La Chambre des représentants des États-Unis approuve un ensemble de projets de loi largement bipartisanes visant à contrer la Chine

WASHINGTON — La Chambre des représentants des États-Unis a approuvé cette semaine un vaste ensemble de mesures Des projets de loi pour contrer l’influence de la Chinerenforçant une initiative largement bipartite visant à garantir que l’Amérique sorte gagnante dans la compétition entre les superpuissances mondiales.

Ces efforts interdiraient les drones fabriqués en Chine, limiteraient l’accès au marché américain aux entreprises de biotechnologie liées à la Chine, renforceraient les sanctions et approfondiraient les liens avec les pays asiatiques. La campagne visant Pékin cette semaine montre comment limiter la puissance de la Chine est devenue une question rare de consensus politique.

Certaines mesures ont néanmoins été adoptées en fonction des partis politiques, les républicains invoquant la nécessité de protéger la sécurité nationale dans tous les domaines, de l’éducation aux terres agricoles, tandis que les démocrates s’inquiétaient de la discrimination. L’association Asian and Pacific Islander American Vote a également mis en garde contre « une rhétorique anti-chinoise trop large ».

Une mesure controversée vise à relancer une Un programme de l’ère Trump pour éradiquer l’espionnage de Pékin dans les universités et instituts américains. Ces projets de loi doivent encore tous être approuvés par le Sénat.

« La Chambre a envoyé un message puissant et bipartisan au Parti communiste chinois : les États-Unis ne resteront pas les bras croisés », a déclaré le représentant républicain John Moolenaar, président de la commission spéciale de la Chambre sur le Parti communiste chinois.

L’ambassade de Chine à Washington a déclaré que ces mesures porteraient préjudice aux relations bilatérales et aux intérêts américains. « La Chine déplore et s’oppose fermement à ces mesures et a déposé de sérieuses représentations auprès de la partie américaine », a déclaré le porte-parole Liu Pengyu.

Voici un aperçu des principaux sujets sur lesquels la législation s’est concentrée cette semaine :

La technologie a dominé les mesures, reflétant une approche « focalisée au laser » pour limiter la propagation de la technologie chinoise aux États-Unis et empêcher Pékin d’accéder aux innovations américaines, a déclaré Craig Singleton, chercheur principal sur la Chine au sein du groupe de réflexion Foundation for Defense of Democracies.

La Chambre a soutenu un projet de loi visant à empêcher l’argent fédéral de circuler vers cinq sociétés de biotechnologie ayant des liens avec la Chine, décrites comme nécessaires pour protéger les données de santé des Américains et réduire la dépendance à l’égard de la Chine pour les fournitures médicales américaines.

Un autre projet de loi adopté par la Chambre des représentants interdirait, pour des raisons de sécurité nationale, les appareils du fabricant de drones chinois DJI, un acteur dominant sur le marché mondial.

« Permettre aux drones DJI artificiellement bon marché de monopoliser notre ciel a décimé la fabrication de drones américains et a donné à notre plus grand adversaire stratégique des yeux dans notre ciel », a déclaré la représentante Elise Stefanik, RN.Y.

Pour combler une lacune dans les contrôles à l’exportation, la Chambre a soutenu un amendement qui, selon ses partisans, couperait l’accès à distance de la Chine – par exemple via des services de cloud computing – à la technologie américaine avancée pour développer intelligence artificielle et moderniser son armée.

Un projet de loi adopté selon les lignes du parti ordonnerait au ministère de la Justice de limiter espionnage de Pékin sur la propriété intellectuelle et les institutions universitaires américaines et pourchasser les personnes impliquées dans le vol de secrets commerciaux, le piratage informatique et l’espionnage économique.

Il s’agit d’une tentative des républicains de la Chambre des représentants de relancer l’Initiative Chine, un programme de l’ère Trump destiné à freiner l’espionnage chinois dans les universités et les instituts de recherche américains. Il a pris fin en 2022 après de multiples poursuites infructueuses contre des chercheurs et des inquiétudes quant au profilage racial et ethnique qu’il aurait suscité.

La mesure « ramène la honteuse China Initiative, qui est le nouveau McCarthyisme », a déclaré la représentante démocrate de Californie Judy Chu. Elle a critiqué le programme pour avoir supposé que « les chercheurs et les universitaires aux États-Unis devraient faire l’objet d’une enquête s’ils ont un lien avec la Chine, par exemple s’ils y sont nés ou s’ils ont de la famille originaire de ce pays ».

Le représentant Lance Gooden, républicain du Texas et parrain du projet de loi, a qualifié les allégations de racisme de sans fondement.

Un autre projet de loi controversé limiterait le financement fédéral aux universités dotées d’instituts culturels financés par le gouvernement chinois ou de programmes liés à certaines écoles chinoises.

Le représentant républicain du Mississippi Michael Guest a qualifié l’influence de Pékin dans les écoles américaines de « l’une des vulnérabilités les plus flagrantes de notre pays ». Son compatriote démocrate du Mississippi Bennie Thompson a fait valoir que cette mesure pourrait mettre un terme à des programmes universitaires légitimes, tels que les échanges d’étudiants, les possibilités d’études à l’étranger, les conférences données par des invités et les événements sportifs.

Plusieurs législateurs démocrates ont également soulevé des inquiétudes quant à la partialité d’une mesure qui signale comme « déclarables » les ventes de terrains impliquant des citoyens de Chine, de Corée du Nord, de Russie et d’Iran.

Le projet de loi ajouterait également le secrétaire à l’Agriculture au Comité américain sur les investissements étrangers, qui examine les implications des transactions étrangères sur la sécurité nationale.

« La Chine a acheté discrètement des terres agricoles américaines à un rythme alarmant, et ce projet de loi est une étape cruciale pour inverser cette tendance », a déclaré le représentant Dan Newhouse, un républicain de l’État de Washington.

Le Centre national du droit agricole estime que 24 États interdisent ou limitent la possession de terres agricoles privées par les étrangers sans résidence et par les entreprises ou gouvernements étrangers. L’intérêt est apparu après qu’un milliardaire chinois a acheté plus de 130 000 acres près d’une base de l’US Air Force au Texas et une autre société chinoise a cherché à construire une usine de maïs près d’une base aérienne dans le Dakota du Nord.

La Chambre a également approuvé de justesse une initiative visant à exclure les voitures électriques chinoises des crédits d’impôt pour véhicules propres. « Les familles ouvrières américaines ne devraient pas être obligées de subventionner une nation dont les décennies de pratiques commerciales déloyales et de subventions gouvernementales ont conduit à des pertes d’emplois, à la fermeture d’usines et à la déforestation de communautés ici même chez nous », a déclaré le représentant Jason Smith, un républicain du Missouri.

Le représentant Dan Kildee, un démocrate du Michigan, a déclaré que les « restrictions floues » du projet de loi le rendraient impraticable et « obligeraient l’industrie automobile et les fabricants de batteries à réduire leurs investissements aux États-Unis ».

La Chambre a soutenu plusieurs mesures visant à renforcer les sanctions contre la Chine et à approfondir les liens avec les pays de l’Asie-Pacifique pour contrer l’influence de la Chine.

On pourrait amener les bureaux de représentation de Hong Kong aux États-Unis à fermer les privant de leurs privilèges diplomatiques si le territoire est considéré comme ayant perdu son autonomie par rapport à la Chine continentale.

Pour dissuader l’agression chinoise contre l’île autonome de Taïwan, un projet de loi vise les avoirs financiers des fonctionnaires chinois et de leurs familles immédiates.

Répondant aux inquiétudes concernant l’influence militaire croissante de Pékin, une résolution a autorisé la Chambre à reconnaître l’importance de la coopération avec la Corée du Sud et le Japon.