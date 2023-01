La Chambre des États-Unis reste paralysée car aucun président n’a été élu au 7e tour de scrutin

Avec la pression croissante, le fauteuil du président de la Chambre des États-Unis est resté vide pour une troisième journée jeudi, alors que le chef républicain Kevin McCarthy a échoué dans un autre scrutin atroce pour gagner suffisamment de voix de son parti pour saisir le marteau de la chambre.

L’un des détracteurs inébranlables de McCarthy, le représentant Matt Gaetz de Floride, a même voté pour Donald Trump, un geste symbolique, mais qui a mis en évidence l’influence de l’ancien président sur le Parti républicain.

Mais le résultat final du septième vote pour Speaker ne s’est pas déroulé différemment des autres.

McCarthy est sorti d’une réunion matinale avec des collègues du Capitole déterminés à persuader les résistants républicains de mettre fin à l’impasse qui a gâché la nouvelle majorité de la Chambre républicaine.

Malgré des pourparlers interminables, des signes de concessions et un spectacle public sans précédent dans la mémoire politique récente, la voie à suivre restait très incertaine. La journée a commencé comme les deux autres, des alliés républicains le nommant pour la septième fois président.

Le chef républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, est assis à l’intérieur de la chambre de la Chambre alors qu’un assistant prend des notes avant le septième tour de scrutin pour un nouveau président le troisième jour du 118e Congrès jeudi. (Jonathan Ernst/Reuters)

Le républicain John James du Michigan a soumis le nom de McCarthy au vote, avec un clin d’œil à l’histoire.

“Ma famille est passée d’esclaves au parquet de la Chambre des représentants des États-Unis” en cinq générations, a déclaré James, un futur législateur nouvellement élu, qui est noir.

Il a déclaré que si les républicains de la Chambre étaient “bloqués” pour le moment, McCarthy, qui n’a pas réussi à obtenir une majorité pour devenir président, gagnerait finalement.

Le démocrate Hakeem Jeffries de New York a été renommé par les démocrates.

Les résistants du Parti républicain ont de nouveau proposé le nom de leur compatriote Byron Donalds de Floride, assurant que l’impasse qui portait de plus en plus les courants sous-jacents de la race et de la politique se poursuivrait.

Donalds, qui est noir, est considéré comme un futur chef de parti et un contrepoint au chef démocrate, Jeffries, qui est le premier chef noir d’un grand parti politique au Congrès américain, lui-même sur la bonne voie pour devenir un jour président.

“Nous aurions pu élire le premier président noir de la Chambre des États-Unis”, a déclaré le républicain conservateur Dan Bishop de Caroline du Nord, qui a renommé Donalds jeudi.

Les démocrates se sont levés sous les applaudissements, car Jeffries a, en fait, été le plus proche du marteau avec le plus de votes à chaque scrutin jusqu’à présent.

Le représentant entrant du chef démocrate Hakeem Jeffries a été nommé par son parti pour une troisième journée consécutive. Jeffries a remporté la pluralité des voix à chaque scrutin. (Jonathan Ernst/Reuters)

Amère querelle du Parti républicain

Ce qui a commencé comme une nouveauté politique, la première fois en 100 ans qu’un candidat n’a pas remporté le marteau lors du premier vote, s’est transformé en une querelle amère du Parti républicain et en une crise potentielle qui s’aggrave.

McCarthy subit une pression croissante de la part de républicains et de démocrates agités pour trouver les votes dont il a besoin ou se retirer, afin que la Chambre puisse s’ouvrir pleinement et continuer à gouverner. Ses détracteurs du flanc droit semblent déterminés à l’attendre, aussi longtemps qu’il le faudra.

“Nous avons de bonnes discussions et je pense que tout le monde veut trouver une solution”, a déclaré McCarthy aux journalistes peu de temps avant que la Chambre ne soit prête à se remettre en session.

L’aumônière de la maison Margaret Kibben a ouvert la session du jour, peut-être la dernière de la semaine, appelant à de plus grandes puissances pour “calmer les tempêtes de dissidence”.

REGARDER | Les votes sont le signe d’années potentiellement difficiles à venir :

Les prochaines années “ne seront pas amusantes”, déclare un journaliste politique américain Même si Kevin McCarthy l’emporte en devenant président de la Chambre des États-Unis, ces derniers jours ont montré que l’étroite majorité détenue par les républicains peut facilement être perturbée par le Freedom Caucus ultra-conservateur, explique Ursula Perano, journaliste politique pour The Daily Beast.

La Chambre, qui représente la moitié du Congrès, est essentiellement au point mort dans un spectacle exténuant pour le monde entier. Les scrutins ont produit presque le même résultat, 20 conservateurs refusant toujours de soutenir McCarthy et le laissant bien en deçà des 218 voix généralement nécessaires pour remporter le marteau.

En fait, McCarthy a vu son soutien tomber à 201, alors qu’un autre républicain est passé à voter simplement “présent”.

« Frivole » et « irrespectueux »

La Chambre a repris à midi jeudi et la journée pourrait être longue. La nouvelle Chambre de la majorité républicaine ne devait pas être en session vendredi, jour anniversaire de l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole. Un combat prolongé et diviseur du président soulignerait presque certainement la fragilité de la démocratie américaine après la tentative d’insurrection il y a deux ans.

“Tous ceux qui servent à la Chambre partagent la responsabilité d’apporter de la dignité à cet organe”, a déclaré la démocrate californienne Nancy Pelosi, l’ancienne présidente, dans un tweet.

Pelosi a également déclaré que “l’attitude cavalière des républicains dans l’élection d’un président est frivole, irrespectueuse et indigne de cette institution. Nous devons ouvrir la Chambre et poursuivre le travail du peuple”.

Le représentant américain Matt Gaetz s’entretient avec la représentante Marjorie Taylor Greene jeudi. Gaetz a voté pour Donald Trump au septième tour de scrutin dans un geste symbolique, même si Trump a approuvé McCarthy. (Evelyn Hockstein/Reuters)

Certains républicains semblent de plus en plus mal à l’aise avec la façon dont les républicains de la Chambre ont pris les choses en main après les élections de mi-mandat pour voir la chambre bouleversée par la course à la présidence dans leurs premiers jours dans la nouvelle majorité.

Le républicain du Colorado, Ken Buck, a voté pour McCarthy, mais a déclaré mercredi qu’il lui avait dit “qu’il devait trouver un moyen de conclure un accord pour aller de l’avant” ou éventuellement se retirer pour quelqu’un d’autre.

McCarthy a juré de se battre jusqu’à la fin pour le poste de président.

Les conservateurs du flanc droit, dirigés par le Freedom Caucus et alignés sur Trump, ont semblé enhardis par l’impasse – même si Trump a publiquement soutenu McCarthy,

Les récalcitrants cherchent à réduire la puissance des haut-parleurs

Pour gagner du soutien, McCarthy a déjà accepté de nombreuses demandes des membres du Freedom Caucus, qui ont fait campagne pour des changements de règles et d’autres concessions.

La plupart du temps, les récalcitrants dirigés par le Freedom Caucus cherchent des moyens de réduire le pouvoir du bureau du président et de donner aux législateurs de base plus d’influence dans le processus législatif – avec des sièges dans les comités clés et la capacité de rédiger et de modifier des projets de loi dans un processus plus libre pour tous. McCarthy a concédé quelques changements dans un package de règles publié au cours du week-end du Nouvel An, mais pour certains, cela n’est pas allé assez loin.

Ceux qui s’opposent à McCarthy n’ont pas tous les mêmes plaintes, et il ne pourra peut-être jamais convaincre certains d’entre eux. Un petit groupe central de républicains semble ne jamais vouloir voter pour McCarthy.

“Je suis prêt à voter toute la nuit, toute la semaine, tout le mois et jamais pour cette personne”, a déclaré Gaetz.

Jamais depuis 1923 l’élection d’un Président ne s’était déroulée à plusieurs tours de scrutin. La plus longue bataille pour le marteau a commencé à la fin de 1855 et s’est prolongée pendant deux mois, avec 133 bulletins de vote, lors des débats sur l’esclavage à l’approche de la guerre civile.