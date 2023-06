La Chambre des représentants des États-Unis censure un membre du Congrès du « Russiagate »

Cette décision intervient après que les législateurs du GOP ont menacé d’infliger une amende de 16 millions de dollars au représentant démocrate Adam Schiff

Le Congrès américain a voté pour censurer le représentant démocrate Adam Schiff, les républicains affirmant qu’il a utilisé sa position au sein du House Intelligence Committee pour répandre « mensonges » à propos de l’ancien président Donald Trump et de sa prétendue « connivence » avec Moscou.

La résolution de censure a été adoptée par un vote de 213 contre 209 mercredi, les législateurs s’en tenant largement aux lignes du parti. La chambre de la Chambre a éclaté dans une scène chaotique lorsque le président Kevin McCarthy a tenté de lire les résultats du vote, les démocrates provocants criant et applaudissant Schiff.

Présentée par la républicaine de Floride Anna Paulina Luna, la résolution de quatre pages visait à réprimander Schiff « pour avoir trompé le public américain » tout en servant en tant que président du comité du renseignement de la Chambre, et plus tard son membre le plus important. Il a également chargé le comité d’éthique de la Chambre d’enquêter sur le législateur « Mensonges, fausses déclarations et abus d’informations sensibles » concernant Trump, y compris des allégations non fondées selon lesquelles il aurait travaillé avec les services de renseignement russes pour remporter les élections de 2016.

« Le peuple américain ne fait pas confiance au Congrès. Le schéma cyclique des mensonges a usé la crédibilité de chaque institution et de chaque fonctionnaire du gouvernement des États-Unis. Vous le voyez, je le vois, « Luna a déclaré lors du débat sur la résolution. Elle a ajouté que l’échec à « tenir cet homme responsable » serait « trahir » le peuple américain.

Luna a proposé une résolution de censure similaire la semaine dernière, mais elle a été rejetée après que plus de 20 législateurs du GOP se sont joints aux démocrates pour voter contre. Les opposants à la mesure ont cité une disposition qui aurait permis au comité d’éthique de la Chambre d’infliger une amende de 16 millions de dollars à Schiff s’il avait déterminé qu’il avait menti, jugeant la sanction inconstitutionnelle. Le texte du projet de loi a été modifié avant le vote de mercredi.

Schiff a déclaré plus tard qu’il porterait le « vote partisan comme insigne d’honneur, » affirmant que la décision de le censurer n’était que la preuve qu’il avait été « efficace dans la défense de notre démocratie. »

Longtemps l’un des partisans les plus virulents de la théorie du complot « Russiagate », Schiff a adopté avec empressement les allégations les plus incendiaires contre l’ancien président, y compris les affirmations désormais réfutées trouvées dans le tristement célèbre « Dossier Steele ». Bien qu’il ait lu une fois le document dans le dossier du Congrès, Schiff s’est ensuite distancié du dossier après que le FBI a reconnu son approvisionnement très discutable.

La Chambre a voté pour la dernière fois pour censurer un législateur en 2021, lorsque les démocrates ont réprimandé le membre du Congrès du GOP, Paul Gosar, pour avoir partagé une vidéo animée sur les réseaux sociaux illustrant la violence des dessins animés contre le président Joe Biden et la représentante Alexandria Ocasio-Cortez.

