La chambre d’Ottawa accueille à nouveau Welcomeburger – Shaw Local

Bienvenue, Welcomeburger !

Après une interruption de trois ans à compter de la pandémie, Welcomeburger, le pique-nique communautaire parrainé par la Chambre de commerce de la région d’Ottawa et le lancement des Journées de l’amitié d’Ottawa, revient à Washington Square le mercredi 2 août, avec une aire de jeux pour enfants agrandie.

« Dans un effort pour le rendre plus familial que par le passé, il existe une option sans alcool qui rend les billets moins chers pour les familles et une aire de jeux pour enfants qui facilitera leur participation, donnant aux enfants quelque chose à faire pendant que leurs parents parlent avec leurs amis et voisins. — Jeff Hettrick, directeur général de la Chambre de commerce de la région d’Ottawa

« Nous sommes heureux de le retrouver », a déclaré le directeur exécutif de la Chambre de commerce, Jeff Hettrick, qui vivra son premier Welcomeburger depuis qu’il a pris ses fonctions de directeur en 2020. « De toute évidence, des problèmes avec COVID et le manque de main-d’œuvre nous ont empêchés de l’avoir, mais nous le ramenons avec une nouvelle tournure.

« Nous sommes ravis et nous invitons tout le monde à profiter d’un formidable pique-nique avec nous. »

L’événement, qui se déroule de 17 h à 20 h mercredi, a des billets disponibles à la chambre pour 25 $ à l’avance, 30 $ le jour de l’événement. Les détenteurs de billets ont accès à l’aire de jeux pour enfants, à un dîner composé de hamburgers, de sandwichs au poulet, de brats et d’accompagnements de The Cheese Shop, ainsi qu’à deux tickets boissons pour la bière et le vin.

Les familles peuvent se prévaloir de l’option sans alcool, avec les mêmes commodités que des billets pour les boissons non alcoolisées et l’eau. Ceux-ci sont disponibles pour 20 $, 25 $ ce jour-là.

La musique sera assurée par le River Road Trio. Il y aura également une tombola 50/50 et des paniers de tombola. Mais ce qui est nouveau, c’est l’aire de jeux pour enfants, qui sera supervisée par le Starved Rock Regional Center. Il y aura des apparitions d’un « super héros » et de plusieurs mascottes, ainsi que du maquillage et d’autres activités pour les enfants.

« Le comité a travaillé dur pendant des mois pour planifier cela, proposer de nouvelles idées et nous apprécions vraiment leurs efforts », a déclaré Hettrick. «Nous avons pu ramener le marché des fermiers cette année et maintenant nous ramenons Welcomeburger, nous en sommes donc très enthousiastes et nous encourageons tout le monde à venir nous rejoindre.

« Nous voulons faire de cet événement le meilleur possible pour que les gens veuillent revenir et rester avec nous à Ottawa. »

Les billets sont disponibles en argent comptant ou par chèque seulement au bureau de la chambre au 321, rue Main Ouest, bureau 124, à Ottawa, ou dans les commerces suivants : Caselli Insurance, 483, rue Main, Marseille; Financial Plus Credit Union, 800, rue Chestnut, Ottawa; First Federal Savings Bank, 633, rue La Salle, Ottawa; Première Banque Nationale, 701, rue La Salle, Ottawa; First State Bank, 1212, rue La Salle, Midland States Bank, 400 E. Etna Road, Ottawa; Ancienne Deuxième Banque Nationale, 323, promenade Norris, Ottawa; Banque communautaire OSB, 925, rue La Salle, Ottawa; Centre des visiteurs d’Ottawa, 1028, rue La Salle, Ottawa; et SOCU, 721, rue Columbus, Ottawa.

Les commandes en ligne seront également acceptées en cliquant sur « s’inscrire » sur la page de l’événement sur le site Web de la chambre.