La Chambre des représentants du Texas vote pour destituer le procureur général Ken Paxton – Boston News, Weather, Sports

(CNN) — La Chambre des représentants du Texas a voté pour destituer le procureur général Ken Paxtonune décision sans précédent à la suite d’une enquête législative qui a reproché au républicain du troisième mandat d’avoir commis des années de corruption, notamment d’avoir abusé des pouvoirs de son bureau, d’avoir exercé des représailles contre les lanceurs d’alerte et d’avoir fait obstruction à la justice.

En vertu de la loi de l’État, Paxton est maintenant temporairement suspendu de ses fonctions de procureur général et attendra un procès au Sénat.

Le vote a été de 121 voix contre 23, avec deux membres votant « présents ».

« Les preuves sont substantielles. C’est alarmant et énervant », a déclaré le représentant du GOP Andrew Murr, président du Comité d’enquête générale, lors de sa déclaration de clôture après des heures de débat. Le comité a recommandé 20 chefs d’accusation de destitution contre Paxton.

Le représentant démocrate Harold Dutton était l’un des membres votant présents. Il a déclaré que le vote de destitution avait été précipité. « Le processus par lequel nous y parvenons semble être abrégé au point qu’il empiète simplement sur la procédure régulière », a déclaré Dutton.

Paxton a nié tout acte répréhensible lors d’une conférence de presse vendredi, mais a concentré ses déclarations contre la destitution cette semaine sur son bilan en tant qu’opposant clé au président Joe Biden. Le bureau de Paxton a déposé des dizaines de procès contre l’administration Biden.

Le procureur général, désormais suspendu, a qualifié la destitution de « imposture politiquement motivée » dans un communiqué quelques minutes après le vote.

« Le spectacle horrible à la Texas House aujourd’hui a confirmé que le scandaleux complot de destitution contre moi n’était jamais censé être juste ou juste », a-t-il déclaré.

Paxton a déclaré qu’il n’avait jamais eu la possibilité de présenter des preuves réfutant les conclusions d’une enquête selon lesquelles il avait abusé de son bureau. Il a choisi le président de la Chambre Dade Phelan, un républicain qui préside une chambre où son parti détient actuellement 85 sièges contre 64 pour les démocrates, en tant que « libéral ». Il a poursuivi son attaque contre Phelan en disant: « La coalition de Phelan composée de démocrates et de républicains libéraux est maintenant en phase avec l’administration Biden, l’industrie de l’avortement, les fanatiques anti-armes à feu et les entreprises réveillées. »

Le bureau du procureur général a publié son propre « rapport complet » sur les allégations à la suite du vote de destitution, affirmant qu’il « réfute sans équivoque les témoignages incorrects » contre Paxton. Le bureau a également publié un rapport qu’il a commandé à un cabinet d’avocats extérieur, bien que le rapport de Lewis Brisbois Bisgaard et Smith LLP indique qu’il est basé uniquement sur des informations et des témoignages fournis par le bureau du procureur général.

Le gouverneur républicain Greg Abbott peut nommer un remplaçant provisoire pendant que Paxton est temporairement suspendu. Paxton serait réintégré s’il est acquitté lors de son procès au Sénat.

Le vote de destitution trouve son origine dans une enquête lancée en mars par le comité d’enquête générale de la Texas House après que Paxton eut demandé à la législature d’approuver 3,3 millions de dollars de fonds publics pour régler un procès avec quatre lanceurs d’alerte qui ont été renvoyés de son bureau.

Cette enquête a conduit le comité – un panel de cinq membres enquêtant sur la corruption au sein du gouvernement de l’État – à approuver jeudi 20 articles d’impeachment, organisant le vote en plénière.

Au cours du débat de samedi, le représentant Charlie Geren, qui est républicain, a affirmé que Paxton avait menacé d’autres membres de la Chambre.

« Je voudrais souligner que plusieurs membres de cette Chambre, alors qu’ils étaient sur le parquet de cette Chambre pour faire les affaires de l’État, ont reçu des appels téléphoniques du général Paxton les menaçant personnellement de conséquences politiques lors de leurs prochaines élections », a déclaré Geren.

Les opposants à la destitution ont largement refusé de répondre aux allégations portées contre lui, se concentrant plutôt sur l’enquête qui a précédé la procédure. « Je ne pense pas qu’il s’agisse aujourd’hui de savoir s’il y a culpabilité ou innocence. Il s’agit du processus », a déclaré le représentant Tony Tinderholt.

« Je ne suis pas ici pour défendre Ken Paxton », a déclaré le représentant John T. Smithee sur le sol. Il a poursuivi en disant: «Ce qu’on vous demande de faire aujourd’hui, c’est de destituer sans preuves. Tout n’est que rumeur. Tout n’est qu’insinuation. Ce ne sont que des spéculations.

La destitution de Paxton est une réprimande étonnante d’un responsable républicain dans un État où le GOP contrôle tous les leviers du gouvernement de l’État. Les électeurs du Texas ont ignoré les scandales tourbillonnants autour de Paxton l’année dernière, lui conférant un troisième mandat lors des élections de novembre. Paxton avait auparavant combattu plusieurs adversaires pour la nomination du GOP, y compris le descendant de la famille Bush, George P. Bush, le commissaire des terres de l’État, qu’il a facilement battu lors d’un second tour.

Paxton a longtemps été une figure controversée qui s’est heurtée à la direction législative du Texas. Conservateur qui s’est aligné sur l’ancien président Donald Trump, il a mené une action en justice en 2020 visant à annuler la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle.

Il conserve son soutien au sein du Texas GOP. Dans un communiqué vendredi, le président de l’État partie, Matt Rinaldi, a fustigé Phelan pour ce qu’il a appelé une « imputation factice ».

« Les électeurs ont soutenu le général Paxton à travers trois élections – et sa popularité n’a fait que croître malgré les millions de dollars dépensés pour tenter de le vaincre. Maintenant, la Texas House essaie de renverser les résultats des élections », a déclaré Rinaldi, ajoutant qu’il se tournait vers le « leadership de principe » du Sénat pour « restaurer la santé mentale et la raison de notre État ».

Au Texas, aucun procureur général n’a jamais été destitué et démis de ses fonctions. Les deux seuls élus à perdre leurs fonctions à la suite de la destitution étaient le gouverneur James Ferguson en 1917 et le juge de district OP Carrillo en 1975.

Pour que Paxton soit démis de ses fonctions, les deux tiers des membres du Sénat du Texas présents devront voter pour le condamner. Son épouse, Angela Paxton, est une sénatrice d’État représentant un district de la région de Dallas.

On ne sait pas encore quand le Sénat, où les républicains ont une majorité de 19 contre 12 sur les démocrates, procédera à son procès. La session législative de l’État doit se terminer lundi.

Alors que seul le gouverneur peut convoquer des sessions extraordinaires une fois que la législature est hors de la session ordinaire biennale, la Constitution du Texas stipule que la destitution est la seule question pour laquelle les législateurs de la Chambre d’État et du Sénat peuvent se réunir sans le gouverneur, selon Mark Jones , professeur de sciences politiques à l’Université Rice.

Litanie d’ennuis judiciaires

La procédure de destitution est la dernière d’une série de problèmes juridiques pour Paxton.

CNN a déjà signalé il faisait face à une enquête du FBI pour abus de pouvoir et que les procureurs du ministère de la Justice à Washington, DC, ont repris une enquête de corruption sur Paxton. Il est également mis en examen pour fraude en valeurs mobilières dans une affaire distincte et sans rapport. Paxton a nié toutes les accusations et allégations.

L’enquête de State House est intervenue après que Paxton eut cherché à régler un procès avec quatre anciens employés du bureau du procureur général. Les lanceurs d’alerte l’avaient accusé d’utiliser son autorité au profit de son ami politique Nate Paul, un investisseur immobilier qui avait fait don de dizaines de milliers de dollars à la campagne de Paxton. Dans le règlement, Paxton s’est excusé mais n’a pas reconnu sa faute ni accepté sa responsabilité. Il a nié les actes répréhensibles et a déclaré dans un communiqué qu’il avait accepté le règlement « pour régler ce problème ».

L’un des articles de destitution accuse Paxton d’utiliser des employés du bureau du procureur général pour rédiger un avis juridique destiné à aider Paul à éviter la vente par saisie de propriétés appartenant à Paul et à ses entreprises.

Il faisait partie d’une série d’articles axés sur la relation de Paxton avec Paul, y compris des accusations selon lesquelles il aurait embauché un avocat extérieur qui avait délivré plus de 30 citations à comparaître devant un grand jury alors qu’il enquêtait sur une « plainte sans fondement » déposée par Paul, a bénéficié du fait que Paul a embauché une femme avec qui Paxton » avait une liaison extraconjugale », et a fourni à Paul une aide juridique favorable en échange de rénovations au domicile de Paxton.

Les articles de mise en accusation détaillent également ce qui est décrit comme les efforts de Paxton pour causer des retards «prolongés» dans l’enquête sur la fraude en valeurs mobilières.

Et les articles disent que les électeurs de novembre n’avaient pas une compréhension complète des problèmes juridiques de Paxton parce qu’il avait intentionnellement obscurci les détails des accusations auxquelles il fait face.

« Paxton a ensuite dissimulé aux électeurs les faits sous-jacents à ses accusations criminelles en provoquant un retard prolongé du procès, ce qui a privé l’électorat de la possibilité de prendre une décision éclairée lors du vote pour le procureur général », indiquent les articles sur la mise en accusation.

Une semaine sauvage

La destitution de Paxton fait suite à une semaine folle au cours de laquelle le procureur général a accusé le président de la Chambre Phelan de présider la chambre de la Chambre en état d’ébriété et a appelé à la démission du président.

Mardi, Paxton publié sur Twitter une lettre au comité d’éthique de la State House, demandant une enquête sur Phelan pour avoir exercé ses fonctions dans ce que Paxton a décrit comme « un état manifestement ivre ».

L’appel de Paxton à la démission de Phelan est intervenu après la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux le week-end dernier de Phelan semblant brouiller les mots alors qu’il présidait la chambre de la Chambre à la fin d’une session de fin de soirée. Paxton n’a présenté aucune preuve au-delà des clips vidéo pour étayer son affirmation que Phelan était ivre.

« C’est avec une profonde déception que j’appelle le président Dade Phelan à démissionner à la fin de cette session législative », a déclaré Paxton dans un communiqué. il a posté sur Twitter. « Les Texans ont été consternés d’assister à sa performance à la présidence de la Texas House dans un état d’ébriété débilitante apparente. »

Moins d’une heure plus tard, le comité d’enquête générale de la Chambre d’État a révélé qu’il avait assigné à comparaître des dossiers du bureau de Paxton dans le cadre d’une enquête que le bureau de Phelan aurait commencée en mars. Le comité, dont les membres sont nommés par Phelan, a voté à l’unanimité jeudi pour recommander la destitution de Paxton.

Le bureau de Phelan a déclaré que l’allégation de Paxton n’était que des représailles pour l’enquête du comité d’éthique de la Chambre.

« M. La déclaration de Paxton aujourd’hui équivaut à un peu plus qu’un ultime effort pour sauver la face », a déclaré mardi la directrice des communications de Phelan, Cait Wittman, dans un communiqué.

Le représentant démocrate Terry Canales a déclaré que le contexte plus large de la session d’une journée de la semaine dernière indiquait clairement que Phelan « n’était pas sous influence ».

«À ce moment-là de la nuit, la Chambre avait siégé pendant 13 heures et nous l’avions fait plusieurs jours de suite. Nous étions tous épuisés », a déclaré Canales dans un communiqué. « Néanmoins, j’ai eu de multiples interactions avec l’orateur tout au long de la journée et de la nuit et je peux dire sans équivoque qu’il n’était pas sous influence. »

