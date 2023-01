La Chambre des représentants des États-Unis s’ajourne à nouveau après que le 11e scrutin n’a pas réussi à obtenir Kevin McCarthy comme nouveau président | Nouvelles américaines

La Chambre des représentants des États-Unis a ajourné après avoir échoué à voter pour un nouveau président pour la 11e fois.

Le chef du Parti républicain, Kevin McCarthy, a échoué à chaque tour à obtenir les 218 voix nécessaires pour gagner, et la Chambre procédera désormais à un 12e tour de scrutin à midi vendredi.

Cette perte signifie que la course est désormais à égalité pour le cinquième processus de sélection des orateurs le plus long de l’histoire – une élection qui a eu lieu il y a plus de 200 ans, en 1821.

Les républicains ont pris le contrôle de la Chambre après les élections de mi-mandat, où ils ont obtenu une faible majorité de 222 voix contre 212.

Cependant, l’impasse dans le vote pour un nouveau président a révélé les divisions au sein du parti dans ce qui est généralement un vote de routine au début d’une session législative.

Au moins 200 républicains ont soutenu M. McCarthy lors de chacun des votes de cette semaine et bien que moins de 10 % des législateurs républicains aient voté contre lui, cela suffit pour lui refuser les 218 dont il a besoin pour succéder à Nancy Pelosi à la présidence.

M. McCarthy n’a pas réussi à obtenir le soutien dont il a besoin pour être élu président en raison d’un groupe de 20 partisans de la ligne dure qui continuent de refuser de le soutenir.

Image:

Kevin McCarthy s’entretient avec le représentant américain Andy Biggs



La maison s’est assise pendant huit heures dans le but d’obtenir un résultat

La session de jeudi s’est poursuivie pendant huit heures non-stop, qui comprenait un discours du représentant du GOP Matt Gaetz de Floride nommant l’ancien président Donald Trump, qui n’est plus membre de la maison, dans un signe symbolique mais pointu des larges divisions au sein du parti.

M. McCarthy est le meilleur républicain de la Chambre depuis 2019 et a dirigé avec succès les efforts de son parti pour prendre le contrôle de la chambre lors des élections de mi-mandat de 2022.

Il a obtenu le soutien de M. Trump, mais subit une pression croissante de la part des républicains et des démocrates pour obtenir les votes, afin que la Chambre puisse reprendre ses activités.

La question clé sur laquelle McCarthy ne bougera pas

Pour gagner du soutien, M. McCarthy a déjà accepté bon nombre des demandes de ses adversaires, mais a résisté à la mise en œuvre de l’une des principales demandes, qui consiste à rétablir une règle qui permettrait à un seul législateur de demander une motion pour quitter le fauteuil.

Cela permettrait essentiellement à un législateur de convoquer un vote à la Chambre pour évincer le président.

Chaos dans le vote des présidents de la Chambre des États-Unis



Parmi les principaux opposants de M. McCarthy, on trouve Scott Perry, le président du House Freedom Caucus – le groupe idéologique le plus à droite de la Chambre et la maison de presque tous ses adversaires.

Avec la faible majorité de son parti, M. McCarthy ne peut se permettre de perdre le soutien de plus de quatre républicains alors que les démocrates s’unissent autour de leur propre candidat – Hakeem Jeffries.

La Chambre, qui représente la moitié du Congrès, est essentiellement au point mort, incapable de lancer la nouvelle session, de prêter serment aux membres élus et de mener des affaires officielles.

Le président de la Chambre des États-Unis occupe un poste qui façonne normalement l’ordre du jour de la chambre et est le deuxième dans l’ordre de succession à la présidence – derrière le vice-président Kamala Harris.