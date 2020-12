DETROIT – La Chambre des représentants du Michigan a voté vendredi peu après minuit pour abroger une loi.Le gouverneur Gretchen Whitmer avait l’habitude de publier des réglementations de sécurité et des restrictions commerciales radicales au début de la pandémie COVID-19.

C’était l’une des deux mesures soutenues principalement par les républicains de la Chambre qui vise à restreindre ce que le gouverneur et le département de la santé de l’État peuvent faire en temps de crise. Bien que les deux mesures se dirigent probablement vers le bureau de Whitmer, il est peu probable qu’elle signe non plus.

La Chambre a voté 57-43 pour abroger une loi de 1945 sur les pouvoirs d’urgence, une partie du code qui a attiré la colère des opposants aux décrets de Whitmer, mais un que le gouverneur et ses partisans ont soutenu a aidé à sauver des vies. Il a voté 59-44 sur un projet de loi distinct qui limiterait la durée des ordonnances d’urgence du département de la santé de l’État sans approbation législative et interdirait les restrictions pandémiques sur les institutions religieuses.

Le Sénat a déjà approuvé l’abrogation en avril. En octobre, la Cour suprême du Michigan a statué 4-3 que cette loi spécifique transférait de manière inconstitutionnelle les pouvoirs de la législature au pouvoir exécutif. Le tribunal a également statué que les décrets exécutifs de Whitmer étaient invalides parce qu’elle en avait lancé certains en vertu d’une loi distincte qui exigeait qu’elle reçoive l’approbation législative.

Depuis lors, l’administration Whitmer a édicté des restrictions très similaires en utilisant les ordonnances du département de la santé. Ces ordonnances ont été émises en vertu de la loi sur la santé publique et ne sont pas affectées par la décision de la Cour suprême.

Le vote du petit matin a suscité peu de débats à la Chambre. Le chef du parquet démocrate Yousef Rabhi, D-Ann Arbor, a déclaré que le gouverneur devait utiliser les ordres de manière proactive pour sauver des vies, étant donné l’inaction législative.

«Tout le monde doit contribuer»:Blake Griffin rejoint le groupe de travail COVID-19 du gouverneur du Michigan Whitmer

« Si nous, en tant que législateurs, étions prêts à donner l’exemple et à simplement mettre des masques. Si nous, en tant qu’État, étions prêts à nous masquer comme toutes les autres nations civilisées de cette planète, peut-être que le nombre de morts serait plus bas et peut-être que nous n’aurions pas eu besoin d’autant de décrets. Mais malheureusement, cela ne s’est pas produit », a déclaré Rabhi.

S’exprimant au nom de la majorité, le représentant Aaron Miller, R-Sturgis, a déclaré qu’il soutenait la pratique des mesures de sécurité, mais ce projet de loi est un moyen de vérifier la portée excessive de la direction.

« Je me fiche de savoir qui est le gouverneur. Je pense que ce sont des niveaux de pouvoir inappropriés », a déclaré Miller.

«Nous devrions être plus prudents que les législatures ne l’ont été dans le passé – et nous avons été coupables franchement aussi – pour avoir cédé le pouvoir qui n’est pas vraiment une pandémie et les effets qui pourraient en découler. »

Une mesure distincte qui réduirait la durée d’un ordre d’urgence adopté jeudi soir avec un minimum de soutien démocrate.

Le projet de loi mettrait une limite de 28 jours à la durée d’un ordre de pandémie émis par le département de la santé de l’État. Si le ministère cherchait à prolonger une ordonnance au-delà de ce point, il aurait besoin de l’approbation législative.

Alors que le Sénat avait précédemment approuvé le projet de loi, la Chambre a ajouté une partie qui interdirait également à l’État de restreindre les services religieux en personne. Les institutions religieuses ont été incluses dans les ordonnances limitant la taille des rassemblements, mais en mars, l’administration Whitmer a précisé qu’aucun lieu de culte ne ferait face à une pénalité pour avoir dépassé la limite de capacité.

Les institutions religieuses et celles qui participent aux services sur ces sites sont exemptées des restrictions actuelles concernant les masques et les rassemblements.

Alors qu’il s’agissait en grande partie d’un vote en ligne de parti, trois démocrates – les représentants Sara Cambensy de Marquette, Kevin Coleman de Westland et Angela Witwer de Delta Township – ont soutenu la mesure. Un républicain, le républicain Larry Inman de Williamsburg, a voté contre le projet de loi.

Si Whitmer choisit de mettre son veto à l’un ou l’autre des projets de loi, les républicains à la Chambre et au Sénat n’ont pas suffisamment de voix pour annuler sa décision.

Aucune des deux chambres n’a voté sur une mesure qui fournirait une nouvelle aide économique aux petites entreprises en difficulté ou aux travailleurs licenciés en raison de la pandémie. Le Sénat a annoncé jeudi soir qu’il avait un cadre pour une proposition; le communiqué de presse n’incluait pas de montants précis en dollars, mais précisait que le plan aiderait les travailleurs et les entreprises.

Le communiqué de presse a attaqué Whitmer pour ses ordres exécutifs, une indication qu’elle ne soutient probablement pas la proposition dans sa forme actuelle. Il n’était pas clair si la direction républicaine de la Chambre soutenait la proposition du Sénat.

Le Sénat se réunit de nouveau vendredi dans ce qui devrait être son dernier jour de session cette année. La Chambre revient lundi.

Suivez le journaliste de Detroit Dave Boucher sur Twitter @ Dave_Boucher1.