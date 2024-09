La Chambre des représentants propose de faire du pygargue à tête blanche l’oiseau national

Vous vous demandez quel est l’oiseau national des États-Unis ? Bien que de nombreux Américains pensent qu’il s’agit du pygargue à tête blanche, il n’a techniquement pas de désignation nationale. Mais le Congrès s’apprête à changer cela.

Après que le Sénat a adopté à l’unanimité un projet de loi fin juillet, la Chambre des représentants pourrait potentiellement décider de légaliser cette désignation après son retour de vacances la semaine prochaine.

L’oiseau a été installé à l’origine sur le Grand Sceau des États-Unis en 1783. Après le drapeau américain, le pygargue à tête blanche est souvent utilisé pour représenter le pays, s’imprimant de manière permanente dans l’esprit des Américains. Malgré son inscription sur le sceau, le Congrès ne l’a pas approuvé comme oiseau national.

« Alors que la plupart des gens pensent que le pygargue à tête blanche est l’oiseau officiel de notre pays, le fait est que notre pays n’a pas d’oiseau officiel », a déclaré Preston Cook, coprésident de l’initiative nationale sur les oiseaux pour le National Eagle Center, selon un article publié en juin. communiqué de presse.

« Le bison est le mammifère national, la rose est la fleur nationale et le chêne est l’arbre national », a-t-il déclaré. En comparaison, les 50 États ont tous déclaré leur oiseau national, comme le goéland de Californie dans l’Utah et le troglodyte des cactus en Arizona.

« Il est temps que le pygargue à tête blanche, longtemps vénéré comme notre symbole national, trouve la place qui lui revient en tant qu’oiseau national officiel de notre pays », a déclaré Cook.

Les législateurs du Congrès à l’origine de la loi sur le pygargue à tête blanche

Les législateurs du Minnesota — la sénatrice démocrate Amy Klobuchar, la représentante démocrate Angie Craig et le représentant républicain Brad Finstad — et du Wyoming — la sénatrice républicaine Cynthia Lummis — ont dirigé l’effort législatif au Congrès.

« Le pygargue à tête blanche est un symbole de la liberté et de la force de notre pays. Dans le Minnesota, nous sommes fiers d’abriter l’une des plus grandes populations de pygargues à tête blanche du pays ainsi que le National Eagle Center à Wabasha », a déclaré Klobuchar en juin. « Ma législation bipartite désignera officiellement le pygargue à tête blanche comme l’oiseau national de notre pays. »

Finstad dans un post sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, Il a déclaré qu’il attendait avec impatience l’adoption du projet de loi complémentaire qu’il a présenté à la Chambre.

« En tant que symbole incontesté de notre nation, l’aigle à tête blanche représente la force et l’indépendance que nous portons dans nos cœurs en tant que citoyens américains et il est grand temps que l’aigle à tête blanche soit reconnu à juste titre comme l’oiseau national », a-t-il déclaré plus tôt le mois dernier, après l’adoption du projet de loi au Sénat.

Jusqu’à présent, il n’y a pas eu d’opposition à ce projet de loi. Preston Cook, un résident du Minnesota et auteur de « American Eagle: A Visual History of Our National Emblem », a déclaré à Roll Call : « C’est une bonne chose, surtout à une époque où nous sommes divisés. »

Pygargue à tête blanche : un succès en matière de conservation

En plus d’être un puissant symbole des États-Unis depuis plus de 240 ans, le pygargue à tête blanche est également un exemple de réussite en matière de conservation. Le grand oiseau a vu sa population diminuer au milieu du XXe siècle en raison de la perte de son habitat et de la persécution liée aux préjugés selon lesquels il s’agissait d’oiseaux extrêmement dangereux qui tuaient le bétail et attaquaient les enfants. Les effets du pesticide DDT ont également réduit leur population déjà en déclin, selon le rapport. Défenseurs de la faune sauvage.

Le traité sur les oiseaux migrateurs de 1918 et la loi sur la protection des aigles à tête blanche et des aigles royaux de 1940 étaient censés protéger ces oiseaux. Ces lois prévoient des sanctions pénales maximales pouvant aller jusqu’à 250 000 dollars d’amende et deux ans de prison fédérale. Malgré des restrictions sévères, le pygargue à tête blanche a été inscrit sur la liste des espèces en voie de disparition en 1967 et sur la liste des espèces en voie de disparition en 1978, ce qui a donné lieu à davantage de programmes de conservation comprenant l’élevage en captivité, la protection de l’habitat et des initiatives de réintroduction. Finalement, en 1995, le pygargue à tête blanche est passé du statut d’espèce en voie de disparition à celui d’espèce menacée.

L’Utah abrite l’un des plus grands populations hivernantes de pygargues à tête blanche dans le pays. Selon le Centre pour la diversité biologiquedont le siège social est en Arizona, plus de 1 200 de ces oiseaux ont été recensés dans le Beehive State.