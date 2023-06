La Chambre des communes a adopté des projets de loi clés avant la pause pour l’été

Après une vague d’activités tard dans la soirée mercredi, les députés ont nettoyé les ponts législatifs et adopté certains projets de loi clés du gouvernement avant une pause estivale de trois mois.

Le leader du gouvernement libéral à la Chambre, Mark Holland, a obtenu qu’une grande partie de ce qu’il voulait soit adopté à la Chambre des communes en troisième lecture – ou renvoyé au comité pour une étude plus approfondie à l’automne.

Les conservateurs de l’opposition ont tenté de bloquer certains projets de loi, mais le gouvernement, avec l’appui du NPD, a introduit à plusieurs reprises une manœuvre parlementaire appelée « attribution de temps » pour clore le débat et faire voter des projets de loi.

« Malgré le bruit qui se fait souvent au Parlement, les Canadiens peuvent regarder ce que leur Parlement et leur gouvernement ont réalisé et voir d’énormes progrès », a déclaré Holland aux journalistes.

Le leader du gouvernement à la Chambre, Mark Holland, se dirige vers un microphone pour parler avec des journalistes dans le Foyer de la Chambre des communes. Holland a fait passer une grande partie de ce qu’il voulait soit par la Chambre des communes en troisième lecture, soit renvoyé au comité pour une étude plus approfondie à l’automne. (Adrian Wyld/Presse canadienne)

Au-delà de l’agenda législatif, cette séance a vu des rixes verbales amères et très personnelles éclater aux Communes.

Le chef conservateur Pierre Poilievre a martelé le gouvernement pour sa gestion de l’ingérence chinoise dans les élections canadiennes. À un moment donné, il a accusé le premier ministre Justin Trudeau de travailler pour le compte de Pékin. Il a également attaqué la gestion par le gouvernement d’une économie chancelante en période de forte inflation.

Trudeau, quant à lui, a accusé les conservateurs d’être des négationnistes du changement climatique alors que les incendies de forêt font rage.

Le premier ministre a déclaré que Poilievre mettrait en œuvre des coupes sombres dans les services publics et il a fustigé les conservateurs pour avoir prétendument calomnié l’ancien gouverneur général David Johnston, l’ancien rapporteur spécial sur l’ingérence étrangère.

Dans un rare moment de légèreté dans une Chambre des communes agitée, le député conservateur Garnett Genuis s’est levé peu après minuit pour réciter un poème humoristique.

« Il semble que nos débats deviennent de plus en plus stupides, alors perdons-nous et rentrons chez nous et passons un bon été », a-t-il déclaré.

Avant de se lever, les Communes se sont débarrassées de deux projets de loi du gouvernement qui ont été la cible d’une opposition conservatrice enracinée: C-47, le projet de loi budgétaire, et C-18, une loi qui oblige les géants de la technologie comme Facebook et Google à payer les organes de presse pour publier leur journalisme sur leurs plateformes.

Ces projets de loi sont maintenant devant le Sénat et devraient être adoptés ce soir, a déclaré un porte-parole du représentant du gouvernement à la Chambre rouge, le sénateur Marc Gold.

Le projet de loi C-35, qui inscrit dans la loi le programme national de garde d’enfants du gouvernement, a été adopté par les députés, mais ne devrait pas être adopté par le Sénat avant la reprise du Parlement à la fin septembre.

La nouvelle prestation canadienne d’invalidité du gouvernement, qui crée un supplément de revenu fédéral pour les personnes handicapées à faible revenu en âge de travailler, recevra bientôt la sanction royale après avoir autorisé les deux chambres cette semaine.

La chambre haute se lèvera probablement pour ses propres vacances d’été après l’adoption de C-51 – qui mettra en œuvre un traité d’autonomie gouvernementale avec la nation Whitecap Dakota de la Saskatchewan – et deux « projets de loi de crédits » qui donnent le sceau parlementaire d’approbation sur les nouvelles dépenses du gouvernement, a déclaré le porte-parole de Gold.

Ce qui ne devrait pas être adopté jeudi, c’est le projet de loi C-21, la législation controversée du gouvernement sur les armes à feu. Le projet de loi mettrait en œuvre une interdiction nationale des armes de poing et redéfinirait les armes à feu prohibées dans le cadre d’une campagne visant à interdire les fusils « de type assaut ».

Dans un long discours mercredi, le chef du Sénat conservateur, Don Plett, a critiqué ce qu’il a appelé un « projet de loi mal pensé » qui aura des « implications très négatives » pour les propriétaires d’armes à feu au Canada tout en faisant peu pour réprimer la violence. Le gouvernement a déclaré que les armes de guerre n’avaient pas leur place entre les mains des civils.

Le leader conservateur au Sénat, Don Plett, a critiqué la législation du gouvernement sur les armes à feu, C-21. (Chris Rands/CBC)

Malgré une certaine opposition conservatrice, le projet de loi a été renvoyé au comité pour une étude plus approfondie par un vote écrasant de 52 voix contre 18 dans une salle du Sénat désormais dominée par des nominations libérales. Le combat reprendra à l’automne.

Poilievre a menacé de faire de l’obstruction au projet de loi budgétaire – et il a récemment parlé longuement du projet de loi – mais il semble que C-47 franchira la ligne d’arrivée indemne.

Comme les projets de loi budgétaires qui l’ont précédé, le projet de loi a été critiqué comme un projet de loi « omnibus » parce que tant de questions non financières – comme une vague promesse d’exiger que les parties respectent le droit à la vie privée et des modifications au Code criminel – y ont été bloquées.

Le gouvernement a défendu les projets de loi omnibus comme moyen de faire adopter rapidement les promesses électorales au Parlement.

Les critiques disent qu’ils sont antidémocratiques parce qu’ils traitent les députés et les sénateurs comme des tampons en caoutchouc, leur donnant moins d’occasions de sonder certains programmes.

Le projet de loi budgétaire, une fois adopté, lancera d’importantes initiatives gouvernementales telles que des crédits d’impôt de plusieurs milliards de dollars pour stimuler le secteur de l’énergie propre et la fabrication de technologies propres.

Il lancera également une expansion de 13 milliards de dollars d’un programme national de soins dentaires, offrant la dentisterie financée par le gouvernement aux familles gagnant moins de 90 000 $ par an.

Le Sénat a déjà modifié C-18 – les changements visent à étouffer l’opposition des entreprises de médias sociaux qui disent que le régime qui exige un paiement pour publier des liens est injuste.

Facebook a déjà déclaré qu’il retirerait le contenu des actualités de ses plateformes si le projet de loi était adopté. Google a déclaré qu’il envisageait la même approche.

Le ministre du Patrimoine, Pablo Rodriguez, a rejeté deux des amendements proposés par le Sénat à C-18. (La Presse canadienne)

Le ministre du Patrimoine, Pablo Rodriguez, a déclaré que ces deux sociétés, qui contrôlent la grande majorité de la publicité numérique au Canada et ailleurs, menacent la viabilité des entreprises de presse.

Il a accepté 10 des 12 amendements du Sénat – en rejetant deux qui, selon lui, auraient sensiblement modifié l’intention de la législation.

La Chambre rouge devra décider ce soir si elle renonce ou si elle insiste sur ses amendements.

La semaine dernière, Richard Wagner, le juge en chef de la Cour suprême du Canada, a imploré le Parlement d’adopter enfin C-9, des modifications à la Loi sur les juges qui remanieraient le régime des juges d’instruction accusés d’actes répréhensibles.

Le projet de loi est devant le Parlement sous une forme ou sous une autre depuis des années.

Le projet de loi, une fois adopté, créera un nouveau processus permettant au Conseil canadien de la magistrature d’examiner les allégations d’inconduite qui ne sont pas suffisamment graves pour justifier la destitution d’un juge.

Wagner a déclaré que les retards menacent la confiance du public dans la façon dont le gouvernement et le système judiciaire enquêtent sur les juges capricieux.

Le Sénat a amendé le projet de loi pour changer la façon dont les plaintes peuvent être rejetées, qui siège au comité qui décide comment la discipline doit être traitée et comment les décisions peuvent être portées en appel.

Le ministre de la Justice, David Lametti, a rejeté les changements plus substantiels, ce qui a incité la sénatrice conservatrice Denise Batters à se plaindre que le gouvernement ne veut pas vraiment de « second examen objectif » de la part du Sénat.

Batters avait proposé d’inclure des profanes à chaque étape du processus disciplinaire et de rétablir un rôle pour la Cour d’appel fédérale.

« Le gouvernement Trudeau rejette à la fois le bon sens et les preuves. Il est clair qu’il ne voit le Sénat que comme un tampon glorifié », a-t-elle déclaré.