La Chambre divisée approuve l’enquête du GOP sur la “militarisation” du gouvernement

« Je l’appelle le comité McCarthy, et je ne parle pas de Kevin ; Je parle de Joe », a déclaré M. McGovern, ajoutant:« Ce comité n’est rien de plus qu’un stratagème dérangé par les extrémistes MAGA qui ont détourné le Parti républicain et veulent maintenant utiliser l’argent des contribuables pour pousser leur absurdité de complot d’extrême droite. .”

Le représentant Jerrold Nadler, démocrate de New York, a fait écho à ce sentiment, affirmant que l’objectif du panel était de “permettre aux républicains de la Chambre d’interférer avec le libre fonctionnement des entreprises qu’ils n’aiment pas, d’entraver la lutte contre le terrorisme intérieur et de régler les problèmes politiques”. scores au nom de Donald Trump.

Le ministère de la Justice a traditionnellement résisté à la mise à la disposition du Congrès d’informations sur les enquêtes criminelles ouvertes, suggérant que des luttes juridiques et politiques sur les assignations à comparaître et le privilège exécutif se profilent très probablement.

Il reste à voir qui d’autre fera partie du panel. Le président Kevin McCarthy a fait de nombreuses concessions à une faction d’extrême droite de son parti pour remporter la présidence, et l’étendue de ses promesses n’est pas connue. M. Jordan et M. McCarthy ont tous deux parlé pendant des mois de leur désir d’une telle enquête et se sont engagés aux électeurs lors de la campagne de 2022 à en mener une.