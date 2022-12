La Chambre des représentants adopte un projet de loi sur l’égalité de rémunération pour les athlètes féminines américaines

La Chambre des représentants a adopté un projet de loi qui garantit une rémunération égale aux femmes américaines participant à des événements internationaux, un texte législatif issu de la longue bataille de l’équipe de football féminine des États-Unis pour être payée autant que les hommes.

La loi sur l’égalité de rémunération pour l’équipe américaine, adoptée mercredi soir, exigera que tous les athlètes représentant les États-Unis dans une compétition mondiale reçoivent un salaire et des avantages égaux dans leur sport, quel que soit leur sexe. Il couvre plus de 50 sports nationaux américains et oblige le Comité olympique et paralympique américain à gérer la surveillance.



Le projet de loi avait auparavant été adopté au Sénat avec un soutien unanime. Il se dirige maintenant vers le bureau du président Joe Biden.

“La loi sur l’égalité de rémunération pour l’équipe américaine efface toute ambiguïté, établissant la norme selon laquelle – lorsqu’il s’agit de rémunération, de soins médicaux, d’organisation de voyages et de remboursement des dépenses pour les joueurs du même sport – rien de moins que l’égalité n’est acceptable, indépendamment de genre », a déclaré la sénatrice Maria Cantwell après le passage de la Chambre. “Je suis reconnaissante envers le groupe d’athlètes féminines qui, au sommet de leur art, ont élevé la voix pour exiger un salaire égal pour leur succès.”

Le projet de loi découle d’un procès fédéral pour discrimination fondée sur le sexe les femmes américaines ont déposé contre US Soccer en 2019. Plus tôt cette année, les femmes ont signé une nouvelle convention collective qui prévoyait des structures salariales identiques pour les hommes et les femmes et une répartition équitable des prix de la Coupe du monde.

Au cours de la dernière décennie, la plupart des sports olympiques aux États-Unis ont satisfait aux normes de l’USOPC en matière d’égalité de rémunération. Mais il subsistait des inégalités entre les équipes de football masculines et féminines – dont les rôles dans des événements internationaux, tels que la Coupe du monde, entraînaient des structures de rémunération inégales et une surveillance différente – qui ont conduit les législateurs à chercher à enchâsser ces normes dans la loi.

“En envoyant cette législation au président, les deux chambres ont envoyé un message clair qu’il s’agit de la norme pour toutes les équipes nationales dans tous les sports et cela souligne l’importance de travailler avec nos athlètes pour obtenir un salaire égal, y compris l’égalisation des prix internationaux”, La présidente du football, Cindy Parlow Cone, a déclaré dans un communiqué annonçant l’adoption du projet de loi.