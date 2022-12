La Chambre des communes s’ajourne pour l’année

La Chambre des communes a ajourné pour l’année, après que les députés ont convenu à l’unanimité de conclure la séance d’automne quelques jours plus tôt.

Alors que les députés devaient rester jusqu’à vendredi, après une chute politique mouvementée, toutes les parties ont convenu de terminer leur travail à la Chambre mercredi.

“Ces dernières années ont été tumultueuses, et cette Chambre a vu beaucoup de choses et a dû faire face à de nombreux défis… J’espère que tout le monde passera de merveilleuses vacances de Noël, une très bonne année”, a déclaré le chef parlementaire conservateur Andrew Scheer lors d’un tour de table. des propos de fin d’année de chaque parti qui ont clôturé la séance.

Il n’est pas rare que les députés acceptent à l’unanimité de conclure leur travail à Ottawa quelques jours avant les Fêtes, selon l’état d’avancement des principaux projets de loi du gouvernement, ainsi que le degré de tension entre les partis.

Partout sur la Colline du Parlement, les députés de tous les partis semblaient ravis de l’ajournement anticipé après cinq semaines de séances consécutives. L’accord de tous les partis pour mettre fin à leur séance d’automne a été accueilli par des acclamations dans toute la chambre.

“Je pense que nous avons eu une session parlementaire très productive”, a déclaré le chef du gouvernement à la Chambre, Mark Holland, aux journalistes alors qu’il se rendait à une réunion du caucus libéral mercredi matin. En évoquant la séance d’automne à la Chambre, M. Holland a également remercié le personnel qui assure les fonctions de la Colline et les agents de sécurité chargés d’assurer la sécurité des parlementaires.

Le programme législatif de cette semaine a été quelque peu relégué au second plan après le décès lundi du député libéral et ancien ministre Jim Carr. Après la période des questions mercredi après-midi, le premier ministre Justin Trudeau a prononcé une allocution dans le cadre d’un hommage au défunt politicien.

“Jim incarnait cet ensemble unique de caractéristiques qui distinguent les gens des Prairies, sa lucidité, son pragmatisme, sa décence. Notre gouvernement en sera toujours meilleur”, a déclaré Trudeau sur une photo de Carr assis à côté d’un vase de fleurs blanches. placé sur ce qui avait été son bureau dans la chambre.

OÙ SE TROUVENT LES FACTURES CLÉS ?

Bien que les libéraux aient réussi à faire adopter la plupart des lois qu’ils avaient considérées comme une priorité au début de la session d’automne – du projet de loi sur les prestations dentaires et locatives à la hausse du crédit d’impôt pour la TPS – d’autres projets de loi qu’ils voulaient voir progresser ont été embourbés dans la controverse politique et querelles sur les amendements.

Par exemple, le projet de loi C-21 sur le contrôle des armes à feu du ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, est retenu par un comité de la Chambre et fait l’objet d’un examen plus approfondi sur un amendement controversé visant à augmenter considérablement le nombre d’armes à feu qui seraient interdites. Les députés doivent encore décider jeudi de la marche à suivre.

Mercredi après-midi, Mendicino a tenu une conférence de presse soutenue par une poignée de députés libéraux signalant un effort pour faire baisser la température autour du débat.

“Nous invitons et encourageons vivement un débat responsable et civilisé sur la manière dont nous nous assurons de tracer la ligne au bon endroit”, a déclaré le ministre. “Et nous continuerons donc à prendre le temps nécessaire pour peaufiner le langage de l’amendement, pour nous assurer que nous le faisons correctement.”

Le projet de loi C-11 sur la diffusion en ligne du ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, reste devant le Sénat et est probablement destiné à être renvoyé à la Chambre au cours de la nouvelle année, compte tenu de l’ampleur des changements apportés par la chambre haute.

Le dernier projet de loi à franchir le dernier obstacle législatif à la Chambre était le projet de loi C-18, la législation sur la rémunération des informations en ligne. C’est maintenant au Sénat où il est peu probable qu’il aille loin avant 2023.

Alors que les députés quittent Ottawa un peu plus tôt, le Sénat devrait siéger jusqu’au 22 décembre. Parmi les principaux projets de loi qu’ils chercheront à adopter avant d’ajourner pour les vacances figure la mise en œuvre de la mise à jour économique d’automne de la vice-première ministre et ministre des Finances Chrystia Freeland. législation, le projet de loi C-32.

LES DIRIGEANTS PRONONCENT DES DISCOURS EN FIN DE SÉANCE

Le chef conservateur Pierre Poilievre a lancé sa journée avec un discours de fin de séance devant son caucus, où il a couronné sa première période de travail parlementaire avec lui à la tête du parti en livrant une longue liste de façons dont il pense que Trudeau et le les libéraux fédéraux échouent et comment les conservateurs pourraient faire mieux.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a prononcé ses propres remarques avant les Fêtes sur la Colline du Parlement mercredi après-midi après la réunion de son caucus.

« Ainsi, chaque jour de cette session, les néo-démocrates se sont battus pour vous apporter de l’aide, à vous et à vos familles », a déclaré Singh. “Nous nous sommes battus et avons remporté des victoires pour les gens, et nous allons continuer à le faire au cours de la nouvelle année.”

Interrogé sur l’état de l’accord d’approvisionnement et de confiance entre les libéraux et les néo-démocrates à l’approche de 2023, Trudeau a déclaré que les deux partis étaient “ambitieux” en “essayant de faire avancer les choses pour les Canadiens” dans une période difficile.

Le premier ministre s’adressera aux loyalistes libéraux lors de la conférence de Noël du parti mercredi soir.

Les députés ne devraient pas être de retour dans la capitale nationale avant le 30 janvier.