.

Le Congrès a lutté pendant des décennies pour adopter une réforme globale de l’immigration.

Le dernier projet de loi complet, parrainé par un groupe de sénateurs bipartis, a été présenté en 2013. Ce projet de loi, qui prévoyait une voie vers la citoyenneté pour des millions d’immigrants sans papiers et un renforcement de la sécurité aux frontières, a été adopté par le Sénat avec un soutien bipartisan mais est mort à la Chambre. Cela fait plus de trois décennies que le Congrès a adopté pour la dernière fois de vastes réformes en matière d’immigration.

Les projets de loi que la Chambre adoptera sont distincts de la réforme globale de l’immigration du président Joe Biden – la loi américaine sur la citoyenneté de 2021 – qui créerait un parcours de huit ans vers la citoyenneté pour près de 11 millions d’immigrants sans papiers, avec un parcours plus court disponible pour les bénéficiaires du DACA et fermiers.

Le projet de loi sur l’immigration de Biden devra probablement faire face à une bataille difficile au Congrès, en particulier dans un Sénat divisé 50-50 où tous les démocrates et au moins 10 républicains devraient voter en faveur du projet de loi pour éviter une obstruction systématique.

Mais les démocrates et les militants estiment que les deux projets de loi autonomes qui passent par la Chambre ont de meilleures chances de passer le Congrès au complet. Le Dream Act et le Farm Workforce Modernization Act ont tous deux été adoptés à la Chambre en 2019, mais la législation n’a jamais été présentée au Sénat sous contrôle républicain.

La représentante Zoe Lofgren, D-Californie, co-sponsor de la loi sur la modernisation de la main-d’œuvre agricole, a déclaré jeudi qu’elle était «optimiste» quant aux chances de la législation au Sénat. Elle a ajouté qu’elle s’était entretenue avec plusieurs sénateurs qui s’efforcent de faire avancer le projet de loi dans cette chambre.

« Est-ce une garantie? Bien sûr que non », dit-elle. « Mais il y a un grand intérêt à ce que cela se fasse, à la fois pour les employeurs et les employés, les républicains et les démocrates. Nous n’allons pas simplement voter et laisser tomber. Nous allons continuer à dialoguer avec nos amis sur l’autre côté du bâtiment au Sénat américain, à la fois républicains et démocrates, et voir si nous pouvons y arriver. «

Plusieurs groupes d’activistes ont exprimé leur soutien à ces projets de loi et poussent les démocrates et l’administration Biden à agir rapidement pour offrir des protections à des millions d’immigrants sans papiers.

«Nous voulons réaliser une percée dans les prochains mois, a déclaré Frank Sharry, directeur exécutif d’America’s Voice, et la« stratégie de l’organisation est de faire pression pour ce qui peut passer à la Chambre ». Si ces projets de loi sont adoptés, cela pourrait créer un élan pour reprendre la réforme complète de l’immigration proposée par Biden, a-t-il déclaré.

«Si nous réussissons à légaliser des millions d’immigrants sans papiers, mais… il y a des gens qui sont laissés pour compte… nous célébrerons et ensuite retournerons au travail pour légaliser le reste», a déclaré Sharry.

Greisa Martínez Rosas, directrice exécutive de United We Dream, a déclaré que ces projets de loi faisaient partie des multiples voies empruntées par les démocrates pour obtenir une réforme de l’immigration par le biais du Congrès.

Certains militants exhortent également les législateurs à inclure une voie vers la légalisation pour les rêveurs, les travailleurs agricoles et les travailleurs essentiels dans d’autres législations, comme le prochain paquet qui fait partie de la reprise du COVID-19 de Biden, qui devrait largement se concentrer sur les infrastructures. Un nouveau projet de loi n’a pas encore été présenté au Congrès pour la prochaine phase de récupération de la pandémie de coronavirus.

«Il est impossible que nous quittions 2021 sans protection permanente pour des millions de sans-papiers», a-t-elle déclaré.

Voici ce que couvrirait chacun des projets de loi soumis à la Chambre cette semaine:

American Dream and Promise Act

L’American Dream and Promise Act crée une voie d’accès au statut juridique pour les «Dreamers», le terme utilisé pour décrire les personnes sans papiers qui ont été amenées aux États-Unis dans leur enfance. La législation accordera le statut de résident permanent conditionnel pendant 10 ans et annulera les procédures de renvoi si elles satisfont à certaines exigences. Ces exigences incluent être physiquement présent aux États-Unis au plus tard le 1er janvier 2021, avoir 18 ans ou moins à la date initiale d’entrée aux États-Unis et ne pas avoir été condamné pour des crimes comme la violence domestique, l’agression sexuelle ou la traite des êtres humains.

En vertu de la loi, les «rêveurs» pouvaient obtenir le statut de résident permanent légal à part entière en obtenant un diplôme d’une université ou d’un collège, en effectuant au moins deux ans de service militaire ou en étant employé pendant au moins trois ans lorsque l’individu avait une autorisation d’emploi pour 75%. du temps où ils étaient employés.

En outre, le projet de loi comprend des protections et une voie d’accès à la citoyenneté pour les personnes qui étaient admissibles au statut de protection temporaire (TPS) le 17 septembre 2017 ou avant, et les personnes qui avaient le statut de départ forcé différé (DED) au 20 janvier, 2021. Les personnes qui bénéficient de l’un ou l’autre de ces programmes et qui ont séjourné aux États-Unis pendant une période de 3 ans avant la promulgation de la loi peuvent également bénéficier des protections et de la voie d’accès à la citoyenneté.

La Loi sur la modernisation de la main-d’œuvre agricole

Ce projet de loi crée un processus permettant aux travailleurs agricoles d’obtenir le statut temporaire de travailleurs agricoles certifiés pour les personnes qui ont travaillé au moins 180 jours dans l’agriculture au cours des 2 dernières années. Les conjoints et les enfants peuvent également demander un statut temporaire en vertu de la loi.

La législation crée également un moyen pour les travailleurs d’obtenir une carte verte en payant une amende de 1 000 $ et en effectuant des travaux agricoles supplémentaires en fonction de la durée de leur travail dans l’agriculture aux États-Unis.

Le projet de loi réformerait également le programme de visa H-2A, rationaliserait le processus d’obtention du visa et réformerait également les salaires des titulaires de visa H-2A.

