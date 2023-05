La chambre d’Ottawa rend hommage à David Noble pour l’ensemble de ses réalisations – Shaw Local

David Noble, directeur du développement économique d’Ottawa, a reçu le prix Leo Parkerson pour l’ensemble de ses réalisations de la Chambre de commerce de la région d’Ottawa lors du dîner annuel de la chambre jeudi au Starved Rock Lodge & Conference Center.

Le prix reconnaît le temps, les efforts et les ressources d’une personne ou d’un groupe qui améliorent la région d’Ottawa en tant qu’endroit où vivre, travailler et profiter de la vie. Il porte le nom de feu Leo Parkerson, un homme d’affaires prospère, qui croyait fermement au service public par le biais de l’initiative privée.

Noble, qui est venu à Ottawa en 2004 pour être l’ingénieur de la ville, mais s’est rapidement diversifié dans le développement économique, la rédaction de subventions et l’aide aux projets de la ville avant de devenir directeur du développement économique il y a quatre ans, a été surpris par l’honneur qui lui a été décerné par la Chambre de la région d’Ottawa Directeur exécutif Jeff Hettrick.

« Je suis très surpris », a déclaré Noble, qui est membre du Ottawa Noon Rotary et de l’église Crossbridge. « C’est un prix pour l’ensemble de mes réalisations et je n’ai pas l’impression d’être ici depuis assez longtemps pour être considéré comme une vie, mais les années s’additionnent cependant.

« Nous avons traversé l’une des périodes les plus difficiles avec la pandémie et une période où les subventions affluaient comme jamais auparavant. Ottawa l’a poursuivi et nous avons eu beaucoup de chance d’aider les entreprises locales et d’obtenir de l’argent pour la ville.

« Maintenant, il y a tout un tas de choses sur lesquelles on travaille en même temps : Aménager le front de mer du centre-ville et plusieurs autres. Nous cherchons toujours à attirer plus d’entreprises et d’industries à Ottawa. Il y a encore beaucoup à faire.

Pour ses efforts pour amener les arts dans la ville, ainsi que ses idées et son aide pour des projets de chambre, la photographe, artiste et propriétaire de la galerie d’art Open Space Amanda Weygand a été nommée lauréate du prix Ethyl Strong Ambassador of the Year.

Angie Stevenson, épouse, mère et copropriétaire de l’entreprise de camionnage Stevenson Transfer, a reçu le prix du président de la chambre.

De plus, le récipiendaire du prix de reconnaissance des anciens administrateurs était Jeff Heimsoth, propriétaire de Quest Watersports.

Le conférencier vedette du banquet était le président sortant de l’Illinois Valley Community College, Jerry Corcoran, qui a donné un aperçu de la situation du collège depuis son état physique et économique sain, ainsi que ses perspectives, en partie grâce à la ville d’Ottawa. et des organisations telles que la chambre. Le violoniste Casey McGrath a interprété Fiddlerock ! lors de l’événement de la soirée.