La Chambre des communes adopte le projet de loi sur les migrants au Rwanda – DW – 17/01/2024

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a fait connaître mercredi à la chambre basse du Parlement le projet de son gouvernement d’envoyer au Rwanda les personnes cherchant l’asile au Royaume-Uni afin qu’elles envisagent d’y rester.

Sunak avait été confronté à une rébellion potentielle de la part des flancs modéré et droit de son parti conservateur lors d’un vote parlementaire sur une politique que lui et le parti ont soulignée ces derniers mois sous la pression de la droite.

Les législateurs ont voté par 320 voix contre 276 pour soutenir le projet de loi destiné à surmonter le blocage de la Cour suprême britannique sur le plan pour le Rwanda. Mais la politique d’immigration controversée sur laquelle Sunak a misé son autorité se heurte encore à des obstacles politiques et juridiques.

Que s’est-il dit lors des débats parlementaires ?

Le chef de l’opposition Keir Starmer a abordé la question sous un angle différent dans les questions du Premier ministre à la Chambre des communes, avec la première d’une série de questions à Sunak soulignant que le gouvernement a récemment admis qu’il avait perdu la trace d’environ 85 % des 5 000 personnes à l’origine. destiné à être renvoyé au Rwanda.

Il a demandé si le gouvernement avait réussi à les localiser, avant de poursuivre en affirmant que cette politique s’avérait coûteuse et inefficace.

“Ce n’est pas un plan, c’est une farce. Seul ce gouvernement pourrait gaspiller des centaines de millions de livres sterling dans une politique d’expulsion qui n’expulse personne”, a déclaré Starmer à la chambre basse du parlement, avant d’énumérer d’autres problèmes passés liés au plan.

“Il n’a aucune idée de l’endroit où ils se trouvent, n’est-ce pas ?” Starmer a plaisanté devant la chambre après n’avoir pas reçu de réponse à sa question initiale sur les personnes disparues. “Je peux vous dire qu’il y a un endroit où ils ne le sont pas, c’est le Rwanda. Parce que les seules personnes qu’il a envoyées au Rwanda sont des ministres du gouvernement.”

Le gouvernement a rejeté mardi une motion parlementaire présentée par des conservateurs plus radicaux visant à rendre le projet de loi plus strict, mais près d’un cinquième des députés du parti – plus que prévu – ont soutenu la proposition.

Deux membres du parti, Lee Anderson et Brendan Clarke Smith, ont démissionné en signe de protestation, écrivant dans leur lettre de démission cosignée : « Premier ministre, vous vous êtes engagé à faire tout ce qu’il faut pour arrêter les bateaux. »

Le vice-président conservateur Lee Anderson a démissionné mardi en signe de protestation, affirmant qu’il ne pouvait pas signer le projet de loi du gouvernement. Image : Yui Mok/empics/photo alliance

Le gouvernement avait besoin des votes de l’opposition pour obtenir une majorité absolue en faveur de l’abandon des changements.

Quelle est la politique du Rwanda ?

La tentative de la Grande-Bretagne de relocaliser toute personne entrant illégalement dans le pays au Rwanda, où elle pourrait demander l’asile sans aucune perspective de résidence au Royaume-Uni, remonte à 2021, lorsque Sunak était encore ministre des Finances de l’ancien Premier ministre Boris Johnson.

La mise en œuvre du plan s’est avérée difficile pour les gouvernements conservateurs successifs, dans un contexte de défis politiques et juridiques.

Face à l’augmentation du nombre de migrations légales et illégales au lendemain du Brexit, présenté comme un moyen de réduire la migration, les conservateurs en difficulté se sont fortement appuyés sur leur engagement à « arrêter les bateaux ». Image : James Manning/AP/photo alliance

L’idée est venue peu après l’achèvement du Brexit – autrefois présenté au public comme un moyen de réduire la migration – alors que les niveaux de migration légale et illégale ont fortement augmenté malgré la sortie du Royaume-Uni de l’UE.

Cela s’est également produit sous la pression de l’extrême droite, en particulier de l’ancien leader de l’UKIP, Nigel Farage, sur la question des migrants traversant la Manche, souvent depuis la France, à bord de petits bateaux.

Le plan voté mercredi vise à limiter la possibilité pour les citoyens de contester le processus devant les tribunaux.

Mais le gouvernement a déclaré qu’il marchait sur une ligne fine parce que le Rwanda avait déclaré qu’il n’accepterait qu’un accord qui ne serait pas considéré comme violant le droit international humanitaire.

Les partisans de la ligne dure souhaitent un langage plus clair excluant la possibilité de contester devant les tribunaux européens, en particulier, un autre engagement issu du débat sur le Brexit qu’il s’avère difficile à honorer.

Pourquoi le problème est important pour Sunak

Au pouvoir depuis 2010, Sunak étant le cinquième Premier ministre au cours de cette période (et le troisième de cette législature), les conservateurs sont largement derrière le parti travailliste d’opposition dans les sondages.

Les élections doivent avoir lieu d’ici janvier de l’année prochaine et seront probablement un peu plus tôt que cela.

La récente plate-forme du parti comporte cinq engagements clés, dont trois liés à la stabilisation de l’économie et à l’atténuation de problèmes tels que l’inflation, un à la réduction des listes d’attente dans les hôpitaux dans le service de santé nationalisé et enfin une promesse « d’arrêter les bateaux ».

Cette politique pourrait bien s’adresser à la fois aux électeurs mécontents et aux membres plus à droite du Parti conservateur. Il n’existe actuellement pas de force politique forte et viable à droite des conservateurs au Royaume-Uni, mais le leader du Brexit, Nigel Farage – qui vit actuellement principalement dans les médias – a créé une plate-forme appropriée pour une mobilisation immédiate au sein du groupe Reform UK. Certains sondages ont récemment estimé que s’il se présentait aux élections générales, il pourrait remporter jusqu’à 10 % des voix.

L’Europe aussi surveille-t-elle de près des propositions similaires ?

Le vote de mercredi est susceptible de susciter l’intérêt de plusieurs responsables politiques à travers l’Europe.

L’UE travaille actuellement sur ses propres réformes en matière de migration, plusieurs États membres ayant récemment proposé des projets qui rappellent au moins ceux que le gouvernement britannique a du mal à mettre en œuvre.

L’opposition allemande CDU/CSU propose que Berlin s’associe également au gouvernement de Kigali.

msh/rt (AFP, AP, Reuters)