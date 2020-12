La Chambre des représentants américaine a porté un coup dur au président Donald Trump lundi en rejetant son veto sur un projet de loi sur la défense, préparant le terrain pour que le Sénat prononce un premier droit de veto humiliant dans les derniers jours de sa présidence.

La Chambre contrôlée par les démocrates a voté par 322 voix contre 87 pour annuler le veto de M. Trump sur le projet de loi de défense de 740,5 milliards de dollars (549,72 milliards de livres sterling), 109 membres du propre parti républicain du président se rangeant du côté des démocrates.

Une motion similaire sera présentée au Sénat à majorité républicaine, où il devra également obtenir le soutien des deux tiers pour passer outre au veto du président.

Dans une déclaration publiée après le vote, la présidente de la Chambre démocrate, Nancy Pelosi, a qualifié le veto de M. Trump d ‘ »imprudent » et a appelé le président à « mettre fin à sa campagne de onzième heure de chaos ».

Le vote de la Chambre a eu lieu un jour après que M. Trump a cédé aux pressions des républicains et des démocrates et a signé à contrecœur un plan de secours et de relance du coronavirus de 900 milliards de dollars qu’il avait menacé de veto.

La capitulation de M. Trump sur le projet de loi de secours de Covid-19 et la dérogation imminente du veto du Congrès sont les derniers signes de la disparition de ses pouvoirs alors qu’il se prépare à quitter la Maison Blanche le 20 janvier.

La Loi sur l’autorisation de la défense nationale pour l’exercice 2021 a été adoptée ce mois-ci par 335 voix contre 78 à la Chambre et par 84 contre 13 au Sénat.

Mais la NDAA a été opposée par le président parce qu’elle n’a pas abrogé la section 230, une loi fédérale qui fournit une protection contre la responsabilité aux sociétés Internet.

M. Trump s’est également opposé à une disposition qui priverait plusieurs bases militaires américaines des noms de généraux qui se sont battus pour le sud sécessionniste et pro-esclavagiste pendant la guerre civile de 1861-1865.

Y compris le projet de loi sur la défense, M. Trump a opposé son veto à neuf projets de loi au cours de ses quatre années à la Maison Blanche. Le Congrès n’a jamais rassemblé les votes nécessaires pour annuler l’un de ses vetos.