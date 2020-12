La présidente de la Chambre des communes américaine, Nancy Pelosi, s’entretient avec des journalistes lors d’une conférence de presse le 13 août 2020. | Chip Somodevilla / Getty Images

C’est la première fois qu’un organe du Congrès soutient la légalisation de la marijuana.

Vendredi, la Chambre des représentants américaine contrôlée par les démocrates adopté un projet de loi cela légaliserait la marijuana au niveau fédéral – la première fois que l’un ou l’autre organe du Congrès soutenait la légalisation de la marijuana.

Le projet de loi retirerait la marijuana du système fédéral de classement des médicaments, qui est à la base d’une grande partie de la politique fédérale sur les drogues, et éliminerait les sanctions pénales pour quiconque possède, distribue ou produit de la marijuana.

La loi sur l’opportunité, le réinvestissement et la radiation de la marijuana (MORE) effacerait les dossiers des personnes ayant déjà été condamnées au fédéral pour la marijuana. Il imposerait également une taxe sur les produits de la marijuana, qui financerait de nouveaux programmes destinés à soutenir «les particuliers et les entreprises des communautés touchées par la guerre contre la drogue».

Le projet de loi prendrait également de nombreuses mesures pour inverser les dommages collatéraux de l’interdiction du cannabis: il ouvrirait des prêts fédéraux aux entreprises de marijuana, interdirait aux fonctionnaires fédéraux de refuser des avantages publics aux personnes ayant déjà été condamnées pour la marijuana et interdirait le refus de la citoyenneté américaine en raison de la marijuana. – événements liés, entre autres changements.

Il est peu probable, cependant, que le projet de loi fasse beaucoup plus loin dans le Congrès actuel, le Sénat contrôlé par les républicains toujours opposé à la légalisation. (Marijuana Moment, un média d’information axé sur la marijuana, a suivi de près les développements au jour le jour au Congrès.)

Il existe une version sénatoriale de la loi MORE, si le corps législatif, dans un scénario très improbable, décide de la reprendre. Il est parrainé par le sénateur Kamala Harris (D-CA), qui est maintenant le vice-président élu.

Bien que Harris soutienne désormais la légalisation, le président élu Joe Biden a déclaré qu’il ne soutenait que des efforts plus modérés et une décriminalisation (ce qui supprimerait les sanctions pénales pour possession mais laisserait d’autres sanctions en place). On ne sait donc pas si la loi MORE se portera mieux sous Biden.

Le président Donald Trump a exprimé son soutien pour laisser les États décider de leurs propres lois sur la marijuana, mais a jusqu’à présent rejeté la légalisation complète au niveau fédéral.

La loi MORE ne légaliserait pas la marijuana à l’échelle nationale. Bien que cela éliminerait un obstacle géant à la légalisation complète en éliminant les restrictions fédérales, il appartiendrait toujours aux États de décider s’ils veulent légaliser la marijuana à l’intérieur de leurs frontières. Jusqu’à présent, 15 États et Washington, DC, ont légalisé la marijuana, bien que DC n’autorise pas les ventes récréatives.





Plusieurs États ont récemment voté pour légaliser la marijuana – lors de la même élection que Biden a remportée – y compris les conservateurs du Montana et du Dakota du Sud.

Un obstacle potentiel à la légalisation: cela mettrait techniquement les États-Unis en violation d’une série de traités internationaux de contrôle des drogues, qui interdisent aux signataires d’autoriser la marijuana – et diverses autres drogues actuellement illicites – à des fins récréatives. Mais d’autres pays, comme le Canada et l’Uruguay, ont légalisé la marijuana en ignorant effectivement les traités.

Les partisans de la légalisation soutiennent qu’elle élimine les méfaits de la prohibition de la marijuana: les centaines de milliers d’arrestations aux États-Unis, les disparités raciales derrière ces arrestations et les milliards de dollars qui vont du marché noir de la marijuana illicite aux cartels de la drogue qui utilisent ensuite l’argent pour des opérations violentes dans le monde. Tout cela, disent les défenseurs de la légalisation, l’emportera sur tous les inconvénients potentiels – tels que l’augmentation de la consommation de cannabis – qui pourraient accompagner la légalisation.

Les opposants, cependant, affirment que la légalisation permettra à une énorme industrie de la marijuana de commercialiser la drogue de manière irresponsable. Ils évoquent les expériences américaines avec les industries de l’alcool et du tabac en particulier, qui ont construit leurs empires financiers en grande partie sur certains des plus gros consommateurs de leurs produits. Cela pourrait inciter davantage de personnes à utiliser le pot, même si cela a des conséquences négatives sur la santé.

Au moins à la Maison des États-Unis, les partisans ont gagné la journée.

