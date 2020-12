La Chambre des représentants contrôlée par les démocrates a voté à une écrasante majorité pour annuler le veto du président américain Donald Trump sur un projet de loi de politique de défense, ouvrant la voie à ce qui serait le premier renversement du veto de sa présidence.

Les membres de la Chambre ont voté par 322-87 lundi pour annuler le veto, bien au-dessus des deux tiers nécessaires. Le Sénat, qui devrait voter sur la dérogation cette semaine, doit également l’approuver à la majorité des deux tiers.

Trump a rejeté le projet de loi sur la défense la semaine dernière, affirmant qu’il n’avait pas réussi à limiter les entreprises de médias sociaux qui, selon lui, avaient des préjugés contre lui lors de l’échec de sa campagne de réélection. Trump s’oppose également à un langage qui permet de renommer les bases militaires qui honorent les dirigeants confédérés.

Le projet de loi de défense, connu sous le nom de National Defence Authorization Act, ou NDAA, affirme des augmentations de salaire de 3% pour les troupes américaines et autorise plus de 740 milliards de dollars (604 milliards d’euros) dans les programmes militaires et la construction.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré après le vote que la Chambre avait fait sa part pour que la NDAA devienne loi « malgré les dangereux efforts de sabotage du président ».

« Le veto téméraire de Trump aurait refusé à nos membres de service la rémunération des droits de risque », supprimé les protections clés pour la paix et la sécurité mondiales et « sapé les valeurs de notre nation et son travail pour lutter contre le racisme, en bloquant une action massivement bipartisane pour renommer les bases militaires », a déclaré Pelosi m’a dit.

Le sénateur Jim Inhofe, président de la commission des forces armées du Sénat, a qualifié le projet de loi de «absolument vital pour notre sécurité nationale et nos troupes», ajoutant: «Nos hommes et femmes qui se portent volontaires pour porter l’uniforme ne devraient pas se voir refuser ce dont ils ont besoin – déjà. »

Trump a réussi tout au long de son mandat de quatre ans à faire appliquer la discipline de parti au Congrès, avec peu de républicains prêts à s’opposer publiquement à lui. Le vote bipartisan sur le projet de loi de défense très populaire a montré les limites de l’influence de Trump dans les dernières semaines avant qu’il ne quitte ses fonctions, et est intervenu quelques minutes après que 130 républicains de la Chambre ont voté contre un plan soutenu par Trump pour augmenter les chèques de secours COVID-19 à 2000 dollars (1634 €) ). La Chambre a approuvé les paiements plus importants, mais le plan fait face à un avenir incertain au Sénat sous contrôle républicain, un autre signe de la disparition de l’emprise de Trump sur le Congrès.

Trump a proposé une série de justifications pour rejeter le projet de loi sur la défense. Il a exhorté les législateurs à imposer des limites à Twitter et aux autres sociétés de médias sociaux qui, selon lui, sont biaisées contre lui, ainsi qu’à supprimer le langage permettant de renommer les bases militaires telles que Fort Benning et Fort Hood qui honorent les dirigeants confédérés. Trump a également affirmé sans preuve que le plus grand gagnant du projet de loi sur la défense serait la Chine.

Dans son message de veto, Trump a également déclaré que le projet de loi restreignait sa capacité à mener une politique étrangère, «en particulier mes efforts pour ramener nos troupes à la maison. » Trump faisait référence aux dispositions du projet de loi qui imposent des conditions à son plan de retrait de milliers de soldats de Afghanistan et Allemagne Les mesures exigent que le Pentagone soumette des rapports certifiant que les retraits proposés ne compromettraient pas la sécurité nationale des États-Unis.

La dérogation du veto a été soutenue par 212 démocrates, 109 républicains et un indépendant. Vingt démocrates se sont opposés à la dérogation, avec 66 républicains et un indépendant.

Le leader du GOP à la Chambre, Kevin McCarthy, de Californie, a raté le vote, mais la représentante du Wyoming, Liz Cheney, membre de la direction républicaine, a soutenu la dérogation, tout comme le représentant Mac Thornberry du Texas, le principal républicain du panel des services armés de la Chambre. Thornberry prend sa retraite cette année et le projet de loi est nommé en son honneur.

Le Sénat a approuvé le projet de loi 84-13 plus tôt ce mois-ci, bien au-dessus de la marge nécessaire pour annuler un veto présidentiel. Trump a opposé son veto à huit autres projets de loi, mais ceux-ci ont tous été maintenus parce que les partisans n’ont pas obtenu les deux tiers des voix nécessaires dans chaque chambre pour que les projets de loi deviennent loi sans la signature de Trump.

Le sénateur du Rhode Island, Jack Reed, le plus haut démocrate du Comité des services armés du Sénat, a déclaré que la déclaration de Trump selon laquelle la Chine avait tiré parti du projet de loi sur la défense était fausse. Il a également noté les explications changeantes que Trump avait données pour le veto.

«Des noms de base confédérés aux dispositions sur la responsabilité des médias sociaux … en passant par des accusations imaginaires et facilement réfutables contre la Chine, il est difficile de garder une trace des excuses irrationnelles et irrationnelles du président Trump pour opposer son veto à ce projet de loi bipartisan », a déclaré Reed.

Reed a qualifié le veto du 23 décembre de «cadeau d’adieu de Trump au président russe Vladimir Poutine et un morceau de charbon pour nos troupes. Donald Trump montre plus de dévouement aux noms de base confédérés qu’aux hommes et aux femmes qui défendent notre nation. »

Le représentant Adam Smith, président du comité des services armés de la Chambre, a déclaré que le veto de Trump « montrait clairement qu’il ne se souciait pas des besoins de notre personnel militaire et de leurs familles ».

La mesure guide la politique du Pentagone et cimente les décisions concernant les niveaux de troupes, les nouveaux systèmes d’armes et l’état de préparation militaire, la politique du personnel et d’autres objectifs militaires. De nombreux programmes, y compris la construction militaire, ne peuvent entrer en vigueur que si le projet de loi est approuvé.

Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, dans une rare rupture avec Trump, avait demandé l’adoption du projet de loi sur la défense malgré la menace de veto de Trump. McConnell a déclaré qu’il était important que le Congrès poursuive sa série de près de six décennies d’adoption du projet de loi sur la politique de défense.