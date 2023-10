La Chambre des représentants américaine paralysée alors que les républicains cherchent un nouveau chef après le départ de Kevin McCarthy

Le leader de la majorité parlementaire, le député Steve Scalise, est en lice pour le poste, mais il a été immédiatement confronté à un défi de la part du député Jim Jordan, président de la commission judiciaire et favori des conservateurs, qui a rapidement annoncé sa propre candidature. D’autres devraient émerger.

La Chambre tentera d’élire un président dès la semaine prochaine. Le moment est loin d’être certain alors que les républicains font la queue pour tenter leur chance au marteau, au milieu des divisions amères qui ont déclenché le chaos.

La destitution stupéfiante de Kevin McCarthy en tant que président a laissé la Chambre des représentants des États-Unis effectivement paralysée mercredi alors que les républicains luttaient pour remettre de l’ordre dans leur majorité fracturée et entamer le processus difficile et potentiellement prolongé d’unification autour d’un nouveau leader.

Les Républicains de la Chambre prévoient de se réunir mardi soir prochain au Capitole pour un premier tour de vote interne au parti.

« Je pense que les trucs de cirque doivent se dérouler à huis clos », a déclaré le député républicain Garret Graves.

Cela s’annonce comme une bataille largement ouverte au moment même où le Congrès est confronté à une nouvelle date limite pour financer le gouvernement d’ici la mi-novembre. Les travaux sur ce projet de loi à la Chambre sont suspendus en raison de la vacance du poste de président, créant un risque de paralysie prolongée.

Avec Kevin McCarthy absent, qui sera le prochain président de la Chambre des représentants des États-Unis ?

Le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a qualifié la situation de « situation dangereuse ».

À la Maison Blanche, le président américain Joe Biden a déclaré que le peuple américain s’attendait toujours à ce que le gouvernement accomplisse son travail en temps opportun. McCarthy a été démis de ses fonctions parce qu’il travaillait avec les démocrates pour maintenir le gouvernement ouvert et éviter une fermeture, et le président démocrate a déclaré : « Nous devons cesser de nous considérer comme des ennemis ».

L’élection d’un nouveau président risque d’attiser les divisions qui ont tourmenté les républicains de la Chambre des représentants toute l’année, en particulier si les législateurs formulent de nouvelles exigences avant de promettre leur soutien.

Scalise a longtemps été considéré comme un orateur potentiel et est vénéré comme un survivant après avoir reçu une balle dans la hanche lors d’un entraînement de l’équipe de baseball du Congrès en 2017. Mais Scalise est également traité pour une forme de cancer du sang, le forçant à parfois loin du Capitole.

Le leader de la majorité parlementaire américaine, Steve Scalise, arrive mercredi pour une réunion de la délégation républicaine de la Chambre des représentants du Texas au Capitole. Photo : EPA-EFE

Dans une lettre adressée à ses collègues demandant leur soutien, Scalise a reconnu les défis à venir pour lui et les républicains, mais a déclaré qu’il avait déjà surmonté l’adversité.

« Ce prochain chapitre ne sera pas facile, mais je sais ce qu’il faut pour se battre et je suis préparé pour les batailles qui nous attendent », a-t-il écrit.

Jordan a fait son propre discours en mettant l’accent sur son travail et ses aspirations en matière de surveillance. Il a fait écho à l’appel à l’unité de Scalise en ces « temps divisés ».

« Les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont difficiles, mais ils ne sont pas insurmontables », a-t-il déclaré.

Le « membre le plus Trump du Congrès » vise le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Kevin McCarthy

Jordan et Scalise devraient être rejoints dans la course par au moins un autre républicain : Kevin Hern, membre du Congrès de l’Oklahoma, président du Comité d’étude républicain, le plus grand caucus républicain de la Chambre.

Les trois hommes, ainsi que le whip de la majorité Tom Emmer du Minnesota, ont pris la parole lors d’un déjeuner de la délégation du Congrès du Texas, qui représente le plus grand bloc de membres du Parti républicain à la Chambre.

« Je pense qu’il faut avoir un ensemble de compétences différent, vous savez, j’ai passé 35 ans dans le monde des affaires, travaillant dans certaines des plus grandes entreprises du monde », a déclaré Hern en quittant la réunion. « Les conflits sont quelque chose de courant lorsque des personnes travaillent ensemble et trouvent des solutions communes, car cela demande de l’expérience. »

Mais certains républicains, dont la députée géorgienne Marjorie Taylor Greene, estiment que les législateurs devraient chercher à l’extérieur du Capitole leur prochain orateur, comme le permet la Constitution, et désigner l’ancien président américain Donald Trump.

Le membre du Congrès de l’Oklahoma, Kevin Hern, quitte mercredi une réunion de la délégation républicaine de la Texas House à Washington. Photo : EPA-EFE

Trump a déclaré mercredi aux journalistes devant un palais de justice de New York qu’il « ferait tout ce qu’il peut pour aider » les républicains dans la course à la présidence, mais qu’il se concentrait « totalement » sur sa campagne présidentielle.

« Si je peux les aider pendant le processus, je le ferais. Mais nous avons des gens formidables au sein du Parti républicain qui pourraient faire un excellent travail en tant que président », a-t-il déclaré.

Le défi le plus immédiat pour les Républicains est de surmonter les conflits extraordinaires qui ont tourmenté leur conférence ces dernières semaines. Les sentiments bruts étaient évidents lors d’une réunion à huis clos mardi soir où les membres ont exprimé leur colère contre les huit républicains qui se sont joints aux démocrates pour destituer McCarthy.

Le membre du Congrès Mike Kelly a pointé du doigt les législateurs qui ont voté contre McCarthy et a déclaré : « Je n’ai jamais fait partie d’une pire équipe », selon un républicain présent dans la salle qui a obtenu l’anonymat pour discuter de la séance privée.