La Chambre des communes se réunit pour élire son nouveau président

OTTAWA –

Les députés se réunissent à la Chambre des communes pour élire un nouveau président, où les sept candidats en lice pour le rôle clé font des présentations de dernière minute à leurs pairs.

Ce sera un jour pour les livres d’histoire politique canadienne, alors que le 38e Président du Canada sera élu pour diriger la Chambre en tant qu’arbitre impartial après une période d’acrimonie internationale qui a fait la une des journaux.

Cette élection extrêmement rare à la présidence est due à la démission d’Anthony Rota la semaine dernière suite à son invitation erronée et embarrassante et à sa reconnaissance d’un homme qui a combattu aux côtés des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale lors du discours du président ukrainien Volodymyr Zelensky au Parlement.

Voici les députés qui se lèvent à la Chambre pour expliquer pourquoi ils veulent ce rôle clé et les avantages qui en découlent :

la députée libérale Alexandra Mendes ;

le député libéral Greg Fergus ;

le député libéral Sean Casey ;

le député libéral Peter Schiefke ;

le député conservateur Chris d’Entremont;

la députée néo-démocrate Carol Hughes; et

La députée verte Elizabeth May.

Alors que la Chambre commençait à siéger mardi, le député libéral Stéphane Lauzon, qui figurait sur la liste dès lundi soir, s’est retiré de la course.

Le caucus libéral a tenu une réunion tôt le matin mardi pour discuter de ce vote important, qui se déroule au moyen d’un scrutin secret préférentiel.

Alors que le doyen de la Chambre, le député bloquiste Louis Plamondon, présidera pour la sixième fois, après que les candidats auront expliqué pourquoi ils feraient mieux de maintenir les traditions de la Chambre, un lobbying de dernière minute aura lieu dans les coulisses.

« Avant de commencer, je voudrais dire à M. Rota qui m’a précédé, que j’ai une grande admiration pour tout l’excellent travail qu’il a accompli au cours de ses deux mandats de Président. Il a été un excellent Président, félicitons-le pour son grand travail qu’il a fait», a déclaré Plamondon en français, sous les applaudissements.

Ensuite, les députés – qui doivent être aux Communes pour voter – se présenteront derrière les rideaux pour voter et l’administration de la Chambre comptera les résultats.

Ce processus pourrait prendre un certain temps, et une fois qu’un gagnant sera nommé, des cérémonies fastes et des circonstances impliquant des responsables clés, dont le premier ministre Justin Trudeau et la gouverneure générale Mary Simon, sont attendues.

« Je souhaite informer la Chambre que Son Excellence la gouverneure générale a jugé bon d’autoriser cette Chambre à procéder à l’élection d’un président », a déclaré Trudeau en ouvrant les débats.