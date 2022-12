La Chambre des Lords “indéfendable” sera remplacée par une chambre élue, Keir Starmer s’engage

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les travaillistes agiront rapidement pour remplacer la Chambre des lords “indéfendable” par une chambre élue dans le cadre d’un ensemble visant à répartir plus largement le pouvoir et la richesse, promettra Sir Keir Starmer.

Le leader travailliste écartera les suggestions de retard lorsqu’il prononcera un discours majeur promettant de donner aux gens “le contrôle démocratique de leur vie” si le parti remporte les prochaines élections.

Les maires anglais et les gouvernements décentralisés se verraient accorder de nouveaux pouvoirs en matière de transport, de dépenses d’infrastructure et de logement, y compris d’éventuelles commandes d’achat obligatoires sur les sites vacants.

Le leader travailliste devrait déclarer que la décentralisation améliorerait le lien entre la formation et les besoins locaux en matière d’emploi, et annoncer des projets de banque d’investissement “à vocation régionale” pour donner aux start-up un accès au capital social.

Les idées sont contenues dans une étude de Gordon Brown, commandée par Sir Keir il y a deux ans, qui contient également des propositions visant à “nettoyer la politique” en interdisant aux députés d’occuper un deuxième emploi dans la plupart des cas.

Certains pairs travaillistes ont averti leur chef de ralentir la réforme des Lords afin d’éviter de s’enliser dans un “bourbier constitutionnel” qui contrecarrerait d’autres réformes nationales plus urgentes.

Mais le parti travailliste dit qu’il veut agir rapidement pour introduire une deuxième chambre élue, qui privera les politiciens du pouvoir de procéder à des nominations. Une source a dit L’indépendant: “Nous visons à le livrer au premier trimestre.”

On a demandé à la porte-parole du parti pour l’éducation, Bridget Phillipson, si les Lords seraient remplacés “définitivement au cours du premier mandat”, et a déclaré à la BBC : “C’est le plan”.

Au milieu des signes de tension entre Sir Keir et M. Brown, l’ancien Premier ministre du New Labour a déclaré que la nouvelle chambre haute s’appellerait l’Assemblée des Nations et des Régions.

« La Chambre des lords actuelle est indéfendable », a-t-il dit, ajoutant : « Une chambre sur deux dans le monde, à de très rares exceptions près, est relativement petite, et généralement plus petite que la première chambre. Et nous avons maintenant une Chambre des Lords qui compte 830 membres.

“Cela est comparé au Sénat américain, qui compte 100 membres pour couvrir 300 millions de personnes – nous avons une Chambre des lords qui compte plus de 800 membres pour ne couvrir que 60 millions de personnes.”

Sir Keir lancera une consultation sur les 40 recommandations du rapport, mais mettra en œuvre le paquet de décentralisation, a déclaré le parti.

S’exprimant dans le Yorkshire, le dirigeant travailliste devrait décrire le paquet comme “le plus grand transfert de pouvoir jamais réalisé de Westminster au peuple britannique”.

« Le centre n’a pas livré. Nous avons une économie déséquilibrée qui utilise trop peu les talents de trop peu de personnes dans trop peu d’endroits », dira Sir Keir. «Les gens de partout dans ce pays réclament une nouvelle approche. Lors du référendum sur le Brexit, j’ai plaidé pour rester, mais je ne pouvais pas être en désaccord avec le cas de base que de nombreux électeurs de départ m’ont présenté.

“Ils voulaient un contrôle démocratique sur leur vie afin de pouvoir offrir des opportunités à la prochaine génération, construire des communautés dont ils étaient fiers.”