La Chambre dirigée par le GOP crée un nouveau comité sur la menace chinoise, la première grande victoire bipartite de McCarthy

Tom Williams | Cq-roll Call, Inc. | Getty Images

WASHINGTON – Les membres de la Chambre des États-Unis des partis démocrate et républicain ont voté à une écrasante majorité mardi pour établir un nouveau comité restreint pour faire face aux menaces multiformes que la Chine fait peser sur les États-Unis.

Le vote final était de 365 voix pour et 65 contre, tous les républicains et 146 démocrates les rejoignant pour soutenir l’entreprise. Le nouveau panel s’appellera le Comité restreint de la Chambre sur la concurrence stratégique entre les États-Unis et le Parti communiste chinois.

Après une semaine qui a vu une bataille républicaine historique au sein du parti pour la présidence de la Chambre se dérouler devant les caméras sur le sol de la chambre, le vote du comité chinois a offert une rare opportunité au président de la Chambre Kevin McCarthy, R-Californie, de remporter une véritable victoire bipartite.

Selon la résolution créant le nouveau comité restreint, ses pouvoirs seront en grande partie d’enquête et non législatifs. Elle sera également habilitée à citer des témoins et à tenir des audiences publiques dans le cadre de ses enquêtes.

Il y aura 16 membres au comité, neuf républicains et sept démocrates. Il sera présidé par le représentant républicain Mike Gallagher du Wisconsin, une voix de premier plan dans le caucus du GOP sur les questions chinoises.

On ne savait pas mardi quels démocrates rejoindraient le panel, car les affectations des comités sont toujours fluides des deux côtés de l’allée alors que le 118e Congrès se dessine sous une nouvelle majorité républicaine.